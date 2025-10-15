Los quiz de leonoticias
¿Reconoces estos monumentos de la provincia de León?
¿Cuánto saben los leoneses sobre sus edificios más emblemáticos? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos
León
Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:14
León es una tierra con mucha historia. Por ello, la provincia es un luar con una norme variedad cultural y patrimonial, por lo que existen diversos monumentos a lo largo y ancho de su geografía.
Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a este área.
¿Te atreves a jugar con nosotros?