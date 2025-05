Carla, la leonesa candidata a entrar en Operación Triunfo 2025

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 21 de mayo 2025, 08:17 Comenta Compartir

Con 19 años, natural de Vilecha y con una pasión desbordante por la música, Carla Martínez Fernández ha dado un paso más hacia su sueño: entrar en la academia de Operación Triunfo.

En el segundo casting del programa, la joven acudió al casting realizado en Santiago de Compostela y la directora de la academia, Noemí Galera, le colocó la pegatina con el número 3006, un símbolo de esperanza para la joven artista.

Carla se define como una chica introvertida, pero segura de su talento. Desde pequeña, la música ha formado parte de su vida: «Cantaba y bailaba en las comidas familiares», recuerda. Lo suyo con la música empezó en casa, escuchando lo que su madre le ponía, y desde entonces no ha parado de cantar.

De los bailes en casa a la danza urbana

Aunque comenzó con ballet, pronto se inclinó por la danza urbana, que ha practicado durante diez años.

Sus profesoras son algunas de sus principales referencias en el baile, y en el canto, artistas como Beyoncé, Rihanna o Pablo Alborán, a quien admira especialmente: «Como canta, como transmite, es una pasada».

Un sueño que viene de lejos

Carla lleva años intentándolo. De niña insistió a su madre para que la apuntara a La Voz Kids. Al principio, lo hizo «para que me callara», dice entre risas. Aunque no fue seleccionada entonces, su perseverancia no decayó: «Tantos años y nada… pero mi madre me dio el empujón final».

Imágenes de Carla Martínez en su paso por el plató de Leonoticias. Ana G.B

Ese impulso la llevó en 2024 a La Voz, donde logró un pleno: los cuatro coaches se giraron. Carla eligió a Luis Fonsi, por afinidad con su estilo musical. «Fue brutal, una experiencia inolvidable», recuerda.

Una segunda oportunidad en OT

En 2023 ya se había presentado a Operación Triunfo en Madrid sin éxito. «Había mucha gente y estábamos todos cansados», explica.

«Quise probar con algo distinto y salió muy bien» Carla Martínez

Pero con la ilusión renovada tras su paso por La Voz, decidió volver a intentarlo en Santiago. Esta vez eligió una canción inesperada: «Te quiero, te quiero» de Nino Bravo. «Quise probar con algo distinto y salió muy bien».

El apoyo de su madre, clave en cada paso

La emoción también estuvo presente fuera del escenario. Su madre, «loca de los nervios», vivió el momento en el que Noemí le pidió que entrara. Carla sintió que esa actuación había sido especial: «Iba muy preparada y confiada».

Ahora espera la llamada para saber si estará en el casting final. Sabe que no es fácil, pero está decidida: «Voy con mucha ilusión y a por todas. Lo llevo todo preparadísimo».

Una leonesa con la maleta llena de talento

Carla lleva León por bandera y no lo esconde: «Yo pediría cecina todos los días». A pesar de su carácter reservado, cree que podrá adaptarse bien a la exposición de vivir 24 horas en la academia: «Cuando me suelto, soy todo risas».

«Me ayudó muchísimo a controlar aspectos técnicos» Carla Martínez

También ha trabajado su voz fuera de los focos. Recibió clases hasta 2022 y después con Javi Arias, a quien define como increíble: «Me ayudó muchísimo a controlar aspectos técnicos que hacía sin saber».

Preparada para lo que venga

Si recibiera la llamada del casting final, aún no sabría qué canción interpretar: «Tengo que llevarla preparada». Lo que sí tiene claro es que lo dará todo. Carla sigue soñando con cantar frente a millones de personas a pesar de todo. «Soy consciente de que será algo muy complicado pero puedo asumir el riesgo».