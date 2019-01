Desakato: «Nuestro objetivo es lograr que reflexione el público que nos escucha» Desakato. La banda asturiana de rock llega a León este sábado, 19 de enero, para presentar su nuevo disco 'Antártida' S. FERNÁNDEZ León Viernes, 18 enero 2019, 10:21

El rock nunca muere y eso es algo que saben perfectamente los chicos de Desakato. Esta banda asturiana llega a León este sábado, 19 de enero, para presentar su nuevo disco 'Antártida'. Un Ep compuesto por cinco canciones en el que el tema central lo ocupa el cambio climático. La crítica social siempre tiene que estar presente en sus canciones, así lo explica su cantante, Pablo Martínez, en una entrevista para leonoticias

Desakato Día: Sábado 19 de enero Hora: 21.30 horas Lugar: Espacio Vías

Llegan a León para presentar 'Antártida' en él hablan del cambio climático, del daño al planeta y del deshielo de los polos.

No fue intencionado que tuviese un concepto tan general este disco, pero el tema central que es 'La Cura' habla de la forma que tratamos al ecosistema, eso hizo que las referencias que había al hielo a la Antartida, a los paisajes áridos, etc. sirviera de hilo conductor. Me pareció importante hablar de esto porque tratar bien el lugar donde vives es algo básico y fundamental que no estamos haciendo. No somos conscientes de las consecuencias que esto puede traer. En todos nuestros discos hemos buscando tener ese punto de crítica social y denuncia.

El rock nunca muere, pero sí que ha perdido fuelle…

Si es cierto, vemos que en el circuito nuestro hay una desbandada. Es verdad que a la gente le gusta la música alternativa, aquella que no sale en las radio fórmulas, pero lo cierto es que parece que los grupos de rock estamos en peligro de extinción. Pero nosotros ahí seguimos resistiendo y vendrán otros grupos detrás que mantendrán esto vivo.

¿Cómo ve los festivales?

Hay cantidad de grupos de música alternativa y gracias a Internet han encontrado una fuente de difusión, esto hace que se esté haciendo popular estilos que antes no tendrían cabida entre un público amplio. Muchos grupos que se salen de los estándares de las radio fórmulas están en auge y eso es algo que te anima a seguir trabajando.

Sus letras hablan de problemas sociales, ¿Qué le parece que las canciones que escribió hace años tengan vigencia en la actualidad?

Es triste ver como los problemas de antes son los mismos que los de ahora. La función social de los grupos de rock y de punk es una responsabilidad que tenemos que cumplir. Somos un grupo que no está diseñado para las mayorías, por ello, nuestro objetivo es lograr que el público que nos escuche reflexione.

Habéis ganado premio al mejor directo en los Iberian Festival Awards entregados en Lisboa, en una candidatura donde competían con nombres como Amaral o Love of Lesbian.¿es el directo la parte más importante de esta banda?

Es importante el directo, nosotros somos un grupo que basamos toda nuestra energía en el directo, pero también nos gusta componer, hacer cosas nuevas , son dos cosas diferentes y complementarias a la vez. Yo soy amante del disco, donde se puede ver la evolución del grupo, pero esto no deja de ser una visión romántica.

¿Cómo se llevan con las redes sociales?

Es algo natural, es una evolución a la que no te puedes enfrentar, toca adaptarse. Sería más interesante que la gente comprara discos, pero por otro lado también nos ha dado mucha repercusión sin tener una discográfica detrás.

¿Qué recuerdos tiene de venir a León?

En león tenemos muchísimos amigos. Nos encanta venir a esta tierra, llegar al húmedo y tomar unas tapas. En León siempre estamos muy ajusto, la gente nos trata muy bien.

Se han atrevido a tratar el tema de la minería, ¿qué opina de la situación actual?

Es un tema muy complicado de tratar, nosotros tenemos una larga tradición de lucha obrera en Asturias gracias a la minera, cosa que admiramos y que nos ha servido de inspiración en muchas de nuestras canciones. Es una pena que un sector tan importante, que ha generado tanta riqueza ahora mismo se esté muriendo. No sé hasta qué punto las cosas cambian porque tienen que cambiar o lo hacen porque hay otro tipo de intereses.

¿Ha tenido consecuencias para ustedes significarse políticamente?

No tenemos esa sensación, la gente que nos viene a ver tiene una conciencia social similar a la nuestra. Hemos tenido la suerte de no ser perseguidos como otros compañeros nuestros, algo que es triste que suceda. Es un problema grave que hay combatir, y la mejor forma es no dar un paso atrás y seguir hablando de temas sociales, políticos, etc.

Viven en una burbuja donde ideológicamente todo lo que os rodea es parejo, ¿le sorprende el triunfa de la ultraderecha en España?

Por supuesto que nos sorprende, nos da pánico y nos parece inexplicable. No entiendo como en la sociedad actual donde existe un montón de información mucha gente se cree las mentiras de estos partidos y se muestra tan cercana a esta corriente política.