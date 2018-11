Ya se conocen los nombres de los exconcursantes de OT que firmarán discos en León Carlos, Joan, Marilia y África. / Operación Triunfo África, Joan, Carlos Right, Marilia y la expulsada de la gala del miércoles serán los exconcursantes de Operación Triunfo que este viernes firmarán discos en El Corte Inglés LEONOTICIAS León Miércoles, 28 noviembre 2018, 18:09

Operación Triunfo ha confirmado en la tarde de este miércoles los nombres de los exconcursantes que el viernes 30 de noviembre estarán firmando discos en la planta -4 de 'El Corte Inglés' de la capital.

No se conocerá hasta la gala de esta noche si será Marta o María la que acompañe a África, Joan, Carlos Right y Marilia en la firma de discos en la que no dudarán en coger los micrófonos y presentar 'Somos' la canción que han compuesto en la academia.

De 17:30 a 19:30 horas, los cinco exconcursantes estarán firmando ejemplares del disco 'Operación Triunfo 2008: Lo Mejor (1º Parte) que salió a la venta el pasado 3 de noviembre. El disco reúne un recopilatorio con los mejores temas de la primera parte del exitoso programa de televisión entre los que se encuentran 'Toxic' de Natalia y Alba, 'Take me to Church' interpretada por Famous o 'This is Me', la primera canción grupal que entonaron todos los concursantes en la Gala 1 de esta edición.

Tras visitar otras ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Cáceres, Córdoba, Granada o Badajoz, los exconcursantes del famoso 'talent show' conocerán a sus fans leoneses en una tarde para el recuerdo.