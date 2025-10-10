«Todos somos vulnerables»: León alza la voz por la salud mental En el Día Mundial de la Salud Mental, cientos de personas salieron a las calles de León para reclamar recursos, derribar estigmas y recordar que cualquier persona puede enfrentarse a un problema de salud mental a lo largo de su vida

Lucía Gutiérrez León Viernes, 10 de octubre 2025, 13:32

Las calles de León se llenaron este 10 de octubre de voces, pancartas y reivindicaciones en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, una cita que busca cada año poner en el centro del debate público un tema que, como recordaron los manifestantes, «nos afecta a todos».

Bajo el lema «Todos somos vulnerables», asociaciones, instituciones y colectivos salieron a visibilizar un problema que sigue rodeado de estigmas y silencios. «Siempre tenemos la obligación de pedir más, de luchar contra el estigma que todavía supone hablar de salud mental», reivindicó Juanjo, uno de los portavoces de la jornada. «Hay que seguir luchando para que la sociedad entienda que hoy puede no afectarnos, pero mañana sí. Puede surgir de repente, y afecta tanto a adolescentes como a mayores o a personas con enfermedades graves y prolongadas. Seguimos pidiendo más medios, más recursos y recordando que somos personas normales, con algunos problemas más, pero personas como cualquier otra».

La salud mental, un desafío colectivo

La jornada, que partió de un emotivo comunicado, fue también un espacio para reflexionar sobre los retos actuales. «Gracias a la labor divulgativa de asociaciones e instituciones, hoy la salud mental está más presente en la agenda social, pero cada vez hay más personas afectadas», añadió Juanjo. «No vivimos tiempos fáciles: la adolescencia, la vejez, la soledad no deseada… Todo ello genera ansiedad, depresión y otras enfermedades que nacen en la mente y se extienden a la salud general. No hay que separar una de otra».

Desde el colectivo Creación Mental se insistió también en la importancia de actuar en la prevención y la educación. «Trabajamos en institutos, centros escolares y con familias vulnerables, creando programas socioeducativos y emocionales para evitar que muchos casos lleguen al límite», explicaron.

El apoyo institucional: «Nadie está al margen»

El alcalde de León, José Antonio Diez, se sumó a la jornada para mostrar el respaldo del Ayuntamiento: «La salud mental nos afecta a todos. Nadie puede decir que está al margen. Por eso, apoyo plenamente las reivindicaciones de las asociaciones: más recursos, más investigación, más ayudas. Por mucha sensibilización que haya, nunca será suficiente. Cualquiera puede verse afectado en algún momento, muchas veces sin esperarlo».

Lucha contra el estigma

Desde el Hospital Santa Isabel, uno de los referentes en atención a personas con trastorno mental grave, destacaron la importancia del trabajo comunitario. «Intentamos que nuestros pacientes participen en talleres de escritura, fotografía o certámenes literarios. Muchos de ellos tienen un gran talento creativo. Lo más importante es sacar la salud mental de las instituciones, llevarla a la comunidad y eliminar el estigma», señalaron desde el centro.

Además, subrayaron la realidad menos visible: los trastornos mentales graves. «Estas personas son especialmente vulnerables y requieren más recursos. Hay pacientes que llevan décadas ingresados y nunca habían salido a cenar o a conocer su ciudad. Por eso organizamos salidas, excursiones y actividades comunitarias. Escuchar a un paciente decir 'esto es terapéutico' después de una excursión resume lo que significa todo este esfuerzo», afirmaron desde el hospital.