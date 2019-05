De Santiago-Juárez dice que Óscar Puente tiene «pánico a debatir» sobre asuntos sociales José Antonio de Santiago-Juárez, este jueves en la sede de la Junta / A.P. El vicepresidente de la Junta carga también contra Igea: «Con él como cardenal, en el Vaticano habría puchero todos los días» ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 9 mayo 2019, 13:41

El vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha cargado este jueves contra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el candidato de Ciudadanos a la Junta, Francisco Igea en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno de la Junta. De Santiago-Juárez ha dejado deliberadamente para el final de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo autonómico los referentes a la consejería de Economía y Hacienda. «La consejera Pilar del Olmo ha estado en el consejo de Gobierno y, a pesar de lo que había dicho Óscar Puente, también ha estado en el debate de la Ser. Decía Puente que no entendía que se ocultase la candidata y que utilizaba ideas peregrinas. Para él, era una idea peregrina no acudir al consejo de gobierno. En cambio, él no fue por la tarde a un debate para acudir a un congreso de abogados. Ayer criticó a nuestra candidata... la candidata del Partido Popular, perdón, por no acudir a los debates», ha subrayado el vicepresidente y portavoz de la Junta, que también ejerce como jefe de campaña de Pilar del Olmo y figura en su candidatura al Ayuntamiento de Valladolid.

José Antonio de Santiago-Juárez ha subrayado que «el único que no ha acudido a debates de política social ha sido Óscar Puente» y ha apuntado como ejemplo el convocado por Red Delicias en Valladolid. «¿Saben dónde estaba Puente? Promocionando al candidato del Partido Socialista en Santander. Qué curioso: los dos debates a los que ha faltado, él que va a todo, han sido sobre políticas sociales. A Óscar Puente le dan pánico los debates», ha señalado en la sede del gobierno regional.

En el plano autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez ha cargado contra Francisco Igea, candidato de Ciudadanos, a la Junta. «Igea es el que dijo algo del Vaticano el otro día hablando del presidente Herrera, ¿no? Pues miren, si él fuese cardenal, todos los días habría puchero en el Vaticano, que es lo que mejor se le da. No sé por qué no puso de número dos en su lista a un puchero y de tres a un cazo. Él puede explicar lo que pasó en su partido. Es el que más sabe de pucheros. Hay que recordárselo. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo está esa situación? Él esta ahí de casualidad porque su partido le dijo que no se presentara a las primarias», ha apuntado De Santiago-Juárez. Igea desafió la candidatura de Silvia Clemente, impulsada por la dirección del partido naranja, y fue proclamado ganador del proceso de primarias en Ciudadanos Castilla y León tras detectarse 82 votos fraudulentas que habían dado la victoria en primera instancia a la expresidente de las Cortes regionales.

Al vicepresidente de la Junta le parece «lo normal» que la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco utilice la figura de Juan Vicente Herrera en la campaña electoral. «El Partido Popular de Castilla y León siempre ha sido un partido centrado. Ahí están nuestras políticas. El mayor esfuerzo presupuestario ha estado destinado siempre a los servicios públicos esenciales, los que configuran el Estado del Bienestar. En esos gobiernos centrados del PP ha estado Alfonso Fernández Mañueco como consejero. Hemos propiciado siempre el diálogo político y hemos impulsado el diálogo social. Alfonso Fernández Mañueco es ahora el presidente, pero está en la línea centrada del Partido Popular».

José Antonio de Santiago-Juárez ha señalado que Herrera ha sido «un magnífico presidente y un lujo político». «Hace cuatro años tomó una decisión y marcó los tiempos, que conoce casi mejor que yo. ¿Su futuro? Es una decisión que debe tomar él», ha apuntado. Además, ha añadido que Juan Vicente Herrera no tiene en su «agenda» la idea de ser senador autonómico, aunque, en todo caso, «habría que preguntarle a él».