Entrevista Billy Bob Thornton: «Mis personajes son muy diversos, pero todos están conectados por un hilo» Billy Bob Thornton. / Reuters Músico, intérprete y escritor ocasional, asegura que no interpretaría a Stalin o Steve Jobs, porque necesita identificarse con sus papeles MARÍA ESTÉVEZ Miércoles, 11 septiembre 2019, 19:49

Billy Bob Thornton (Springs, EE UU, 1955) es un actor acostumbrado a interpretar personajes inadaptados, villanos de poca monta, hombres incomodos dentro de su piel. 'En mil pedazos', que se estrena este viernes, el actor y guionista, ganador de un Oscar por el guion adaptado de 'El otro lado de la vida' y otras dos veces candidato a la estatuilla, da vida a un jefe de la mafia ingresado en una clínica de rehabilitación y que se convertirá en la mano amiga de un joven adicto.

La película esta dirigida por Sam Taylor-Johnson y adapta para el cine una novela de James Frey en la que da cuenta su propia historia con las drogas. Thornton, además, estrena en unas semanas la tercera temporada de su serie de Amazon, 'Goliath', proyecto al que llegó tras ganar el Emmy a mejor actor por la serie de 'Fargo'. Y sigue con su banda The Boxmasters, con la que ha publicado ocho álbumes y toca cada noche en varios locales de Los Ángeles.

- Lleva varios años encadenando trabajos. ¿Ha encontrado la estabilidad?

Yo mismo estoy sorprendido, porque nunca en mi carrera había tenido la oportunidad de elegir dentro de los papeles que me ofrecían. Tengo 64 años y una situación perfecta en mi carrera. Ruedo una película, hago un disco, me voy de gira y estoy con mi familia.

- ¿Por qué decidió hacer esta película?

Me gustó la historia. Todos hemos perdido a alguien por culpa de las malditas drogas. Me impactó leer el libro de James y su paso por este centro de rehabilitación. Fue un rodaje de 20 días muy sencillo.

- ¿Cómo explica su personaje en la película?

Es un hombre con sus propios temores, que abraza a este joven y le enseña a vivir de otra manera. Creo que su amistad es importante porque nunca pretende ser quien no es, y eso es lo mejor que tenemos todos. Hay que ser valiente y mostrarnos tal cual somos.

- ¿Qué lección deja este filme?

Habla de lo importante que es vivir al día, sin miedos. Presente en cada cosa que uno hace. Creo que no es necesario vivir con temores, asustados. La salud es lo único que debemos cuidar para no perder el tiempo.

- En octubre regresa con otra temporada de 'Goliath'. ¿Le ha sorprendido su repercusión?

Yo mismo estoy sorprendido, pero es que David E. Kelley, su creador, es un genio. Es una fábula de David contra Goliat, y eso siempre es atractivo para el público. Todos queremos ver al débil superando al fuerte, es algo relevante en los tiempos que vivimos, porque el mundo se está volviendo muy loco. Un tipo como este, que se parece mucho a mí, nunca se redime por completo. Tiene un sentido de la justicia muy complicado aunque es abogado. Él tiene que trabajar siguiendo las reglas, pero las reglas no siempre son aplicables.

- ¿Qué deben tener los personajes que le ofrecen?

Me siento atraído por personajes con un alto sentido de la justicia y de la igualdad. En cierta manera, soy un tradicionalista a quien no le gusta cambiar y que considera que la sociedad es cada vez más débil.

- ¿Cómo mantiene el mito de Billy Bob Thornton?

Hablo mucho con la prensa y eso alimenta el personaje. Soy un tipo muy abierto aunque no muy público, porque mi vida es de puertas para dentro. Charlo con la prensa, insisto, pero no me vas a encontrar hablando de mis trajes. Para empezar porque siempre visto con el mismo traje, desde hace veinte años. Tengo uno que compré en Inglaterra y que me pongo cada vez que tengo que ir a un evento. Es el mismo de la última vez.

- A lo largo de los años ha elegido de forma cuidadosa sus papeles, para evitar dar pasos en falso.

No interpreto nada que no este dentro de mi rueda. Puedo interpretar muchos papeles y cambiar mi físico constantemente, pero todos esos personajes tienen un hilo que les une. Son personajes con quienes identifico a alguien que conozco, que sé quienes son y cómo funciona su vida. Cuando me llaman para interpretar a Josef Stalin o Steve Jobs siempre les digo que han tocado en la puerta equivocada. Yo no interpreto esos papeles porque jamás he querido hacer una imitación de alguien. Vivo una vida muy ecléctica, conozco a mucha gente y quiero interpretar a toda esa gente que conozco en el cine. Puede que te guste o no te guste lo que hago, pero puedo decirte con total sinceridad que todo lo que hago es realmente honesto.

- Es músico, además de actor.

Sí. Soy el tipo que se enamoró de la música con los Beatles, los Beach Boys y los Kinks. Todas esas bandas convirtieron el rock en un clásico. La música es parte de mi vida, me gusta tocar con mi banda y sentir la energía del escenario. Actuar y escribir está bien y es mi vid, pero el escenario es otra cosa. Cuando toco en directo, los fans me dan algo que no puedo encontrar en ningún otro sitio. Es un sentimiento increíble y excitante.