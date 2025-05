Roma rinde honores a un Nazareno doblemente histórico

Leonoticias León Sábado, 17 de mayo 2025, 17:41 Comenta Compartir

'Rendir honores' suponía, en la Antigua Roma, «mostrar respeto, reconocimiento y admiración a una persona o institución, generalmente a través de ceremonias y rituales». 'Rendir honores' supone en la Roma del Año Jubilar, la devoción y emoción mostrada por los miles de devotos que abarrotaron este sábado las calles de la ciudad eterna para contemplar al paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno ante lugares emblemáticos en una cita doblemente histórica.

Este tercer último sábado de mayo, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León se convirtió en una de las tres únicas representantes de España en la Gran Procesión organizada con motivo del Jubileo de las Cofradías que se desarrolla en la ciudad de Roma desde el viernes. Además, desde este sábado, el conocido como 'señor de León' pasó a ser la única imagen presente en dos grandes actos organizados por el Vaticano con cofradías españolas, ya que también participó en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en el Paseo de la Castellana de Madrid en el año 2011, informa Ical.

Para ser testigos del momento, más de un millar de leoneses –entre hermanos, miembros de la agrupación musical, familiares y acompañantes- se desplazaron hasta la capital italiana en tres autobuses, dos vuelos chárter fletados por una agencia de viajes leonesa y por sus propios medios.

Del millar de desplazados, 360 fueron los braceros que este sábado, 17 de abril, llevaron sobre sus hombros a Nuestro Padre Jesús Nazareno, repartidos en tres turnos de puja diferentes de dos horas de duración cada uno y acompañados por los sones de la Agrupación Musical del Dulce Nombre. Todos ellos se agolparon desde las 10.30 horas del día de hoy para comenzar los preparativos en el entorno de la Piazza Celimontana, lugar en el que se encontraba la carpa que albergaba la talla del Nazareno de León, perteneciente a la Escuela Castellana del siglo XVII y de autor desconocido.

El reloj pasaba de las 13.30 horas cuando el 'señor' de León hizo su salida de la carpa con la marcha 'Cerca de ti', entonada por la Agrupación Musical del Dulce Nombre, como banda sonora y ante la mirada emocionada de hermanos y fieles, cuyos bellos inevitablemente se pusieron de gallina.

El cortejo comenzó su recorrido, en cuyo camino se encontraba la carpa que guardaba al 'Cachorro' de Sevilla y La Esperanza de Málaga, cuyas puertas se abrieron ante su llegada en un gesto de confraternización entre las tres únicas participantes españolas de la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías.

El 'señor' salió a la calle

«Ya está el Señor en calle», se escuchaba entre los murmullos de los miles de leoneses que aguardaban en las aceras de Roma para ver pasar al paso titular del Dulce Nazareno, con banderas leonesas colocadas en el vallado de seguridad. El silencio se apoderó de la ciudad eterna, únicamente roto por el aplauso de los fieles ante los bailes y los sones de la efigie. «Viva León y viva el Nazareno», gritaron.

Ya en via Claudia, el Nazareno de León se unió a la Cruz Patriarcal del siglo XVIII de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Mafra (Portugal), seguida por el cuadro de Santa Ana con la Virgen de la archicofradía vaticana de Anta Ana de los Palafreneros de la Ciudad del Vaticano, dando así comienzo a la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías y, con ello, a uno de los momentos más esperados de la cita: el paso de la Cofradía leonesa ante el Coliseo de Roma.

Dos crucifijos del Priorato Ligur de Cofrafías de Génova y el 'Le Devot Christ' de Perpignan (Francia), seguidos el de la Virgen de los Dolores de la Cofradía María Addolorata de Enna (Italia), seguían al Nazareno leonés en su recorrido, que cerró el resto de la representación española.

Se trata de dos de las estatuas más veneradas de la Semana Santa andaluza, como son el Santísimo Cristo de la Expiración más conocido como 'El Cristo del Cachorro, de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria de Sevilla de Sevilla, obra del barroco andaluz de 1682, de casi dos metros de altura metros y transportada en procesión sobre un fercolo sostenido por 42 camilleros.

Finalmente, ante el llanto y la emoción de algunos de los presentes, cerró la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías de Roma la María Santísima de la Esperanza de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga, situada sobre una base de dimensiones majestuosas y llevado por 270 personas.

Con un itinerario de cerca de cuatro kilómetros y una duración prevista de más de seis horas, la Gran Procesión, recorre este sábado via Claudia, via Celio Vivenna, via di S. Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi y, tras girar de nuevo por via di S.Gregorio, continuará por via Celio Vibenna para regresar, cuando ya el sol esté cayendo, al punto de partida.