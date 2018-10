Aurora & The Betrayers llega a El Gran Café Aurora & The Betrayers. Esta banda llega a la capital leonesa para presentar 'Tune Out The Noise', su tercer álbum LEONOTICIAS León Martes, 2 octubre 2018, 14:36

Aurora & The Betrayers llega a la capital leonesa el próximo 12 de octubre. Esta banda estranará en EL Gran Café Tune Out The Noise«, su ya tercer álbum y más personal hasta la fecha. Un álbum de ocho canciones originales que demuestran la constante evolución de la banda.

Fieles a su manera de concebir la música, Aurora & The Betrayers nos sorprenden de nuevo con su estilo arriesgado, un sonido más auténtico y una personalidad incontestable. Grabado en Manufacturas Sonoras Studio y Sietepulgadas Studio (2017-2018 Madrid), han convertido la metamorfosis y búsqueda sonora en su sello personal, generando gran expectación a cada paso que dan.

Este álbum ha sido auto producido desde su sello discográfico Sietepulgadas Records, compuesto, arreglado y producido por Martín García, Jose Funko, Victor Frutos y Aurora García.

Mezclado por Thom Monahan (LA, California), Mezclador de grandes discos de artistas como Chris Robinson (The Black Crowes). Y masterizado por JJ Golden (Ventura, California). Cuenta con tres invitados de lujo sin precedentes, Carlos Tarque (M-Clan) a la voz, Julián Maeso al D6 Clavinet, Carlos Raya a la guitarra y los Betrayers se unen en la canción «Don't Waste More Time» (Corte 4)

«Tune Out the Noise» (Apaga el ruido) nos sumerge en un disco lleno de texturas rudas y preciosistas, de mensajes profundos y de inconformismo, con infinidad de referencias asociadas (Jack White, David Bowie, Iggy Pop, The Beatles, Pink Floyd, Talking Heads...) pero el resultado es Aurora & The Betrayers.