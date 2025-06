Nadie sustituye a Leire en León

Sandra Santos León Jueves, 26 de junio 2025, 01:43 Comenta Compartir

Era su primer concierto en solitario, todos los ojos estaban puestos sobre ella y no defraudó. Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, confirmó lo que todos sabían, que su nombre, como el de las 13 rosas, no se va a borrar de la historia.

Salía con fuerza la donostiarra al escenario leonés con toda una declaración de intenciones. Los acordes del Último Vals, la canción que allá por el año 2008 la presentaba como nueva vocalista de la banda, comenzaba a sonar y el público comenzaba a chillar.

Siempre serás / Bienvenido a este lugar / A mi lista de obsesiones / De nombres a olvidar / ¿Cómo recordarte, sin mirar atrás? / Yo nunca olvidaré el último vals.

De un lado al otro del escenario, Leire se metió al público en el bolsillo desde el minuto uno. Presentó Veloz, su próximo single y reconocía estar nerviosa ante su primer concierto en solitario y organizado por Europa FM.

Tras el nuevo tema llegó El primer día del resto de mi vida y Europa VII, otras dos de La Oreja antes de presentar otra de sus nuevas canciones compuesta junto a María Peláe y Alba Reig, Cola de ratón, en la que hace un análisis de cómo se ha sentido durante estos 17 años dentro de la industria musical como artista y como mujer. Otra declaración de intenciones: «A veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no?», comentaba.

En el mes del Orgullo no quiso dejar de lado otra de sus canciones más representativas, Cometas por el cielo. Tras ella, uno de los momentos más especiales de la noche: «Aún no me creo que esté encima de un escenario 9 meses después de pensar que había llegado hasta aquí, pero no. Aún nos queda mucho por contar.», reonocía visiblemente emocionada.

Con «gracias por el cariño recibido durante estos meses», Leire desató los aplausos de un público entregado que no paraba de corear su nombre cada vez que podían y la melodía de Jueves, con Víctor Elías al piano comenzaba a sonar. El silencio era sepulcral para disfrutar de una de las canciones más emotivas del panorama musical español.

Día cero, Muñeca de trapo y Rosas se encadenaron en una recta final donde la fuerza de Leire no decayó ni un momento poniendo a una explanada de los Pendones Leoneses, llena hasta la bandera, a saltar y cantar.

«Con el miedo que yo tenía al empezar. ¿Seré capaz? Claro que sí», gritó la cantante antes de presentar otra de sus nuevas composiciones, Cosas de la vida. Una canción con ritmos pop y un estribillo muy pegadizo.

Siempre serás bienvenido a este lugar

Y llegaba el momento de las despedidas. Leire salía del escenario despidiéndose del público leonés que aclamaba «su nombre». Y sí, también la canción, pero era el turno de Inmortal. Otra declaración de intenciones, pero no la última.

Después de ti entendí / Que el tiempo no hace amigos / Qué corto fue el amor / Y qué largo el olvido.

Pero ella es inmortal, igual que su nombre y así lo cantó en León para cerrar un círculo perfecto de versos paralelos.

Sabes que yo / Aunque duela no voy a olvidar / Esos años, y siempre serás / Bienvenido a este lugar / En el que nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya.

Y es que Leire siempre será bienvenida a este y a cualquier otro lugar. Un punto de partida, este primer concierto en solitario, donde la cantante se ha reafirmado como una voz propia a la que nadie puede sustituir.