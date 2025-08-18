Dos heridos en una colisión al darse la vuelta en la A-66 por un nuevo incendio en León El suceso se ha producido en el kilómetro 166 de la autovía a la altura de Villalobar

Un nuevo incendio en los alrededores de la A-66 en León ha dejado dos personas heridas leves por una colisión entre dos vehículos fruto de las llamas cercanas a la carretera, lo que ha supuesto que algunos vehículos se dieran la vuelta. Se trata de una mujer de unos 30 años y un varón de 21.

A las 18.11 horas, se ha informado de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 166 de la A-66, en Ardón, sentido León, donde, en principio, han resultado heridas de carácter leve dos personas.

Un nuevo incendio

La colisión se ha producido porque había un incendio forestal en la zona y algunos vehículos se estaban dando la vuelta ante las llamas. Un incendio que, hasta el momento, no está registrado entre los 23 focos activos de la provincia.

De hecho, los servicios de emergencia han recibido más de 90 llamadas por la proximidad de este incendio a la autovía, lo que dio paso a un aviso a tráfico y a emergencias sanitarias Sacyl. Estaban ya avisados Guardia Civil, Centro Coordinador de Emergencias, Bomberos y Medio Ambiente.

El incendio, minutos después, ha obligado al corte de la A-66 sentido Benavente -antes de llegar a la localidad de Farbayes y hasta la salida hacia Villamañán- por la cercanía de las llamas que impedía la circulación de los vehículos.