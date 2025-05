Transcripción

FUERA DEL RADAR - UNA JIRAFA MARCÓ EL CAMINO

JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias.

JAES: Vamos a situarnos primero. Es martes, 6 de septiembre de 2022. Eso quiere decir fundamentalmente que todavía es verano, y como estamos en la ciudad de Murcia son casi 40 grados de temperatura, un calor asfixiante.

[Sonido de fiestas populares]

JAES: Pero tras las vacaciones, la ciudad vuelve a ganar ritmo, a cobrar vida con la Feria de Septiembre. Muchos murcianos vuelven de la playa. Uno de ellos es Jin, que acaba de terminar unos días de descanso.

JIN: Venimos de viaje, de Galicia, de casa de mi suegro…

JAES: Jin tiene 47 años, y tras vivir los últimos treinta en la ciudad desde que llegó de un pueblo cercano a Shanghai, en China, es un murciano más, y además apasionadamente murciano, ya lo veremos. Este martes, después del viaje gallego prepara la vuelta al cole de sus hijos.

JIN: Yo estaba en mi casa, preparando a mi hijo, porque al día siguiente, el día siete, tenemos ya el colegio.

JAES: Así que esta mañana se encarga de sus tres hijos antes de ir al trabajo. Y su trabajo es el Hiper Atalayas, el bazar más popular de la ciudad, del que es propietario. El Atalayas es una inmensa nave de 1.000 metros cuadrados a unos 15 minutos del centro de Murcia.

JIN: Sí, siempre tenemos suerte de que tenemos bastantes clientes y porque yo llevo ya en Murcia casi 30 años, y tenía muchos clientes, y los seguidores.

JAES: Jin es un hombre de mediana edad, con un tupé denso todavía muy negro y que siempre tiene una sonrisa en la cara. Es un encargado de bazar… diferente. Tan diferente que mueve masas y miles de seguidores en las redes sociales.

JIN: Con la simpatía, yo... La gente me quiere mucho.

JAES: Esto es importante, también lo veremos luego. En esta mañana del 6 de septiembre, mientras él está con los niños, el local también se pone a punto para el comienzo del curso. Cuadernos, mochilas, papelería, todo lo que pueda hacer falta, por supuesto.

JIN: También, mi mujer está en la tienda, preparando material escolar y todo eso, con mucho material escolar, y hemos preparado también mucho Halloween...

[Sirenas]

JAES: Ese 6 de septiembre, claro, no va a ser un día más. Poco después de las doce del mediodía, todo cambia.

La 7 [TV]: 02:52 minutos Las llamas devoran el Hiper de Atalayas.

JAES: Y Jin está lejos para enterarse: es uno de los poquísimos días en que no está en el bazar.

La 7 [TV]: En Murcia están viendo la espectacular columna de humo provocada por el incendio y que ha alertado a los vecinos…

JAES: Un gran incendio se extiende rápido por el Hiper Atalayas. La columna de humo se ve desde varios kilómetros a la redonda, y las imágenes corren pronto por las redes sociales. La ciudad está conmocionada.

La 7 [TV]: El fuego se ha originado en un bajo comercial y en la zona ya trabajan cerca de una treintena de efectivos de bomberos.

JAES: Según se desmorona violentamente el trabajo de años, Jin está tratando de llegar a la nave desde su casa. Lo peor es que sabe que su mujer está dentro, porque es, precisamente, quien le ha llamado en cuanto ha empezado el fuego.

JIN: Mi mujer dando la vuelta dentro. O sea, aunque le esté dando fuego, mi mujer está revisando por todas partes que no haya ninguna persona.

JAES: Cecilia, la mujer de Jin, sale a tiempo tras conseguir desalojar todo el establecimiento. Lo han intentado todo, pero no se puede hacer nada: el Hiper Atalayas queda completamente arrasado.

JIN: No tenemos nada, lo siento. Cada vez que pienso eso me sentí muy mal...

JAES: Bueno, no queda completamente arrasada: se salva una cosa, una sola cosa. Una jirafa metálica, cubierta de paja de arroz. Una estructura gigantesca situada en la entrada que es imposible no ver al pasar por el bazar. Eso será todo lo que sobreviva a un incendio que arrasa con el negocio completo de Jin. Con todo lo que tiene.

JIN: No hemos pensado… como un papel blanco. No tenemos... No tenemos nada.

JAES: Sin bazar, sin trabajo, la vida de Jin se tambalea. No sabe lo que ocurrirá con él, con su familia, ni con sus empleados.

JIN: Entonces yo… yo llegué a ese momento, me he reunido con ellos. Y digo, ¿qué hacemos? O quedamos… O te quedas ahí o te vas. Me preguntaba… ¿Qué vas a hacer tú?

JAES : Lo que Jin haga, lo que se empeñe en hacer, no lo va a lograr solo. Hasta convertirse en un personaje, hasta construir una historia, habrá peldaños y cómplices, cenizas y barro. Habrá mucho antes, para explicarlo, apuestas y renuncias. Por cierto, también habrá una jirafa, su ave fénix.

FUERA DEL RADAR. HISTORIAS MÁS ALLÁ DE LA NOTICIA.

EN ESTE EPISODIO: UNA JIRAFA ENSEÑÓ EL CAMINO

JAES: A mediados de los años 80, en Murcia no se conocía mucho de China. Apenas había algunos inmigrantes del gigante asiático cuando el restaurante San Remo, ubicado en el centro, cerraba y se traspasaba a unos nuevos dueños.

JIN: Mi padre ya estaba en Murcia desde 1984. Mi padre montó el restaurante. Se llama Chinatown, en Ronda Levante número seis.

JAES: Chinatown, claro. El padre de Jin, que también se llama Jin, fue uno de los primeros ciudadanos chinos que hizo ese trayecto de 10.000 kilómetros hacia un nuevo mundo, dejando a sus hijos en China.

JIN: Yo soy de Zhejiang, mayoría de chinos procedente… a España, son de Zhejiang, al lado de Shanghai. Es como si fueran Murcia-Alicante: 45 kilómetros.

JAES: En Murcia, ese nuevo restaurante acabó convenciendo. La prueba de introducir esos sabores exóticos y desconocidos hasta entonces… sale bien. Ese será el comienzo. Todo lo que pasó después lo sigue contando María García Clemente.

MARÍA GARCÍA CLEMENTE: La aventura murciana de Jin padre va viento en popa. El siguiente paso es lógico: decide traer a sus hijos a España.

JIN: España tiene buenas condiciones para estudiar, para estudiar y para trabajar…

MGC: Jin y su hermana Wendy dejan su pueblo natal siendo prácticamente unos niños.

JIN: Hemos venido a España cuando yo tenía casi unos 14 o 15 años, con mi hermana. Y entonces mi hermanita tiene casi 11, 12 años.

MGC: Jin entra al colegio Nicolás de las Peñas, un colegio que es público y está entre el club de tenis de Murcia y la Cárcel Vieja. Entra en EGB y empieza a familiarizarse con una cultura y un idioma extremadamente diferentes a los suyos.

JIN: Igual que nosotros cuando llegamos a España, o sea, plural, singular, femenino, masculino… muy diferente que en China

MGC: Para Jin, la llegada a Murcia es como volver a empezar de cero en plena adolescencia.

JIN: Y luego hay que estudiar mucho, sacrificio mucho, porque hemos perdido el resto del curso, y entonces tenemos que aprender todo desde cero. Entonces, pues ya sabes, el camino duro.

MGC: El camino es duro, y no solo por los estudios. Jin se cría entre el colegio y el restaurante familiar, separados por un paseo de menos de 10 minutos.

JIN: Desde pequeño, mi padre me enseñó que para cualquier cosa hay que esforzarse para llegar al destino. Entonces, pues yo siempre hago casa, estudio, casa, estudio. Y a veces ayudo a mi padre un poco.

MGC: Entre todo eso, le queda algo de tiempo para enamorarse de su nuevo hogar. Un lugar extraño, pero que, de alguna manera, parece hecho a medida de Jin.

JIN: Murcia a mí me gusta mucho. O sea, Murcia, que es una ciudad muy importante. Es autónoma, muy concentrado, concentrado, como como zumo naranja.

MGC: Tanto le fascina este nuevo mundo que Jin siente que Murcia tiene potencial para crecer mucho más.

JIN: Yo pienso que conseguimos más turística a Murcia. Los restaurantes, llenos hoteles, llenos, bares, llenos, discotecas llenas, fiesta lleno. Entonces podemos levantar Murcia, sí, como una ciudad potente.

MGC: Pero ya volveremos a ese papel de embajador más adelante. De pequeño, Jin se cría en la cultura china del sacrificio y trabajo.

JIN: Dejé de estudiar. Seguimos el negocio de mi padre, de hostelería.

MGC: Jin sigue un camino habitual de la comunidad china en España: continuar el negocio familiar, en este caso, de hostelería. Y, mientras tanto, forma su propia familia.

JIN: Mi mujer. Mi mujer es también de mi país. Pero ella llevaba viviendo mucho tiempo en Barcelona, Cataluña, con su padre.

MGC: Se llama Cecilia, y le deslumbra. Una cena le basta para enamorarse y decidirse a convencerla para que se mude con él.

JIN: Murcia es una mejor ciudad, que te va a flipar. Viene conmigo. Le he engañado. Le ha engañado como un chino.

MGC: Para ella no es nada fácil dejarlo todo por él.

JIN: Antes, vino a Murcia, y se quedó solitaria. Está llorando todos los días. No tengo amigas. No tiene familia. ¿Cómo que no? Si soy tu familia. ¿Tú quieres más familia? Pues vamos a tener los hijos: ya tenemos más familia.

MGC: Dicho y hecho. Cecilia se convierte en la madre de sus tres hijos y su mejor compañera de trabajo.

JIN: Mi mujer ahora tiene muchas amigas. Muchísimas amigas. Y en Murcia tiene más amigas que yo porque tiene más tiempo que yo, sí.

MGC: El restaurante es un negocio muy duro, y Cecilia y Jin acumulan muchos años de desgaste por los horarios y la exigencia de este negocio que no les deja respirar.

JIN: Yo y mi mujer llevamos casi 20 años de hostelería. No podemos disfrutar con los críos.

MGC: Después de tanto tiempo en España, Jin empieza a desear un cambio, a darse cuenta de que la vida se les estaba escurriendo entre los dedos.

JIN: Hemos visto a los padres, las madres siempre llevar a los críos a comer, a pasear, a conocer España. Y mis críos cada día son mayores, de un día a otro día creciendo.

MGC: Jin desea otro modo de vida, más parecido al de la cultura murciana donde ha crecido. Son cosas muy sencillas que ellos no pueden hacer nunca.

JIN: Entonces nunca llevamos nosotros a salir, a llevar a mi mujer, a mis, mis críos juntos un domingo, un sábado salimos a comer y conocer el resto de España. Pues no podemos.

MGC: Así que con unos 35 años, Jin y Cecilia deciden aprovechar una oportunidad. El local de al lado del restaurante se queda libre. Van a montar un bazar.

JIN: Sí. Nosotros, cuando abrimos es grande porque esa superficie antes era un DIA, un supermercado DIA. Entonces se ha dejado esta misma estructura de DIA.

MGC: Eso sí, al principio compaginan los dos negocios.

JIN: Sí, el 2010 en septiembre, entre el 2010 y 2011, y manteniendo los dos. Yo me quedo aquí. Trabajamos ambas partes. Como somos autónomos... ¡Para allá! ¡Para acá! Para allá. Para acá.

MGC: Y llega el año 2020.

[Silencio]

MGC: La pandemia es un golpe tremendo para la hostelería, y les fuerza a dejar el restaurante. Ya habían traspasado el de su padre, Chinatown, con el que se había estrenado la familia en España. Ahora tienen que dejar también el suyo.

JIN: Sí. Y este restaurante lo hemos cedido a... Ahora, por la economía de ese dinero, lo hemos cedido a un japonés y hemos invertido todo el dinero aquí para levantar esto.

MGC: Así que no queda otra: Jin y Cecilia se centran en un nuevo proyecto, Hiper Atalayas. Al principio, es uno de los numerosos bazares chinos de la ciudad de Murcia.

JIN: Nosotros vendemos sectores multi precio de de bazar de cualquier artículo de decoración, menaje, bricolaje, plástico, librería y todo eso.

MGC: Pero cuando abrió, Hiper Atalayas fue una novedad en la ciudad de Murcia. Había roto con la imagen típica de bazar chino pequeño y descuidado.

JIN: Nosotros tenemos un producto seleccionado que es diferente que los demás. Se queda muy excelente, y a la gente le gusta, le encanta. Siempre le damos un pequeño look.

MGC: Y aunque la gran mayoría de productos proceden de Murcia y el resto de España, Jin hace viajes internacionales cada año para seleccionar su mercancía en persona.

JIN: A veces al año, dos veces: para ver el producto de temporada y el producto de diario.

MGC: Pero los productos no son lo único importante. La verdadera receta del éxito de Jin es su encanto personal.

JIN: Y claro, ellos cuando en mi restaurante les trato maravillas y luego dicen. «Hostias, si ha puesto un bazar, vamos a verte».

MGC: Jin es ejemplo de una nueva generación de chinos que está acercando a España a su comunidad.

JIN: Y la gente me quiere mucho. Todos los vecinos de alrededor me quieren mucho porque esto da mucho servicio alrededor.

MGC: Así que el plan de dejar la hostelería, en principio, parece buena idea. La recuperación económica de la pandemia avanza a buen ritmo. Todo funciona, todo marcha… hasta ese seis de septiembre.

JIN: Encima ese día hemos reformado muchísimo, hemos cambiado el look.

MGC: El día del repentino incendio en su Hiper Atalayas. Un fuego que alarma a los murcianos y que conmociona a Jin.

JIN: Ese día la verdad es que… me llamó mi mujer y he venido corriendo, y la policía ya no me deja entrar. Y ese día había muchísima gente.

MGC: Tampoco estaba ese día Antonio, el encargado de Jin, que seguía de vacaciones y que se enteró por la llamada de una compañera.

Antonio: Yo me quedé en shock, estaba en el Ikea comprando. Dejé todas las cosas y cogí el coche y me vine corriendo para la tienda.

MGC: No se creía lo que estaba viendo. Todo el equipo, refugiado en un hotel cercano, sentía una gran impotencia.

Antonio: Un momento muy difícil, sí. Nos... Nos ayudó el hotel para que nos acercáramos ahí, estuvísemos ahí y todos los compañeros en shock, llorando, qué iba a ser de ellos, se han quedado sin trabajo…

MGC: Cuando la nube de humo empieza a crecer, la alarma llega a toda la ciudad de Murcia y corre por las redes sociales.

LA 7 [TV]: Continúan trabajando los bomberos para intentar sofocar y sobre todo que no se extienda al hotel Nelva y tampoco al colegio que hay en las cercanías de este Hiper.

MGC: Todos los medios de comunicación de la ciudad se movilizan. Pilar Benito es la redactora que cubre el suceso para La Verdad.

Pilar: Según iba llegando digo… esto no es cualquier cosa. Porque era impresionante según te ibas acercando la columna de humo… y ya… Fue alucinante lo que vimos

MGC: Al llegar, encuentra a Jin y al resto de trabajadores.

PB: Estaban sentados en las escaleras del hotel Nelva y yo creo que no sabían realmente lo que estaba ocurriendo, estaban en shock. Tranquilos, pero de repente se echaban a llorar, se abrazaban

JAES: Frente al negocio hecho cenizas, frente a la vida destrozada, Jin queda devastado y llora, llora con sus empleados y abraza a todo el mundo.

PB: Es también como la necesidad que sientes de que te abracen, de que… De mostrar que… Pues eso, que no, que no estás solo, ¿no? Y ese arropamiento que todo el mundo necesitamos ante una desgracia.

JAES: Todo el local, todos los pasillos, todo arde, salvo ese símbolo.

PB: Nos llamaba muchísimo la atención. Y era el hecho de que la gran jirafa que había fuera, al entrar, y que todo el mundo reconocía el Hiper Atalayas por la jirafa, no estaba quemada.

JAES: Jin ve a la jirafa resistir frente al fuego, y tal vez inconscientemente ya sepa que eso será importante. Tal vez. Pero antes, antes del ave fénix, habrá que atravesar un tramo muy duro. El futuro a corto plazo se presenta implacable.

JIN: Cada vez que pienso eso... Me sentí muy mal, aquello. ¿Y por qué? No por mí. O sea, yo tengo familia, mis empleados tienen familia. Y sí, que confíen en mí tantos años, tanto tiempo...

JAES: Enseguida volvemos.

[PAUSA]

JAES: Es un momento muy duro, crítico. Después de las llamas, después de las cenizas, Jin y Cecilia apenas tienen tiempo para secarse las lágrimas y procesar lo vivido: tienen que decidir muy pronto qué camino emprender.

JIN: Me he reunido con ellos, y digo: ¿Qué hacemos? O te quedas ahí o te vas.

JAES: Jin saca fuerzas, no sabe cómo, pero sabe lo que tiene que hacer.

JIN: Me preguntas: «¿Qué vas a hacer tú?». Yo digo: «Yo intentaré construir de nuevo. Vamos, vamos a dar trabajo».

JAES: Y su círculo, el que ha ido construyendo, su familia y sus empleados, se quedan a su lado.

JIN: Y empleados míos, ninguno se ha ido. Dijeron: «Te esperamos». Y me preguntan «¿Cuánto tiempo tardas?». «No lo sé. No lo sé. De verdad. Supongo que va a ser rápido».

JAES: Jin se inspira en su nuevo símbolo. Esa jirafa de estructura metálica, rellena de plástico y cubierta de paja, lo único entre miles de artículos que ha resistido al incendio.

JIN: Nosotros sí que confiamos en la jirafa como la ceniza de Fénix. Igual, así. O sea, que es sagrada.

PB: Luego se convirtió en el símbolo porque en todas las fotos, cuando ya terminaron de actuar los bomberos y el fuego se extinguió y todo lo demás… ahí estaba, un poco chamuscada, pero de pie, ¿no?

JAES: Ese icono era el impulso que necesitaban para emprender un largo camino: el de reconstruir todo el bazar.

JIN: Muy difícil. Muy difícil. Hay que pelear con los bancos, con el tipo de interés...

JAES: Sigue con la historia, María García Clemente.

MGC: Permisos, contratos, préstamos, llamadas… Jin consigue superar todos esos obstáculos y la obra comienza en otoño de 2023.

JIN: Los constructores, también muchas gracias al arquitecto, aparejador, constructores… nos han apoyado muchísimo. Ellos han hecho muy buen trabajo y rápido.

MGC: Jin se emociona recordando el trabajo de todos los responsables que le ayudaron en meses tan difíciles.

JIN: Yo no he desempleado a ninguno ni he dado de baja a mi empresa, sí he estado dando alta. Sí. O sea, tengo que dar la cara a la gente, dar la cara a los proveedores…

MGC: Pero aunque el ritmo sea bueno, la espera es dura, y a Jin se le hace eterna. No está acostumbrado a esperar, a no trabajar.

JIN: Estoy nervioso. A ver si puede ser, abrimos en verano… Estamos pensando. Porque tenemos que calcular que si abrimos en verano tenemos que comprar mercancía de verano, si abrimos en invierno tenemos que preparar productos de invierno.

MGC: A Jin nunca se le olvidará esa época.

JIN: El peor año de mi vida este 2023, el peor año. Es que prácticamente no salimos ni a comer. A veces mi encargado, Antonio, me invitaba al McDonalds.

MGC: Antonio, que siempre estaba junto a él para sacar la obra adelante.

Antonio: Jin es muy cercano y ha contado en todo momento con el equipo para ver el proyecto de la tienda, que es lo que se podría hacer en cada rincón…

MGC: Está, de alguna manera, contagiado del espíritu de Jin

Antonio: Todo se puede, se puede volver a hacer. Con esfuerzo y trabajo, todo se puede, se puede volver a conseguir.

MGC: La familia apenas tiene dinero, pero por otro lado, y a pequeña escala, aparece ese tiempo para los viajes y comidas con los que tanto soñaban

JIN: Recuerdo mucho llevar a mi mujer, a mi madre y a mis hijos, y hemos ido la playa, a La Manga, con un bocadillo y una cerveza.

MGC: Entre todas las penurias, Jin aprende a valorar, y mucho, esos momentos de respiro.

JIN: Siendo muy feliz, tomando bocadillos, tomando el sol con la familia. También me siento feliz. Gracias a la oportunidad de que no trabajamos «como los chinos, 24 horas».

MGC: Al fin y al cabo, son 30 años sin parar de trabajar.

JIN: Mis hijos, mi madre, que me quiere mucho. Estamos nosotros, está ahí todo unido. Estoy siendo feliz con ellos.

MGC: La reconstrucción no para. Algunos clientes, que aprecian mucho a la familia, ofrecen incluso una ayuda económica.

JIN: Mucha gente nos mandó a nosotros: «Jin, ¿cuándo abrís, cuándo abrís? Estamos deseando ya». Y yo digo: «Sí, yo también. Yo también. Un millón de gracias por el apoyo».

MGC: Dos años después de ese 6 de septiembre, la noticia se confirma en redes sociales. En el Instagram del Hiper Atalayas aparece un vídeo largamente esperado.

JIN [INSTAGRAM]: …desgraciado aquello y hemos vuelto con más fuerza y más potente. Vamos a hacer lo más guapo, o sea, súper guapo…

MGC: El bazar reabre por todo lo alto el 2 de octubre. Premios, descuentos especiales para devolver el cariño de sus clientes y, en la entrada de la enorme nave, por supuesto, una gran jirafa reluciente.

JIN [INSTAGRAM]: …muchísima familia y muchísimos amigos nos quieren, tanto a la jirafa como…

MGC: Jin tiene preparada una celebración para el 1 de noviembre, una gran fiesta de inauguración. Sin embargo, tres días antes siente la responsabilidad de cancelarla.

JIN: Entonces no quiero que yo estoy celebrando y ellos pasan mal. Entonces yo he dejado esa idea y me he ido a Valencia.

MGC: Jin entiende la gravedad de lo que pasa y se une a la ola de solidaridad para apoyar a los valencianos que lo han perdido todo.

JIN [INSTAGRAM]: Esto es Valencia. Estoy aquí, Hemos trabajado, hemos currado. Quiero. Quiero a todo el mundo que venga a Valencia a ayudar.

MGC: Es algo que, aunque de otra manera, él vivió en su propia piel.

JIN [INSTAGRAM]: Quiero a todo el mundo que venga a Valencia a ayudar. Todo el mundo, poco a poco, calle a calle.

MGC: Es Jin, lleno de barro, en una publicación subida al perfil de Hiper Atalayas en Instagram. Ahí, en esos vídeos, se muestra tal y como es.

JIN: Sí, claro, ya sabes. Cuando naces ya está llorando, ¿sí o no? Cuando te mueres, con la lágrima. Entonces, cuando estamos vivos hay que dar ilusión de día a la gente.

MGC: En sus vídeos aparece disfrazado, contando chistes o enseñando sus productos. Todo con un toque de humor que le ha convertido a Jin en uno de los personajes virales de Murcia.

JIN: Tengo clientes de Pamplona, de Galicia y la última vez salió en mi Instagram y viene de México a comprar.

MGC: Hiper Atalayas ya tenía redes sociales antes del incendio, pero ahora ha crecido y ha superado los 30.000 seguidores en Instagram. Ningún bazar puede competir con esos números. Los vídeos los montan sus empleados y el único secreto es la espontaneidad de Jin, no hay nada preparado.

JIN: Me obligan: «¡ponte tú!». Ay, este, yo qué le digo. «Lo que sea, sé tú mismo».

JIN [INSTAGRAM]: No os emborrachéis mucho. ¡Viva Murcia!

MGC: En las redes, Jin causa sensación: es un chino completamente murcianizado, que promociona las tradiciones y fiestas de la ciudad. Por ejemplo, el Bando de la Huerta…

JIN [INSTAGRAM]: …Buena fortuna. Ven a entierro de sardina…

MGC: O el entierro de la sardina. Por la calle ya le paran para hacerse fotos con él. Es en realidad una estrategia perfecta de marketing que algunos profesores ya han puesto como ejemplo en la Universidad de Murcia.

JIN: Podemos publicar inmediatamente lo que tenemos hoy, porque tenemos tanta mercancía, y cuando llega una mercancía pues la tiene que conocer la gente.

CECILIA [INSTAGRAM]: Mi marido ahora parece una máquina. No quiere parar.

MGC: En esos vídeos se puede ver algo más: Jin está al pie del cañón, ha recuperado la vitalidad, como reconoce su mujer. Y así lo ven también sus trabajadores.

Antonio: Jin es tal cual. Jin es como está aquí y siempre está él trabajando para que lo veas y… está él trabajando más que los trabajadores. No para. Es muy cercano, muy familiar.

MGC: Siente que aún tiene una deuda con sus clientes. Es esa fiesta largamente esperada que pronto llegará.

JIN: Que venga un invitado arriba, una fiesta, poder... Todavía no hemos inaugurado.

JAES: Cada mañana, la enorme jirafa recibe a Jin y le ayuda a coger fuerzas. Ahora también aparece en el logo de Hiper Atalayas y en sus redes sociales. Es un símbolo, y un recordatorio necesario.

JIN: Sí, casi 50 años. O sea, hay que tener todo: espíritu, corazón luchador. Para que sea duro. La vida dura.

JAES: Ahora que su bazar ha resurgido de las cenizas, Jin ya puede plantearse cumplir con la promesa de viajar y disfrutar de otra vida que le hizo a su mujer hace tantos años. Mientras, no puede dejar de imaginar nuevos proyectos, por ejemplo una cafetería en la azotea.

JIN: Y así esperar arriba, tomando un café o una tostada o lo que sea. Sí, eso. Bueno, eso como un detalle con los clientes.

JAES: Y allí dejamos a Jin, con el mismo entusiasmo de siempre…

JIN: Aunque esté lloviendo hoy, entonces tenemos que ser valientes enfrentando la lluvia y dando positivo siempre a la gente.

JAES: Hasta aquí, esta ha sido la historia de Jin y su bazar de fuego, de cómo dejó atrás ese seis de septiembre, y de cómo aprendió a valorar un bocata en la playa con la familia. Le damos muchas gracias por contárnosla. También, al resto de voces que la han completado, por supuesto a Antonio Gil Ballesta por escribirla y a María García Clemente por narrarla desde Murcia. También al equipo de audio y podcast de Vocento. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar.