Zahara: «El público leonés es muy respetuoso y muy agradecido» Zahara. La artista andaluza regresa a El Gran Café, este miércoles, para presentar su nuevo disco, Primera Temporada S. FERNÁNDEZ León Miércoles, 10 octubre 2018, 10:57

Zahara regresa a León para presentar su nuevo albúm Primera Temporada en la que versiona canciones de series como Narcos, El joven Papa, House o Por 13 razones y se atreve con el inglés y con el italiano un buen resumen de los que esta artista. Alguien comprometida consigo misma y que cree en sus ideas y que las sabe defender. Este miércoles llega a El Gran Café gracias a una iniciativa, que parte de la mano de Mahou, y que ha tenido una gran acogida del público leonés. En menos de 24 horas la andaluza colgó el cartel de no hay entradas.

Antes de subirse al escenario regala a leonoticias una bonita conversación. Con ese carisma que le caracteriza y después de atender las necesidades de su «niño» nos relata todos los trabajos en los que se encuentra involucrada, que no son pocos.

¿Vuelve a León para presentar Primera Temporada donde hace versiones de canciones de series como Narcos, El joven Papa, House o Por 13 razones además cantas en inglés, en italiano, en algún momento te dio miedo este nuevo experimento?

Siempre me gusta probar cosas nuevas, experimentar. Es lo que más me divierte y precisamente este disco responde a esas inquietudes que tengo. Es el preámbulo al nuevo disco que verá la luz en noviembre.

Después de un pequeño parón, ¿cómo ha sido la vuelta?

Coger la guitarra de nuevo fue como si nunca lo hubiese dejado de hacer, estaba en el mismo lugar que la deje. Fue muy gratificante ver que me seguía apeteciendo tocar, que seguía teniendo conexión con mi público, era como si no hubiese pasado el tiempo.

Como mujer ha puesto en relieve la desigualdad de la mujer…

Los hombres no tienen que plantearse en qué momento de su vida tienen un hijo en relación con la influencia negativa que vaya a tener en su trabajo. Las mujeres tienen que hacerlo, en mi caso, tuve que planificarlo muchísimo y hacerlo en un época en la que no tenía mucho trabajo. Ahora en pleno lanzamiento del disco sería muy complicado gestionarlo y llevar las dos cosas. Es una responsabilidad de nuestro Gobierno facilitar esta toma de decisiones, que las ayudas a las mujeres que quieran tener hijos sean reales no simbólicas como son hoy día de hoy.

En noviembre sale a luz su nuevo disco, del cual ya se puede vislumbrar un adelanto, Hoy la bestia cena en casa. ¿Cómo valora los cambios que se han producido en el panorama musical a la hora de lanzar un nuevo disco?

Más que verlo bien o mal, es lo que hay. Hay que adaptarse a la manera que la gente tiene de consumir, de descubrir nueva música. Los discos ahora se presentan de una nueva manera, hay que ir poco a poco desvelando el material, creo que esto es necesario hacerlo porque los discos duran menos. Antes sacabas un disco y su vida era muy larga y ahora cada es más complicada porque parece que se necesita un nuevo estímulo.

Siempre has definido la idea de ser tú mismo, y quizá sea una de las razones por la que tiene su propio sello discográfico.

Cuando el responsable de todo eres tú, si te has equivocado aprendes, no es una bronca vacía, si no que buscas mejorar. Te cuestionas que ha sucedido y te plantas como puedes arreglarlo. Tener tu propio sello discográfico te hace sentir libre, no tener que cuestionarte, plasmar tus ideas, esto es algo fundamental.

Vuelve a León en un formato de sala pequeña

Me gustan los dos. Cada uno tiene su momento, me gusta ponerme retos y mejorar por lo que no me gusta tocar sólo en tipo de sala.

No es la primera vez que estas en León…

Me encanta León, me encanta pasear por el barrio Húmedo. Tengo muchos amigos en León. He estado numerosas ocasiones y en todas me han tratado muy bien. El público es muy respetuoso y agradecido. Me gusta mucho su carácter y su comida.

También tiene tiempo para escribir, y su novela Trabajo, piso, pareja ha tenido una buena recepción por parte del público. Has sabido plasmar los problemas de las generaciones más jóvenes.

Me he dado cuenta que era una novela generacional porque yo estaba hablando de mi entorno y muchísima gente se ha visto identificado. Esto sirve para darte cuenta de que los problemas de nuestra generación son comunes.

La música te ha permitido conocer a mucha gente y también tocar con ellos, un ejemplo es el homenaje a Antonio Vega que Santi de Love Of Lesbian y usted le hacéis versionado Lucha de Gigantes

Se planteó la idea de hacer un disco homenaje a Antonio Vega, en el que se nos dio cierta libertad, y yo con Santi ya había colaborado así que fue muy sencillo. Los dos queríamos hacer esa canción asique fue todo un lujo.

Y ahora vas a estar en Madrid tocando junto a Ismael Serrano

Me parece muy bonito estar en ese concierto y me parece muy generoso por su parte invitarnos. Me ha encantado que después de tantos años se haya acordado de mí y vayamos a cantar juntos