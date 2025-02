Amador Gómez Madrid Martes, 22 de octubre 2019, 19:44 | Actualizado 23:08h. Comenta Compartir

Habrá huelga en el fútbol femenino. Las jugadoras de la Primera Iberdrola convocaron este martes un paro indefinido como medida de presión ante la ruptura de las negociaciones con la Asociación de Clubes para la firma del primer convenio colectivo de la historia. Las futbolistas, con más del 93% de los votos a favor, decidieron este martes ir la huelga para desbloquear las negociaciones por el llamado 'convenio de la igualdad', tras más de un año y 18 reuniones frustradas con la patronal.

Ya que se necesita un plazo para tramitar legalmente la convocatoria de huelga, este fin de semana sí se disputará la séptima jornada de la Primera Iberdrola, tras acordar las jugadoras de la máxima categoría una «medida drástica» para intentar conseguir «unos derechos dignos mínimos». «Nuestras jugadoras necesitan un convenio ya. En el siglo XXI nos merecemos un respeto a la mujer», subrayó el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, tras una reunión informativa con 189 jugadoras de la máxima categoría del fútbol español que, hartas de no disponer de un documento que regule sus derechos como trabajadoras, decidieron por mayoría apoyar un paro inédito.

«Es el momento de luchar por nuestras compañeras. Tenemos que hacer un trabajo para el resto y no sólo para nosotras», proclamó Ainhoa Tirapu, la guardameta del Athletic que ejerció de portavoz del colectivo de futbolistas al término de la reunión celebrada en un hotel de Madrid. «En el mes de mayo entendimos que la situación deportiva no era la adecuada a falta de un par de jornadas para el final de la competición y no era justo poner a los clubes en una situación de huelga, pero eso ya estaba latente ahí. Se dio más tiempo, pero visto que no se ha avanzado, hemos tomado esta decisión», reconoció Ainhoa Tirapu.

El principal punto de desencuentro entre las futbolistas y la Asociación de Clubes, que agrupa a todas las entidades de la Primera Iberdrola excepto al Barcelona, al Athletic y al Tacon, es la parcialidad de la jornada laboral. La patronal ofrece una jornada mínima de 20 horas semanales y un salario de 16.000 euros brutos anuales (8.000 euros limpios), pero pretende que la parcialidad pueda ser del 50%, es decir, media jornada, mientras que las futbolistas exigen que sea del 75% (30 horas a la semana), además de reconocerse el derecho al paro.

«Ni 1.000 euros al mes»

«Ese es el factor más importante que no nos deja llegar a un acuerdo. Los clubes piden el 50% de jornada laboral, pero yo no soy futbolista medio día. Nos hemos rebajado, y de 16.000 euros anuales pasaríamos a 12.000 euros, es decir, ni 1.000 euros al mes. No estamos pidiendo algo desmesurado, sino algo digno, por la dedicación, la posible jubilación, para estar aseguradas... No es tanto lo que pedimos, sino algo digno», insistió Mariasun Quiñones, portera de la Real Sociedad. «La huelga será indefinida hasta que consigamos lo que queremos», confirmó la guardameta guipuzcoana. «Somos futbolistas el cien por cien de nuestro tiempo. Queremos el 75% de la jornada parcial y los clubes nos ofrecen el 50%», lamentó Ainhoa Tirapu, aunque las futbolistas y la AFE también reclaman, además de que se fije un salario mínimo y dicha parcialidad, otros derechos imprescindibles, como la maternidad y las vacaciones.

«Estamos pidiendo uinos derechos mínimos. Lo que nos unía eran las condiciones mínimas y por eso hemos luchado. Hemos marcado líneas rojas y rebajado líneas rojas, y si no luchamos ahora que podemos al final no tendría ningún sentido. Las veteranas nos han allanado el camino, nosotras se lo allanamos a las demás y no podemos ser inactivas y no luchar por nuestros derechos», sentenció la guardameta navarra del Athletic, que el sábado se enfrentará al Espanyol en terreno blanquiazul. «Para este fin de semana haremos todo lo legal y cumpliremos los plazos a seguir. Ya informaremos cuándo empezamos esta huelga», aseguró David Aganzo, cuyo sindicato, al contrario que el otro con representación en los vestuarios (Futbolistas ON) no era en principio partidario de una huelga, aunque siempre ha insistido en que la AFE respaldaría y defendería «lo que decidan las jugadoras».

Una semana antes, tras una nueva cumbre fallida, que ya se presumía crucial y en la que se rompieron las negociaciones entre los clubes y los sindicatos, creció la posibilidad de que las futbolistas de Primera convocasen una huelga. La amenaza se hizo realidad este martes tras no solucionarse un conflicto enquistado que se arrastra desde el 4 de octubre de 2018, cuando se celebró la primera reunión entre patronal y sindicatos, tan distanciados por la parcialidad pero obligados a entenderse cuanto antes.

Las futbolistas que asistieron presencialmente a la reunión con la AFE fueron:

Athletic Club: Ainhoa Tirapu, Andrea de la Nava, Ainhoa Vicente, Andrea Sierra, Eunate Arraiza, Marta Unzué, María Díaz, Damaris Egurrola, Maite Oroz, Marta Perea, Vanesa Gimbert, Erika Vázquez, Leia Zárate, Nekane Díez, Yulema Corres, Ane Azkona y Oihane Hernández.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Silvia Meseguer, Virginia Torrecilla, Laia Aleixandri López, Carmen Menayo y Ana Marcos.

FC Barcelona: Jennifer Hermoso, Mapi León, Alexia Putellas y Pamela Tajonar.

Real Betis Balompié: Ana María Romero, Merel van Dongen, Ana González, Marta Perarnau, Marta Cazalla, Rosa Otermín, Bea Parra, Maikerlin Astudillo, Marianela Szymanowski, Priscila Borja, Nuria Ligero, Cristina Muñoz, Emily Dolan, Michaela Abam, Rosa Márquez, Irene Guerrero y Marina Fedorova.

Deportivo: Esther Sullastres, María Miralles, María Isabel Rodríguez, Cristina Martínez, Laura Vázquez, Miriam Ríos, Patricia Díaz, María Méndez, Silvia Mérida, Noelia Villegas, Alba Merino, Iris Arnaiz, Lourdes Moreno, Maya Yamamoto, Michelle Romero, Teresa Abelleira, Athenea del Castillo, Erika Sâmia Lima Da Silva, Gabriela García, Nuria Rábano y Ainize Barea.

RCD Espanyol: Inés Juan Altamira, Brenda Pérez, Irene López, Paloma Fernández, Elisa del Estal y Paola Soldevila.

UD Granadilla Tenerife: Raquel Peña Rodríguez.

Levante UD: Sonia Bermúdez, Marta Corredera, Ruth García, Andreea Paraluta, Ivana Andrés, Jucinara Soares, Ona Batlle, Rocío Gálvez, Claudia Zornoza, Gemma Gili, Maitane López, Nerea Pérez, Alba Redondo, María de Alharilla, Eva Navarro y Lucía Gómez.

EDF Logroño: Jade Boho, Line Geltzer Johansen, Dorine Chuigoué, Nágela Oliveira De Andrade, Natalia Cebolla, Ana Velázquez, Carolina Marín, Cristina Pizarro, Ida Rebecca Guehai, Silvia Ruiz, Vanesa Santana, Barbra Banda, Lorena Valderas, Dioneide Landres Da Penha Santos, Laura Girol, Leticia Méndez y Raquel García.

Madrid CFF: Mónica Hickmann, Yasmin Katie Mrabet, Marta Turmo, Silvia Rubio, Laura Fernández, Ana Lucía Martínez, Alexandra López, Itziar Pinillos, Bruna Tavares y Laura Teruel.

Rayo Vallecano: Alicia Gómez, Camila Alejandra Sáez, Oriana Yoselyn Altuve, Yael Oviedo, Carla Valentina, Ruth Bravo, Paula Andújar, María Pilar García Villalba, Patricia Larqué, Saray García, Sheila García, Ángeles del Álamo, Silvia Pérez, Eva Alonso, Paula Fernández, Eva Masdeu, Natasha Shirazi, Iris Ponciano del Río, Natalia Expósito, Lucía Sánchez y Sladjana Bulatovic.

Real Sociedad: Mariasun Quiñones, Iraia Iparragirre, Nuria Mendoza, Ane Etxezarreta, Marta Cardona, Itxaso Uriarte, Leire Baños, Bárbara Latorre, Manuela Lareo y Claudia Roldán.

Sevilla FC: Maite Albarrán, Francisca Lara, Aldana Cometti, Jennifer Morilla, Yanara Aedo Muñoz, María Bores, Isabella Echeverri y Nagore Calderón.

Sporting Club de Huelva: Patricia Mascaró, Marta Peiró, Fatoumata Kanteh Cham, Alexandra Bernal, Irene Rodríguez, Yoko Tanaka y Korina Clavijo.

CD Tacon: Ana Vallés, Malena Ortiz, Gema Prieto, Marina Martín y Sara Ezquerro.

Valencia CF: María Pi Francés, Cristina Cubedo, Mandy Van den Berg, Marta Carro, Natalia Gaitán Laguado, Paula Nicart, Berta Pujadas, Alejandra Serrano, Naiara Beristain, Georgina Carreras, Carol Férez y María Jiménez.

CE Seagull Badalona: Alicia Fuentes.