3 de octubre

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

En este episodio partimos de la figura cambiante del sobrino de JFK para pasar por la sanidad estadounidense y la nueva ola mundial de desconfianza hacia los expertos

Carlos G. Fernández
Jon Garay
Mercedes Gallego

Carlos G. Fernández, Jon Garay y Mercedes Gallego

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:33

Comenta

Tras una vida como abogado ambientalista, enfrentándose a grandes corporaciones, ahora Robert Kennedy Jr es una de las caras más reconocibles y discutidas del gobierno Trump. Poniendo a la comunidad científica en alarma, el sobrino de JFK ha cancelado la financiación para las vacunas de ARN mensajero y ahora ha puesto el foco sobre el Paracetamol, sin ningún estudio serio que respalde su decisión y con varios en contra.

A través de su figura nos preguntamos, junto a nuestro compañero especializado en ciencia, Jon Garay, y la corresponsal en Nueva York Mercedes Gallego, cómo esta tendencia es mucho mayor: hay una clara desconfianza, e incluso en ocasiones una cierta rabia, contra las voces e instituciones que antes ostentaban lo que podríamos llamar «autoridad intelectual». ¿Hay solución a la vista?

Créditos

  • Ilustración Álex Sánchez

  • Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

