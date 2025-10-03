leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de la orquesta Panorama. L.N

El pueblo de León que despide el verano con Panorama y un cartel de lujo

La localidad leonesa de Quintanilla del Monte celebra sus fiestas con la actuación de algunas de las orquestas más reconocidas de España

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:13

El final del verano en la provincia de León sonará con fuerza en Quintanilla del Monte, localidad perteneciente al municipio de Benavides de Órbigo, que este año vuelve a acoger a grandes nombres de la música en sus fiestas patronales.

El plato fuerte llegará el domingo 5 de octubre, cuando la reconocida Orquesta Panorama, una de las más grandes de España, regrese a tierras leonesas para poner el broche de oro a un fin de semana cargado de música y ambiente festivo.

El programa arranca el viernes 3 de octubre con la esperada actuación del Combo Dominicano, otra de las formaciones gallegas más populares, que estará acompañado por la Disco Móvil Kappital. La fiesta continuará el sábado, de la mano de la Orquesta Olympus, que llenará la noche de espectáculo y ritmo.

Recorrido de la orquesta en la provincia

No será la primera vez que Panorama visite León este año: el pasado 2 de agosto ya reunió a más de 3.000 personas en Almanza durante el Interpeñas, y en Valencia de Don Juan también logró despedir septiembre con un fin de semana inolvidable.

Con este cartel, Quintanilla del Monte volverá a vivir unas de sus fiestas más esperadas, consolidándose como una de las citas imprescindibles y ofreciendo una auténtica despedida del verano por todo lo alto.

