La canaria que busca en León a las mayores de 30 años más guapas: «La belleza no tiene edad» En 2010 fundó en las islas el primer certamen de belleza para mujeres de más de 30 años que más tarde se amplió a 40 y 50: «Buscamos mujeres espontáneas, seguras e inteligentes, una mezcla de belleza interior y exterior»

Su filosofía está más que clara: la belleza «no tiene edad» y todas las mujeres con «ganas, ilusión y sueños» pueden convertirse en modelos más allá de los 30 años. Con este mensaje en 2010 la canaria Thais Arias creaba en las islas el primer certamen de belleza MRS +30, que más tarde se amplió a mayores de 40 y 50 años, y que busca dar un lugar en el mundo de la moda a las adultas.

Las leonesas Carmen Alvar y Lorena Gómez son ejemplo de ello. Ambas, superados los 30 años, decidían participar en estos certámenes para dar rienda suelta a un sueño que no se planteaban que pudiera ser viable en la edad adulta. Precisamente ha sido su entusiasmo el que ha llevado a Arias a elegir León como sede del certamen que elegirá a las más guapa de la comunidad y que representará a Castilla y León en el concurso nacional que se celebra en el mes de junio en Barcelona.

La cita en León será el domingo 4 de mayo en el hotel Infantas de León, y la organizadora ultima los preparativos para que todo salga perfecto en un día muy especial, el Día de la Madre. «Hemos visto que hay mujeres muy bellas en León», nos cuenta en una conversación distendida en el jardín del Cid en su visita a la capital para presentar el proyecto. A su lado, lo que considera un ejemplo de ello, la ganadora del certamen en Madrid Lorena Gómez que «ha tenido muchísimo éxito desde que ganó y creemos que León puede tener una aceptación muy grande en cuanto a participación».

Con 15 modelos ya confirmadas y a la espera de que se amplíe la lista, Thais Arias recuerda que este es un certamen «para todas». «Cuando me preguntan cuál es el requisito para participar les digo que solo hace falta ilusión y ganas. ¿Quieres cumplir un sueño? Nosotras no te ponemos ningún impedimento, no necesitas una medida perfecta ni mucho menos ser 90-60-90, solo tener ganas de aprender, vivir una experiencia y sacarte partido».

Ampliar Lorena Gómez, MRS +30 Madrid, junto a Thais Arias en el jardín del Cid.

El certamen del día 4 de mayo se abrirá con una apertura especial. Al coincidir con el día de la madre, se programa un pase en el que las hijas de las participantes desfilarán con sus madres vestidas iguales. Más tarde habrá pases en traje de cóctel, de gala, más 'sport' y «nunca en traje de baño». «Queremos que brillen, que se estrenen las que nunca lo han hecho y se lleven ese bonito recuerdo», explica Thais.

Entre todas ellas se elegirá la ganadora de cada categoría y las finalistas representarán a Castilla y León en el certamen nacional senior España. Tendrán poco tiempo para prepararse para la cita de junio, pero las organizadoras las ayudarán a «coger seguridad en la pasarela y perder el miedo escénico».

¿Qué busca el jurado? Para Thais, la clave está en una combinación de virtudes. «Buscamos mujeres que sean inteligentes, elegantes, bellas. Es una mezcla de belleza interior y exterior. No tiene que ser una miss en toda regla, aunque creo que todas lo somos. El jurado busca una mujer espontánea, segura se sí misma, que sepa tener una conversación, que pueda explicar lo que significa un certamen de belleza, que tenga un propósito y quiera abrirse las puertas en el mundo de la moda» para demostrar, en definitiva que «la belleza no tiene edad».

El 4 de mayo León se convertirá en protagonista de una cita que Thais organiza por todo el mundo con el objetivo de que tanto modelos como público pasen una jornada «divertida y diferente» donde se ponga de manifiesto que la moda y la belleza es cosa de todas.