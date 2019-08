Joarilla de las Matas celebra la tercera edición del Modorrowland Fest La entrada, al igual que en las ediciones anteriores, es gratuita LEONOTICIAS León Martes, 13 agosto 2019, 12:07

El viernes 16 de agosto los vecinos de Joarilla de las Matas dan el pistoletazo de salida a una nueva edición del Festival Modorrowland. Un fin de semana de música, comida y bebida que nació hace ya tres años como iniciativa de un grupo de jóvenes de la localidad.

El festival se celebra los días 16 y 17 de agosto en la alameda de Joarilla, por la que pasarán grupos como The son of wood, El Skobio, The Boo Devils, Drumshow, Nadia Álvarez y Katarsis, entre otros, y Djs como Lobete & Rulax y Pablo Geppetto. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar también de sesión vermú, acampada libre y comidas. La entrada, al igual que en las ediciones anteriores, es gratuita.

Modorrowland nació en 2017 de la iniciativa de siete jóvenes de Joarilla de las Matas. Algunos viven allí y otros son de fuera, pero les movía un objetivo común: organizar una fiesta que dinamizase el verano en la zona. «Queremos que se diviertan nuestras familias y nuestros amigos», explica Pedro Alonso, uno de los organizadores. «El festival le da mucha vida al pueblo y consigue que volvamos a juntarnos para disfrutar de un buen fin de semana juntos».

Entre 2017 y 2018 pasaron por la alameda de Joarilla de las Matas más de 20 grupos musicales, casi todos de la zona. El resultado: varios días de fiesta en los que las calles del pueblo se llenan de vecinos y visitantes.