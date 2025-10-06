¿En qué calle de León estoy? (capítulo 16) Durante 45 segundos os iremos dando pistas, con diferentes planos y algunos detalles de esta vía de la capital leonesa, ¿sabes ya cuál es?

Entrada a una vivienda de la calle del reto de esta semana.

Leonoticias León Lunes, 6 de octubre 2025, 09:15

Una calle, una avenida, la plaza de uno de los barrios de León o una rinconada. Las opciones son variadas y pondrán a prueba el conocimiento de los lectores de leonoticias sobre la diferentes vías de la capital.

La divertida sección de Leonoticias tiene una pregunta: ¿serías capaz de descubrir en qué calle de León estamos en 45 segundos? Os traemos como cada lunes un nuevo reto para saber dónde nos encontramos.

Una sección divertida en la que queremos jugar con vosotros y a la vez conocer un poco más de la capital. Diferentes imágenes de ventanas, puertas, edificios, fachadas o algunos objetos que se pueden ver en esa vía para que logréis adivinar en cual nos encontramos cada 15 días. Pero hay que darse prisa... tan sólo hay 45 segundos de imágenes. ¿Preparado? ¡Suerte!

Ampliar Una pintada en una fachada de la calle de esta semana.

Y, ¿la solución? Pues para que todo el mundo pueda jugar y divertirse, la solución llegará el miércoles de esta misma semana.