Las charangas vuelven este sábado al corazón de León: horario y recorrido Las peñas volverán a llenar de ritmo el centro de la ciudad este sábado 11 de octubre con un programa festivo que busca equilibrar diversión y respeto vecinal

Lucía Gutiérrez León Viernes, 10 de octubre 2025, 08:15 Comenta Compartir

León se prepara para vivir una de sus jornadas más esperadas con el regreso del tradicional recorrido de peñas y charangas al centro de la ciudad.

A pesar de la polémica generada en las últimas semanas por la necesidad de permisos municipales que llegó a poner en duda su celebración, finalmente el Ayuntamiento dio luz verde al evento, que tendrá lugar este sábado 11 de octubre con un programa repleto de actividades musicales y populares.

Programa completo

La jornada comenzará con la concentración de peñas en la Plaza del Grano, donde se celebrará el pregón oficial y se recordará a los participantes la importancia de mantener limpias las calles y espacios públicos durante toda la fiesta. A continuación, tendrá lugar el tradicional pasacalles por el Casco Antiguo, con un recorrido que pasará por enclaves como la Calle la Rúa, Plaza San Marcelo, Calle Ancha o la Plaza de la Regla, donde se realizará la tradicional fotografía conjunta.

A mediodía, las charangas llenarán de música las calles y plazas del Barrio Húmedo, animando a vecinos y visitantes a disfrutar del ambiente festivo. Posteriormente, se realizará una pausa para favorecer el descanso vecinal, momento en el que las peñas podrán acudir a comer a locales reservados o al aparcamiento de San Pedro, donde continuará la celebración organizada por la Federación de Peñas.

La tarde estará marcada por el inicio de los juegos populares y tradicionales, así como por la I Carrera Internacional de Madreñas, acompañada por la música de Nostra Notte y varios DJ locales. A última hora, a las 19:00 horas de la tarde, las charangas regresarán progresivamente al centro para continuar con la fiesta hasta la disco-móvil de cierre, prevista para la noche. El aparcamiento de San Pedro será el punto de reunión principal durante las horas centrales del día, mientras que las actuaciones musicales se limitarán entre las 20:00 y las 23:00 horas.