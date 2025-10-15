leonoticias - Noticias de León y provincia

Catedral de León.
Los quiz de leonoticias

¿Reconoces estos monumentos de la provincia de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre sus edificios más emblemáticos? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:14

León es una tierra con mucha historia. Por ello, la provincia es un luar con una norme variedad cultural y patrimonial, por lo que existen diversos monumentos a lo largo y ancho de su geografía.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a este área.

¿Te atreves a jugar con nosotros?

1 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

2 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

3 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

4 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

5 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

6 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

7 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

8 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

9 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

10 de 10

¿Qué edificación es esta?

¿Qué edificación es esta?

Historias visuales
