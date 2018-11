Feve 'gratis total'

Viajar en Feve no tiene coste, 'gratis total'. La primera lectura de esa situación supone que los viajeros no precisan hoy por hoy billete alguno porque simplemente no habrá revisores que comprueben si lo han adquirido o no. En realidad, y para mayor 'inri' en la mayoría de los apeaderos ni tan siquiera hay máquinas expendedoras de billetes.

La segunda lectura, más comprometida, supone que esta circunstancia propicia una caída permanente en el número de viajeros 'controlados'. Esto es, una pérdida de valor real que podría ser utilizada según ha denunciado en más de una ocasión la representación sindical para minimizar la importancia de la compañía y aplicar los consiguientes recortes.

El reconocimiento de Renfe de que no tiene capacidad real para controlar a los viajeros se ha visto confirmado por la propia compañía.

Un grupo de usuarios denunció la situación días atrás. Lo hizo remiendo un correo electrónico a la compañía en el que advertía que concretamente nueve personas «con nuestras respectivas bicicletas nos desplazamos desde León a La Vecilla en el tren de Feve. Ante nuestro asombro nadie, absolutamente nadie vino a cobrarnos el billete. Ni a nosotros ni a las otras 40 personas que poblaban el tren».

'Gratis total'

En su reclamación indican además que «al llegar a La Vecilla lo comentamos con la gente de allí y nos dijeron que teníamos que denunciarlo, que lo estaban haciendo de una forma absolutamente consciente y continua para decir que ese tren es deficitario y por lo tanto hay que cerrarlo».

De este modo el citado grupo remitió la correspondiente queja a Renfe-Feve y la respuesta de la compañía evidencia la 'singularidad' y deterioro en la que está inmersa.

«Sentimos las molestias que los hechos que nos transmite le ocasionaron y le pedimos acepte nuestras disculpas», asegura la compañía en primer término.

«Le informamos que desde Renfe Cercanías se tomó la decisión de modificar el modo de venta, canalizándose preferentemente a través de las máquinas autoventa, pudiendo intervenir nuestro personal en el proceso, asistiéndole y ayudándole en todo lo que el cliente necesite en el uso de las instalaciones», añade.

«Quieren cerrar el tren»

Todo esto antes de justificar lo acontecio: «Esta circunstancia hace que los agentes no estén ubicados permanentemente en los trenes, y realicen trabajos de circulación y atención al viajero en las distintas líneas y dependencias. Le aseguramos que trabajaremos para corregir las deficiencias que se puedan plantear en esta modalidad, con la intención de ofrecerles el mejor servicio al alcance de nuestras posibilidades».

La Respuesta de Renfe-Feve en realidad esconde una mentirá en sí misma porque ésta no ofrece el servicio de compra de billeres por máquina expendedora en la mayoría de los apeaderos de los barrios y pueblos por los que pasa.

Todo ello ha llevado a los usuarios que denunciaron la situación a obtener una dura conclusión final: «La única verdad es lo que me dijeron en La Vecilla: quieren cerrar el tren y están abonando el terreno para hacerlo».