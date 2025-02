El leonés que triunfa como guitarrista en la última gira de Andy y Lucas

Lucía Gutiérrez León Martes, 4 de febrero 2025, 17:24 | Actualizado 18:07h. Comenta Compartir

El leonés Álvaro González Florez, de 28 años, lleva la música en la sangre desde los 8 años. Criado en el circuito de orquestas de su tierra, a los 16 ya actuaba en directo y con 23 se lanzó a Madrid en busca de nuevas oportunidades.

El camino no fue fácil, pero el esfuerzo y la constancia le han llevado a formar parte de la última gira de Andy y Lucas, una de las más importantes del panorama nacional.

«En León no me faltaba trabajo, pero irme a Madrid me ha llevado a otra esfera. Los dos primeros años fueron de mucha lucha, pero ahora la diferencia es abismal, son planetas diferentes», reconoce.

De suplente a titular en la gira más importante del dúo

Su entrada en el equipo de Andy y Lucas llegó tras años de trabajo y contactos en la industria. En un primer momento, Álvaro entró como sustituto de un guitarrista titular Miguel Sempere al que asegura estar «eternamente agradecido por contar con él», pero cuando este dejó la banda, pasó a ocupar su puesto en agosto de 2024. «Fue un reto personal porque es una gira muy potente a nivel de medios. Somos nueve en la banda y hay un despliegue de luces y pirotecnia increíble. Es una gran responsabilidad», explica.

«No sé si volverán en el futuro, pero por ahora, esta es la última»

La gira, que arrancó en abril de 2024 y terminará en octubre de 2025, es especial por muchas razones. No solo es la más grande del dúo gaditano, sino que también supone su despedida de los escenarios. Lucas sufre un problema de salud derivado del estrés, y tras llevar el peso del proyecto durante años, ha decidido poner punto final. «No sé si volverán en el futuro, pero por ahora, esta es la última», cuenta Álvaro.

Una gira con escala internacional

El espectáculo ha pasado por las principales ciudades de España, con conciertos en recintos que van desde los 2.000 hasta los 15.000 asistentes, destacando dos noches consecutivas en el WiZink Center de Madrid y el Bilbao Arena. «La primera noche en el WiZink fue un shock absoluto, la segunda ya la disfruté un poco más», recuerda.

Imágenes de la última gira de Andy y Lucas.

Pero la gira no se ha quedado en España. También han llevado su música a Bruselas, París, Berlín, Londres, Edimburgo y Dublín, con una audiencia mayoritariamente española. «El público en el extranjero es igual de entregado, o más, que en España. Son gente que vive fuera y que siente a Andy y Lucas como un pedazo de su casa», explica.

«Nunca había tocado fuera de España»

El ritmo es frenético: tres días de conciertos seguidos y dos de descanso, cambiando constantemente de país y con pocas horas de sueño. «Es un reto la logística, los aviones, el cansancio… pero es una experiencia increíble. Nunca había tocado fuera de España», añade.

Un músico todoterreno

Compaginar la gira con otros proyectos no es fácil, pero Álvaro no ha dejado de lado su faceta más versátil. «En 2024 hicimos 40 conciertos y en 2025 serán otros 40. Aun así, sigo trabajando con otros artistas, grupos de versiones y haciendo sustituciones cuando algún músico no puede actuar», detalla. Antes de entrar en Andy y Lucas, llegó a tocar con 11 formaciones a la vez. Ahora, aunque el tiempo le limita, sigue activo en seis proyectos diferentes.

Ampliar Imagen de la gira.

A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Tam Tam Go, Gigi Bernartán conocido como Chuqui de Los Serrano, Diego Martín y Gonzalo Hermida, entre otros.

León, siempre presente

Pese a haber construido su carrera en Madrid, su vínculo con León sigue intacto. «Si pudiera, volvería mañana mismo. He vivido todo aquí y cada vez que me bajo del AVE me flipa. León es mi León, y aunque Madrid me gusta cada vez más, siempre vuelvo», afirma.

De hecho, intenta regresar al menos una vez al mes para no perder la conexión con su tierra. «No me desvinculo nunca. Siempre que puedo, vengo», asegura.

Imágenes de Álvaro en la gira.

«Los artistas son artistas siempre«

El talento leonés traspasa fronteras y demuestra que, con esfuerzo y pasión, se pueden alcanzar grandes escenarios. «Los artistas son artistas siempre, pero en el trabajo hay que ser profesional. Está bien no ser colegas, porque eso crea respeto y profesionalidad. Pero cuando la gira termina, lo importante es que el camino personal siga unido», concluye.