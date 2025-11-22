La madreña llega a tiempo para la nieve Un tradicional recorrido por las calles de la capital junta a medio millar de personas que caminan hacia la Catedral en una fría tarde muy leonesa

Rubén Fariñas León Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:58 Comenta Compartir

Ya dice el dicho, valga la redundancia, que: 'Por los Santos, nieve en los altos; por San Andrés, nieve en los pies'. Una vez más la montaña ha respondido al refranero español.

En León se han adelantado una semana y, por si acaso, sus nobles gentes han traído hasta la capital uno de los útiles más básicos para los días en los que la nieve cubre de blanco el suelo.

Una tradicional madreñada ha recorrido la espina dorsal de la ciudad. Desde Guzmán hasta Regla, Octavio Álvarez y Javier Fernández han vuelto a convocar a más de medio millar de personas que se han calzado las galochas para darse un bonito paseo en esta tarde otoñal con aires de invierno.

Dulzaina, tamboril, castañuela y pandereta han ido amenizando el recorrido para el que ha sido necesario tirar de boina, trenca o una buena pelliza con la que combatir el frío.

En los pies no hubo ese problema. Debajo de la madreña siempre va el calcetín gordo y las zapatillas de andar por casa que protegen al pie ante el mal tiempo.

Y es que pocas cosas hay más leonesas que una buena galocha calzando. Ahora solo falta que pronto empiece a cumplir con su misión, que la nieve caiga en la montaña y que el pie quede protegido del agua y el barro que dan forma a los pueblos más altos de estos lares. Eso sí, por un día, la tierra dejó paso al asfalto y la baldosa para llevar al corazón de la capital la tradición de nuestros paisanos.

Esta es la primera de las dos madreñadas que se celebran en León este otoño. La próxima será el sábado 13 de diciembre, convocada por la Asociación de Calechos de Babia y Luna.