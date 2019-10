Kevin Viñuela: «Estos dos oros me acercan a objetivos ambiciosos, a los mejores del mundo»

La sonrisa permanece perenne en la boca de Kevin Tarek Viñuela. No se le quita de la cara, y es normal: acaba de ganar dos oros en la primera edición de los Juegos Mundiales de Playa de Doha (Catar).

A ellos acudió, en la prueba de acuatlón, como 'outsider', como aspirante a medalla, pero no como favorito al oro. Todos esos pronósticos se fueron al 'garete' con la mentalidad, la competitividad y el punto de forma de Viñuela, que reventó las 'quinielas' y se llevó el doble premio gordo.

Ya de vuelta en León, aún se tiene que mentalizar de todo. «De la victoria estoy más o menos concienciado, pero no de la repercusión que ha tenido, que ha desbordado todas las previsiones», señala un Viñuela que fue el abanderado español en esta competición.

«El COE valoró mi medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de Patras (Grecia) y mi mentalidad para afrontar la competición. Fue un honor, un hecho simple, pero que te deja orgulloso», explica a leonoticias.

«Estoy en una nube todavía»

Pero sus grandes recuerdos de esta primera edición de los Juegos Mundiales de Playa, aún sin categoría olímpica pero con mimbres para serlo, no se quedaron ahí. Dos oros, el lunes en la prueba individual y el martes en el relevo mixto, completaron esta gran actuación.

«Era inesperado», confiesa el de Vegacervera, que recalca que los otros dos medallistas masculinos, el azerí Rotislav Petvsov y el húngaro Mark Devay «venían a probarse en condiciones adversas de cara a Tokio 2020». «Poder estar compitiendo de tú a tú con ellos, es increíble y ganarles es... estoy en una nube. El cuerpo me dio un plus y todo se puso a mi favor», explica.

«Valoro más el oro del relevo mixto por la forma de conseguirlo con esa remontada» ¿Qué medalla aprecia más?

Valora más el oro en el relevo mixto, «aunque lo normal es que aprecies más el indiviudal». Pero el motivo es claro: la forma de conseguirlo. «Fue muy especial remontar la desventaja que teníamos en la última posta. Salí con la mentalidad de que tenía que defender la plata, pero la motivación de la carrera e ir con cabeza me hizo apostar por jugármela. Salí a correr a la par que Petvsov y, lo normal, era que me ganara, pero todo iba de cara y pude ganar un segundo oro que no esperaba cuando estaba en España ni diez minutos antes, cuando inicié el relevo», explica.

Un «punto de inflexión» en su carrera

Pero todo esto le ha dado la certeza de que «rindo en grandes citas y es donde quiero estar». Por ello, considera que estos Juegos Mundiales de Playa son un «punto de inflexión» en su carrera deportiva y ya empiezan a rondar en su cabeza «objetivos más ambiciosos».

«Tengo que curtirme poco a poco, con cabeza, en Copas del Mundo y tratar de llegar a las World Series y, por qué no, pelear por una plaza olímpica en París 2024 o en los siguientes Juegos Olímpicos. No tengo prisa, como no la tuve para lograr estos éxitos», señala Viñuela.

«Me he dado cuenta que puedo llegar a las World Series y, por qué no, a los Juegos Olímpicos de París 2024» Sus retos de futuro

El triatleta de Vegacervera se ve «más cerca» de los mejores del mundo porque «a algunos como Petvsov o Devay les he podido ganar ya», a lo que se suma un «gran paso adelante» esta temporada, especialmente en la carrera a pie donde «siempre he estado un poco por detrás de mis rivales».

Era consciente de esta progresión, asegura Viñuela, pero necesitaba plasmarlo en un gran escenario. Y lo ha hecho. Porque, pese a la plata del Mundial de Acuatlón de Pontevedra, no tenía esa sensación. «Allí abrí hueco nadando, mi fuerte, y mantuve la distancia corriendo. Ahora, he ganado corriendo, en mi punto débil o en el que me hacen creer que soy débil. Ha sido un punto de inflexión muy claro», sostiene.

Galería. Las medallas de oro no se separan de Kevin Tarek Viñuela. / N. Brandón

«Ya no puedo ir de tapado»

Los ánimos de los leoneses que allí estaban, como los de Andresín, exjugador de la Cultural, o de la delegación española, se sumaron a los mensajes de amigos y conocidos, de su familia, que madrugó para ver sus competiciones (empezaron a las 5:00 horas, hora española). Todo ello fue un caldo de cultivo ideal para la eclosión de Kevin Tarek Viñuela que, ahora, ya no podrá ir «de tapado».

«Siempre me gustaba ir en una segunda línea y sorprender, pero ganar a estos rivales me engrandece. El deporte es así y, si yo voy haciendo palmarés, ganarme a mi también será prestigioso, como lo es hacerlo ahora a Petvsov, por ejemplo, y más aún en este momento, donde hay tantas modalidades en el triatlón y tantos circuitos diferentes, en los que nunca es el mismo el gran favorito», afirma.

«Es un orgullo llevar a lo más alto el nombre de León y de Vegacervera» sus sentimientos

206 países representados y algo muy similar a unos Juegos Olímpicos, aunque sin esa etiqueta. Ahí, en ese escenario, se ha salido Kevin Tarek Viñuela que, sostiene, quizá en el futuro «este éxito sea mucho más valorado y se recuerde mi nombre como el primer abanderado español en unos Juegos Mundiales de Playa y doble medallista de oro en su primera edición».

Pero, ante todo, se va satisfecho por el hecho de haber ido con el reto de «hacerlo lo mejor posible» y rebasar sus expectativas. «He dejado el nombre de España lo más alto posible, siendo la figura de la delegación nacional llevando el nombre de León y de Vegacervera a la gloria».

Con una competición todavía en su calendario, la última cita de la Liga de Clubes en Sevilla con el Fluvial de Lugo, Viñuela cerrará un glorioso 2019 con estos dos oros, el de los Juegos Mediterráneos Playa de Patras (Grecia), la plata del Mundial de Acuatlón de Pontevedra y el bronce en el Iberoamericano de triatlón de Huelva. Y todo ello para descansar, cargar las pilas y volver en 2020 con objetivos un peldaño más altos.