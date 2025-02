La falsificación deportiva, un negocio millonario sin puerto fijo

El contacto con el cliente ha cambiado, pero el artículo sigue siendo el mismo. Aunque ahora los canales de distribución son más grandes y la atención más personalizada. Y no olvidemos. El precio continúa siendo la principal ventaja de unos productos, sobre todos los deportivos, que siguen circulando por España, aunque antes por medio mundo, a pesar de las grandes repercusiones económicas que producen y los problemas de salud, y garantías, que ocasiona la ropa falsificada

Se vende a través de canales de WhatsApp, páginas web que están operativas dos o tres semanas, perfiles de Instagram o, incluso, en grandes sótanos en el centro de las ciudades. Cualquier lugar es idóneo para poner en circulación un producto que carece de garantías, puede ocasionar problemas de salud por las calidades de su material, y que, si no sirve, incluso al cliente le cuesta la devolución. «Las camisetas personalizadas no se pueden devolver si no están personalizadas, puedes devolverlas y tendrás que pagar el envío». Es la respuesta que ha recibido este periódico al intentar conocer las garantías que ofrece una página web que se dedica a vender camisetas deportivas por internet a un precio altamente reducido, sobre todo si se compara con las camisetas oficiales.

El precio de la original y la réplica Comparativa en euros Tienda oficial 100 Camiseta Personalizar 20 Pack Champions 15 Pack LaLiga 15 Envío exprés 5 Tienda falsificaciones 19,99 Camiseta 89,99 € sin descuento Personalizar 3 Pack Champions 4 Pack LaLiga 2 Envío exprés 15 Más caro a pesar de tardar más días que la tienda oficial

En concreto, la camiseta de la primera equipación del Real Madrid de la temporada 24/25 la venden por 19,90 euros, aunque aseguran que el precio anterior de ese mismo producto era de 89,99 euros. Ahora bien, en la tienda oficial, cuesta 100 euros. Este es uno de los factores, y quizá el más importante, que hace que sean muchos usuarios los que acaben «vendiendo» sus datos domiciliarios, bancarios y personales a una página web desconocida por tal de tener la equipación de su equipo favorito a un precio «razonable», siempre y cuando no se quiera personalizar. Aunque el ahorro es solo a corto plazo. «Lo barato sale caro», asegura Gerard, presidente de la Asociación para la defensa de la Marca (Andema), que explica que detrás de un delito contra la propiedad industrial, hay un delito contra la salud pública. «Estos productos, por los materiales con los que están hechos, pueden producir alergias», alerta.

Antonio Lopez Diaz

Y a pesar de todo, la entrada de mercancía a Europa no deja de aumentar año tras año. Aunque también el número de productos incautados. Si en 2022 se requisaron en Europa 131 millones de artículos falsificados (equivalente a 2.800 millones de euros), en 2023, último año con datos oficiales de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la cifra aumentó hasta los 152 millones de productos falsificados incautados (3.400 millones de euros). Es decir, representa un aumento del 77% en términos de artículos falsificados detenidos. Un aumento de incautaciones que,no obstante, y según señalan a este periódico fuentes policiales, se debe también a los mayores controles y operaciones que se desarrollan en la Unión Europea para acabar con este mercado.

El origen de la falsificación La entrada de mercancía a Europa no deja de aumentar año tras año La mercancía también puede llegar por vía marítima hasta algún puerto de la zona Schengen y de ahí viajar por carretera hasta España Portugal España China Turquía Vietnam Tailandia Marruecos La mayoría procede de China y Turquía debido a que la calidad suele ser superior al resto Desde Portugal también procede este tipo de artículos, en el país vecino se terminan de estampar las prendas

Pero este entramado, en el que quien vende la camiseta es tan solo el último eslabón de una cadena que comienza en países como China, Tailandia, Turquía, Vietnam o Marruecos, existe porque continúa habiendo una fuerte demanda. Sin ella, apunta Gerard, no habría oferta de unos productos cuyos últimos retoques se están realizando últimamente en Portugal para luego llegar a España sin la necesidad de pasar un control fronterizo. «Hay fábricas clandestinas donde acaban de perfilar la camiseta o el producto en cuestión, poniendo el logo de las marcas, por ejemplo». «Si el producto se identifica en Aduanas sin el logo puede ser una imitación pero no una falsificación», cuenta Gerard al explicar por qué en Portugal se da el último paso de un largo viaje que cada vez es diferente por parte de las organizaciones criminales. «Van cambiando de recorrido para entrar en Europa para que sea más difícil seguirles la pista», continúa.

Antonio Lopez Diaz

Una de las fábricas portuguesas en las que se ensamblaban los logos falsos en las equipaciones fue registrada en junio por la Policía Nacional junto con las autoridades lusas. Allí, y en otras 16 fábricas, fueron intervenidos 34.436 artículos falsificados, 507.000 euros en efectivo ocultos en varios zulos, una pistola, maquinaria para creación de las falsificaciones, dispositivos electrónicos y doce vehículos.

Esta fue, sin embargo, tan solo una de las operaciones que las autoridades realizaron en 2024 para acabar con un negocio que llama la atención, sobre todo, de los más jóvenes. Y es que tal y como recogió la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el 13% de los españoles de entre 15 y 24 años admite comprar equipamiento deportivo falsificado a propósito. Además, la mitad de los jóvenes europeos considera aceptable comprar falsificaciones cuando el precio del producto auténtico es demasiado elevado.

Pero el hecho de comprar un producto de estas características no es solo perjudicial para el cliente que la adquiere, que pierde todos sus derechos, sino que también genera un gran perjuicio económico para las marcas. Solo en España, según datos de la EUIPO, el equipamiento deportivo falsificado cuesta a los fabricantes 84 millones de euros al año, un 12,5% de pérdidas en ventas. Y es que entre 2019 y 2023, se interceptaron artículos de ropa deportiva cuyo valor en el mercado ascendería a 28 millones de euros, según datos del Departamento de Aduanas e Inteligencia e Información de la Agencia Tributaria.

Los números no dejan de crecer. Los últimos días de diciembre la Policía Nacional desmanteló una trama de empresas que habría introducido en Europa casi 2.000 toneladas de efectos falsificados desde 2023, el 90% ropa deportiva. Durante la operación, que acabó con 73 personas detenidas, se intervinieron en España más de 300.000 productos, principalmente equipaciones de fútbol, bolsos de lujo, calzado y relojes de alta gama, así como material para llevar a cabo las falsificaciones. Tal y como asegura el jefe de la sección de delitos contra la Propiedad Intelectual Industrial de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, José Luis Gómez, en esta operación los productos incautados tenían un valor aproximado en el mercado de más de 12 millones de euros.

Los puertos, los puntos negros de entrada Una vez desembarcado, el material se distribuye a grandes polígonos industriales Los polígonos situados cerca de una aduana, pueden servir de centros logísticos para las falsificaciones Bilbao Pol. Badalona S. Barcelona Madrid Valencia Pol. Cobo Calleja Pol. Carrús Algeciras S. C. de Tenerife Guadalhorce Las Palmas de G.C. Los puertos son los principales puntos de entrada de este tipo de producto Cada vez más utilizan domicilios como lugar de almacenamiento dificultando así la actuación policial

Esta operación acabó con 73 personas detenidas, porque como asegura Gómez, en todos estos entramados los 'trabajadores' tienen muy bien definido cual es su rol en la organización, por lo que el producto, una vez llega a Europa, no pasa solo por las manos de una sola persona, sino que van circulando por todo el territorio una vez llegan, sobre todo, a través de los principales puertos europeos.

«Hay fábricas clandestinas donde acaban de perfilar la camiseta o el producto en cuestión poniendo el logo de las marcas, por ejemplo» Gerard Guiu Presidente de Andema

Una vez allí, o se distribuyen a grandes polígonos industriales donde estas organizaciones suelen tener grandes almacenes, y desde ahí se envían a través de empresas de paquetería, o bien se terminan de perfilar en fábricas diseñadas para ello, en las que se terminan de poner los logos de las marcas. Ahora bien, el producto no llega completo tampoco a España. Cuenta Gómez que en muchas ocasiones, por ejemplo, llegan las zapatillas por un lado y la caja en la que finalmente se entregan por otro. Todo, asegura, para reducir los riesgos de ser descubiertos antes de que el producto sea entregado a quien lo compra, cada vez más, a través de internet. Un canal opaco donde realmente no se sabe a quién ni a dónde se está escribiendo para obtener una camiseta de dudosa calidad y de cero garantías.

Esto, sin embargo, no siempre ocurre con caras desconocidas, sino que últimamente, según el presidente de Andema, este tipo de productos los están patrocinando 'influencers' o 'tiktokers'. Y es que, apunta, en España el respeto por la propiedad industrial, sobre todo en la gente joven, «está en caída libre», un «tema cultural» que debería, a su juicio, igualarse como valor al de la sostenibilidad. «La gente tiene que entender el daño económico que supone, la pérdida de puestos de trabajo que acarrea y que al final se está alimentando a redes criminales», continúa.

