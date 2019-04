Don Mendo bajo la tinta de Fer

«Hay que estar loco para venir a León a firmar libros y volver por la tarde a Barcelona», aseguraba Fer en la presentación de 'La venganza de Don Mendo' en el Camarote Madrid. Pero así lo ha hecho. El ilustrador nacido en Mansilla de las Mulas no se lo pensó cuando le propusieron presentar la obra escrita por Pedro Muñoz Seca en su tierra, en la que siempre ha sido profeta.

Extrañado por un ofrecimiento de tal calibre tampoco lo dudo y aceptó el reto. «Al principio me me quedé acojonado», explica Fer sin tener en cuenta que la cámara ya está grabando. El ilustrador explica que no podía creer que él fuera el elegido para ilustrar una obra que anteriormente había estado en manos del propio Mingote.

Unos dibujos que le dan un color especial a la obra para hacer disfrutar al lector, tanto como disfrutó él mismo realizándolos. «Me leí el libro y lo tuve que comprar tres veces porque lo perdía en el tren... se me olvidaba», asegura Fer.

Rodeado de apasionados de sus ilustraciones Fer dedica los libros de una manera muy especial. Las acuarelas sobre la mesa y sus manos con gran destreza van poniendo su particular sello sobre las primeras páginas de cada obra, haciendo de ellas algo único.

El éxito de los cuatro evangelios

Es la primera vez que Fer realiza una adaptación a un clásico, aunque ya tuvo una gran experiencia ilustrando los cuatro evangelios. Los compañeros le decían que la Iglesia se enfadaría, pero su obra fue tan buena y trató con tanto respeto la religión que el abad del Monasterio de Santa María de Poblet fue el encargado de realizar el prólogo.

Así es Fer, natural, apasionado por su trabajo y admirado por sus lectores. Los mismos que durante su breve estancia en León hicieron cola para llevarse una dedicatoria ilustrada y personalizada.