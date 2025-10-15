León convierte su plaza Mayor en un gran lago con truchas La Feria Destino Pesca instala el Aula del Río en el corazón de la ciudad con talleres, actividades y un lago artificial para acercar a escolares y familias a la conservación de los ecosistemas acuáticos

La ciudad de León se sumerge esta semana en el mundo de la pesca y la educación ambiental con una nueva edición de la Feria Destino Pesca de Castilla y León, que del 14 al 19 de octubre transforma la plaza Mayor en un espacio de aprendizaje abierto a todos los públicos. El protagonista es el Aula del Río, un proyecto que busca sensibilizar, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia de conservar los ecosistemas fluviales a través del conocimiento, la experiencia y la práctica de una pesca respetuosa.

En su segunda edición en el centro de la ciudad, el Aula del Río ofrece un completo programa de actividades que combina talleres educativos y experiencias prácticas. En el área expositiva, monitores especializados explican el funcionamiento de los ríos, las especies que los habitan, las amenazas que enfrentan, como las invasoras o el riesgo de extinción,y la normativa que regula la pesca sostenible. Además, se abordan temas como la pesca sin muerte, el uso adecuado del equipo o las buenas prácticas de conservación.

El proyecto incluye también un gran lago artificial instalado en plena plaza, donde los más pequeños pueden realizar sus primeras prácticas de pesca sin muerte, acercándose al medio natural de forma lúdica y didáctica. «Queremos sensibilizar a los niños y niñas sobre la importancia de conservar los ríos, acercarles al mundo fluvial y mostrarles el papel que juega la pesca en la protección del entorno», destacaron los organizadores durante la presentación.

La emoción de las primeras veces

La participación escolar es uno de los pilares de esta iniciativa: catorce centros educativos de la capital pasarán por el Aula del Río a lo largo de la semana, junto con asociaciones como Alfaem, Asprona, Autismo León o Amidown, entre otras. Los primeros en estrenar la experiencia fueron los alumnos del colegio Virgen Blanca, que valoraron la actividad como «divertida» y «llena de cosas nuevas».

«Hemos aprendido que algunas especies están en peligro de extinción» o «lo que más me gusta es intentar pescar», fueron algunos de los comentarios de los participantes.

El Aula del Río forma parte de la programación de la Semana Internacional de la Trucha, que este año celebra su 57.ª edición desde su creación en 1966 y que ha consolidado a León como un referente nacional e internacional en el mundo de la pesca.