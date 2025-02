El músico Ennio Morricone amaba el ajedrez. Estaba suscrito a las revistas especializadas y fue alumno de Stefano Tatai, doce veces campeón de Italia. Dijo Morricone: «Si no me hubiera convertido en compositor, me hubiera gustado ser un jugador de ajedrez, alguien que compitiera por el título mundial». Su caso no es una excepción, la conexión entre música y ajedrez ha inspirado la obra creativa de Prokofiev, Gregor Piatigorsky o el grupo sueco ABBA