A León le crecen los ramos: 144 velas iluminan la Navidad El Centro de Oficios levanta en los últimos años una docena de estos elementos decorativos tradicionales que van ganando la batalla a las luces de siempre

Una de las novedades que ha traído este año la Navidad a León es la proliferación del ramo leonés. Numerosas rotondas y plazas de la capital se han visto coronadas con este singular y tradicional elemento que cada vez se hace un hueco mayor en las casas de las provincia.

Uno de los artistas que han estado detrás de este proyecto es el profesor del Centro de Oficios Juan Antonio Cuenca. Un total de 12 estructuras se han levantado este 2025 tras el éxito inicial del que se colocaba en la plaza de las Cortes Leonesas. «Nos inspiramos en él para hacer los otros once», explica a Leonoticias.

Durante los últimos cuatro años han ido «poco a poco» dando forma y decorando estas maderas que, al mismo tiempo, tienen que pasar por el taller para las reparaciones oportunas tras estar dos meses de otoño/invierno a la intemperie. «El sol y la lluvia los estropean».

En su área han realizado 144 velas, doce en cada ramo, y los acabados decorativos que cuelgan del triángulo superior. Algunos lo hacen con peras, otros con manzanas y bolas y, el más singular, el de Ordoño II tiene hasta regalos para ser «más comercial». En total hasta 48 elementos singulares.

Incluso este año hubo una anécdota que obligó a acelerar la producción y hacer uno a última hora. «Hubo que quitar uno porque el vecino se quejaba del foco; luego se quejaban los demás de que lo habíamos quitado», bromea Cuenca.

Mientras que la estructura va «mecanizada» y se hace por tiradas, los adornos requieren otro ritmo para ir uno a uno. En la escuela hay varios talleres: en tapicería hacen los lazos y se cosen telas y cortinillas; en el de escultura se hacen las rosquillas, las frutas y las velas, elementos «casi escultóricos en cartón piedra» que luego se barnizan y se incorpora resina de poliéstes para que aguanten más; y en carpintería se encargan de la madera.

Y el objetivo es seguir creciendo. Se ha decidido hacer «casi uno por barrio», sin embargo el incendio en los almacenes municipales de hace unos años hizo que se quemaran los adornos del que se ubicaba en las Cortes, que ahora, renovado, se llevará a Michaisa. «Los iremos moviendo y jugando con los sitios», y este año les ha tocado inaugurar a Ordoño, y las rotondas del Santo Cristo del Perdón y de La Granja.

Ubicación de los ramos leoneses

Ordoño II

Glorieta de Michaisa

Lancia

Álvaro López Núñez

Santa Ana

Glorieta Palacio de Congresos y Exposiciones

Mariano Andrés

Glorieta La Granja

Glorieta del León – Eras de Renueva

Centro Cívico El Crucero

Puente Castro

Plaza del Párroco Don Adolfo

