«Durante 20 años nos han tratado como si fuésemos gotas de petroleo»

En una intensa mañana, Patricia hace un alto en el bullicio para apurar una Coca-Cola en una cafetería del centro de León. No descuida el Twitter, donde van llegando pronunciamientos de los diversos países del globo. En Whatssapp se acumulan los mensajes. Es un no parar, pero la esperanza es distinta. Existe, no como en el resto de mañanas de los últimos años.

Con un alivio difícil de disimular, la abogada venezolana Patricia Carrera explica en León la realidad del país latinoamericano y los últimos movimientos políticos ocurridos allí. Ella es una de los cerca de quinientos ciudadanos venezolanos que han salido del país durante el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para recalar en la provincia, huyendo de una situación que, aseguran, no era aceptable.

«La vida no vale nada en Venezuela, no se le da valor a la propiedad privada ni a nada, estamos expuestos cada día a ser detenidos en caso de expresar una opinión distinta a la del usurpador Nicolás Maduro», relata Patricia. Tratando de explicar brevemente qué ha pasado en los últimos años en su patria, la abogada no duda. «El régimen ha armado al 50% de la población, hay diferentes colectivos que van por la calle con armas de guerra, por lo que hasta que no haya un desarme real no va a desaparecer el riesgo de que exista un conflicto armado, que no es diferente de lo que ha pasado en estos años».

Patricia Carrera, durante la conversación. / Noelia Brandón

El miércoles, Juan Guaidó se proclamó presidente interino de la República. Con el paso de las horas, los países del globo se han ido sumando o al apoyo al nuevo presidente proclamado o a la defensa de Maduro. «Lo que hizo ayer Guaidó fue cumplir con la Constitución y no violarla, nos esperábamos lo peor, pero hay que entender que el ilegítimo es Maduro, que tiene que pagar a nivel internacional por los crímenes cometidos».

Con una inflación desmesurada, Patricia asegura que es tiempo de que vuelvan las libertades a un país «inmensamente rico». En sus palabras se desliza la necesidad de retomar el régimen democrático en su máxima expresión, defendiendo la necesidad de que Juan Guaidó tome el timón del país según recogen las leyes.

En la tarde del miércoles un nutrido grupo de venezolanos en la diáspora marcharon por el centro de León preocupados por la situación de su país. «Un salario mínimo en Venezuela que ha sido supuestamente aumentado no alcanza ni para un bote de queso fundido, porque cuando no puedes comprar los alimentos para satisfacer las necesidades básicas de la familia es imposible sostenerlo en el tiempo».

Patricia Carrera. / Noelia Brandón

La situación de carestía ha llevado a muchos venezolanos a salir de su país, esperando volver pronto a una república que haya recuperado la seguridad y los derechos que, aseguran, han perdido por el camino.