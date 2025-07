La investigadora leonesa que descubre a los niños de dónde salen los medicamentos: «Que no tengan miedo de preguntar» Pilar De la Torre, bióloga y coordinadora de ensayos clínicos de oncología en el Hospital de León, desglosa para los más pequeños el proceso de creación de medicamentos como el Dalsy desde el laboratorio hasta la farmacia

Ana G. Barriada León Sábado, 19 de julio 2025, 09:21

La investigación es mucho más que un profesional ataviado con bata blanca, gafas de protección y pipetas. Es mucho más que un laboratorio de cuatro paredes y mucho más que nombres científicos y fórmulas complejas. Es lo que quiere demostrar la bióloga Pilar De la Torre, coordinadora de ensayos clínicos en el Hospital de León que se embarca en el mundo de la divulgación científica a través de la literatura infantil para acercar el origen de los medicamentos a los más pequeños.

Tras más de una década fuera de León dedicada a la investigación en diferentes laboratorios de toda España, desde hace ocho años trabaja en el Hospital de León como coordinadora de ensayos clínicos en el servicio de oncología médica. Una figura que trabaja como intermediaria entre médico, farmacéutica que promueve los ensayos y pacientes, y que se encarga de informar al médico sobre el ensayo, ayudar al paciente en el calendario de pruebas, resultados y dispensación de medicamentos y alertar a la farmacéutica en caso de ingresos.

Ensayos clínicos, divulgación científica y literatura infantil

Además de su trabajo diario en el Caule, De la Torre forma parte desde hace tres años de un grupo nacional dedicado a la divulgación sobre investigación clínica, que busca dar a conocer el papel de los ensayos clínicos así como todas las profesiones relacionadas con la investigación que van «mucho más allá de laboratorios experimentando con animales o bacterias». «La gente suele asociar la investigación con probetas, pipetas, ensayos con animales... pero hay muchas cosas aparte de eso», explica.

Bajo esa premisa y, sobre todo, gracias a su hijo Martín de ocho años, en la mente de la biólogo iba germinando la idea de dar un paso más en la divulgación. Martín, al que define como un niño «supercurioso y que no para de preguntar», se enfrentaba en el colegio a una pregunta tan sencilla como compleja: ¿a qué se dedican tus padres? «Con el padre era sencillo, pero conmigo dijo que trabajaba en el Hospital. En general, no pensamos que hay algo más que ser médica, enfermera o demás personal. Él sabía que su madre trabaja en ciencia pero no sabía qué hacía, y pensé en cómo podía explicárselo de una manera sencilla para que pudiera entenderlo».

El origen del Dalsy o el Apiretal

Así nació 'El descubrimiento de Manu, ¿de dónde salen los medicamentos?' (Círculo Rojo, 2025), un libro de 32 páginas en el que la autora explica el origen de medicamentos que «todo el mundo tiene en casa como el Dalsy o el Apiretal». El libro se presenta así como un recorrido desde el laboratorio con los virus y las bacterias y «el típico científico con la probeta y los experimentos» a la experimentación con roedores para más tarde explicar «cómo se ponen a prueba en humanos y, por último, cómo podemos llegar a comprarlos en una farmacia».

Se trata así de explicar a los más pequeños, junto con cuidadas ilustraciones, un proceso científico complejo que tiene repercusiones reales en nuestro día a día. El libro, autoeditado a través de la editorial Círculo Rojo, está disponible en la web de la editorial y en librerías de León.

De cara al mes de septiembre con la vuelta al cole la autora trabaja en perfilar una serie de talleres prácticos en colegios y bibliotecas para acercar a los pequeños el libro y con él la historia de la investigación, así como darles un mensaje claro: «Que no tengan miedo de preguntar, que tengan curiosidad, que vean que la ciencia es accesible porque quién sabe si el día de mañana esa curiosidad les lleva a descubrir algo interesante».