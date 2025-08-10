Los famosos inundan el 'prime time' de la nueva temporada en TVE Hasta cuatro concursos con celebridades para todos los gustos irrumpirán en el horario estelar de La 1

Alejo Sauras, La Mala Rodríguez, Mariló Montero y Eduardo Navarrete son algunas de las 'celebrities' que se asomaran a La 1 de RTVE.

J. Moreno Madrid Domingo, 10 de agosto 2025, 00:34 Comenta Compartir

TVE confía su nueva temporada a los personajes famosos. La cadena pública prepara el desembarco de hasta cuatro concursos con la participación de celebridades para ocupar la franja del 'prime time' de La 1, en la que los participantes estelares van a cocinar, coser, se echarán a la aventura e, incluso, se dedicarán a la decoración. Porque al famoseo ya no le vale con sentarse en un plató de televisión a contar su vida. Ahora también los tenemos en la pequeña pantalla demostrando algunas de sus habilidades más desconocidas, donde sin duda se encuentran mucho más cómodos sin someterse al escrutinio de las preguntas de los periodistas.

El primero que llegará a la pantalla de la cadena pública, y también el más veterano, será 'Masterchef celebrity', que produce Shine Iberia en colaboración con RTVE. Serán 16 los aspirantes que saltarán a los fogones para someterse al veredicto del jurado, formado de nuevo por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Entre los concursantes habrá caras muy conocidas para los espectadores de La 1. La que fuera presentadora de las mañanas de TVE, la periodista Mariló Montero; y el comunicador José Manuel Parada, el primer conductor del veterano 'Cine de barrio', son dos de los participantes que se pondrán los delantales de la cocina.

También estarán en la nueva edición de 'Masterchef celebrity' el cantante del último 'Operación Triunfo' Juanjo Bona; la rapera Mala Rodríguez; la presentadora y guionista Valeria Ros; el músico Necko Vidal; la 'influencer' y actriz Masi; la actriz y cantante Charo Reina; el humorista y actor David Amor; la periodista Valeria Vegas; y el Ilusionista y mentalista Jorge Luengo.

Por la que será la décima temporada VIP del popular 'talent show' culinario también pasarán el presentador y colaborador de televisión Quique Torito, conocido por su participación en distintos programas de Telecinco; el actor Alejo Sauras; la excuñada de Rocío Jurado, la colaboradora Rosa Benito; el exfutbolista Miguel Torres; y la cantante y compositora extremeña Soraya Arnelas.

El regreso de Mar Saura

Pero una de las apuestas más sorprendentes del nuevo curso televisivo será 'DecoMasters', un programa en el que, según explica RTVE, diez parejas de famosos se enfrentarán, «en una divertida competición»; para convertirse en «auténticos profesionales del diseño de interiores». Se trata de un formato también producido por Shine Iberia, que tuvo en 2019 una versión anterior con concursantes anónimos en Antena 3 ('Masters de la reforma'), si bien no contó con el respaldo del público.

Será el primer 'talent show' en el que participará la exmodelo Mar Flores, junto a uno de sus hijos, el cantante y actor Carlo Costanzia, en pleno terremoto mediático tras su reciente paternidad con Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. También concursará el diseñador de moda Eduardo Navarrete, que tendrá como pareja a la cantante, actriz y vedette La Terremoto de Alcorcón. Las actrices y amigas Raquel Meroño y Belén López; la traductora María Zurita y exmodelo italiana Antonia Dell'Atte; o los 'influencers' King Bru y Andy Andrea son otras de las parejas de participantes de la nueva apuesta de la televisión pública.

Mar Flores, junto a uno de sus hijos, Carlo Costanzia, participará por vez primera en un 'talent show', 'DecoMasters'

Al concurso también se suma Isa Pantoja, la hija de la tonadillera, que regresa a TVE junto a su marido Asraf Beno tras el fracaso de 'La familia de la tele' y después de haber sido madre de nuevo. Los amigos Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Bosé y su hija Palito Dominguín; y los hermanos Gemeliers cierran el casting de la primera edición de 'DecoMasters'.

'Hasta el fin del mundo'

Otro nuevo formato que contará con rostros conocidos en sus filas es 'Hasta el fin del mundo', adaptación del éxito internacional 'Race Across The World'. En este programa, presentado por Paula Vázquez ('Pekín Express', 'Bake off'), las celebridades deben recorrer una ruta extensa a través de América Latina sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS. Podrán viajar únicamente por tierra o mar, con un presupuesto limitado. Entre los participantes podrían estar Rocío Carrasco, Yolanda Ramos o la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, si bien TVE no ha confirmado oficialmente todavía ningún nombre.

Por último, habrá una segunda edición de 'Maestros de la costura celebrity' tras el triunfo de Pilar Rubio en la primera temporada. Para las nuevas entregas del formato se incorporará un nuevo miembro al jurado: el joven diseñador de moda Luis De Javier. El barcelonés acompañará a Lorenzo Caprile y a María Escoté como tercer juez, en sustitución de Alejandro Gómez Palomo. La presentadora Raquel Sánchez Silva continuará al frente del formato, que regresará a La 1 con 12 nuevos aprendices.