León es una tierra con mucha historia. Por ello, la provincia es un luar con una norme variedad cultural y patrimonial, por lo que existen diversos monumentos a lo largo y ancho de su geografía.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a este área.

1 de 10 ¿Qué edificación es esta? Puente de San Marcos Puente del Perdón Puente romano de Molinaseca Puente de Domingo Flórez 2 de 10 ¿Qué edificación es esta? Iglesia de San Benito de El Burgo Ranero Iglesia de Santa Marina La Real Ermita de Onzonilla Iglesia de San Tirso de Sahagún 3 de 10 ¿Qué edificación es esta? Pozo Ibarra de Ciñera La Torre Minera El Museo de la Minería de Sabero Campanario de Huergas 4 de 10 ¿Qué edificación es esta? Iglesia de Palat de Rey Torre del Reloj de Ponferrada Campanero de Villavante Iglesia de Santiago Apóstol de Villafranca del Bierzo 5 de 10 ¿Qué edificación es esta? Plaza del Grano de León Plaza de San Marcelo de León Plaza de la Bicha Plaza de la Encina 6 de 10 ¿Qué edificación es esta? Cabaña Rara El Chorco de Valdeón Palloza de Balboa Palacio de Don Suero 7 de 10 ¿Qué edificación es esta? Casa Botines Castillo de los Templarios Palacio Episcopal de Astorga Catedral de Astorga 8 de 10 ¿Qué edificación es esta? Muralla de León Muralla de Mansilla de las Mulas Muralla de Sahagún Las Médulas 9 de 10 ¿Qué edificación es esta? Puerta del Perdón de Villafranca del Bierzo Iglesia de Todos los Santos de Cacabelos Iglesia de Santa Ana de Astorga Iglesia de Santa Bárbara de Villablino 10 de 10 ¿Qué edificación es esta? Castillo de los Templarios Castillo de Grajal Castillo de Coyanza Pozo María Compartir mi resultado ¿Reconoces estos monumentos de la provincia de León? WhatsApp

