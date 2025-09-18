Anatomía del fenómeno Duplantis: así ha pulverizado todos los récords de salto con pértiga
El plusmarquista nacional Montxu Miranda disecciona la maniobra con la que Duplantis ha elevado el listón hasta los 6,30 metros
Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:50
Después de que el griego Karalis fallara en su último intento sobre seis metros y veinte centímetros, Armand Duplantis ya era campeón del mundo al aire libre por tercera vez consecutiva. Fue entonces cuando pidió que situaran el listón a 6,30 metros del suelo, un centímetro por encima de su mejor salto, realizado un mes antes en Budapest. En los dos primeros intentos rozó levemente el listón, primero con las piernas y luego con el pecho, y éste cayó sobre la colchoneta. Aún le quedaba un intento más. Discute posibles ajustes con su padre y entrenador y decide que no quiere cambios, que es la pértiga y la distancia correcta. Es solo cuestión de milímetros. Su siguiente salto supuso un antes y un después en la historia del salto con pértiga, una gesta que ha cambiado la historia de esta especialidad.
Este es el análisis que el vizcaíno Montxu Miranda, plusmarquista nacional de la especialidad (5,81 m en el año 2000) del salto que va a llevar al sueco a elevar de nuevo el listón de lo imposible.
DIRECTO A LA ESTRATOSFERA— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 15, 2025
Duplantis bate su récord mundial por 14º vez y se convierte en el primer ser humano en alcanzar la barrera de los 6,30m 🔥🔥🔥
No eres de este MONDO, Armand 👽#WCHTokyo25 pic.twitter.com/5ZpKsOc2Jh
Armand Duplantis (SUECIA)
6,30 m
Pértiga de fibra de vidrio y carbono, más flexible y reactiva.
MARCA: UCS SPIRIT
Duplantis coloca el tapón en la pértiga elegida. Usa magnesio en roca a diferencia de otros saltadores que utilizan magnesio líquido o resina. Las pértigas miden entre 5 y 5,20 metros de longitud y no han variado mucho en los últimos años.
1
LA ELECCIÓN DE LA PÉRTIGA
Elige una pértiga que no ha utilizado para ninguno de los saltos anteriores. Es más rígida que las que ha usado para pasar las anteriores alturas. Este tipo de pértigas son más difíciles de doblar y el riesgo de no llegar al listón es mayor.
El sueco utiliza un agarre estándar, con las manos un poco más separadas que otros saltadores.
El más rápido
El año pasado se enfrentó en una carrera de 100 metros al plusmarquista mundial de 400 vallas Karsten Warholm, al que venció con una gran marca de 10.37 segundos.
Velocidad horizontal
37,82
km/h
2
LA CARRERA DE APROXIMACIÓN
El salto final depende de la velocidad con la que llegue al cajetín. Todos los pertiguistas de élite tienen una técnica depurada, pero el sueco es más rápido que sus rivales y ahí radica su principal ventaja.
Duplantis da
20
pasos en su aproximación
Lo más frecuente es dar entre 18 y 20 pasos de aproximación hasta la batida, aunque alguno da 16.
3
LA PRESENTACIÓN DE LA PÉRTIGA
Los tres últimos apoyos se realizan con la pértiga a la altura de la cadera antes de la clavada/batida. Se usan para encajar la punta de la pértiga en el cajetín.
20º
Tiene mucha fuerza en relación a su peso (fuerza relativa)
Eso le permite usar pértigas más rígidas que catapultan más
4
CLAVADA/BATIDA
Su envergadura le permite elevar más la pértiga y así saltar más cerca del listón.
Velocidad vertical
21,15
km/h
El reglamento permite situar el listón hasta 80 centímetros más allá del cajetín. Lo normal es situarlo entre 50 y 80 cm.
Duplantis no coge la pértiga por el extremo porque el final es menos reactivo.
5
EL DESPEGUE
Su envergadura le permite elevar más la pértiga y así saltar más cerca del listón.
FASE DE RECOGIDA
Se agrupan las piernas con las manos.
FASE DE EXTENSIÓN
Empuja la pértiga contra el suelo para aumentar el impulso final.
Tiene una técnica muy depurada.
Todos sus movimientos del salto son muy coordinados
Duplantis se eleva
1,45
metros
El resto de competidores se eleva alrededor de 1,20 metros
6
ROTACIÓN
Gira el cuerpo para afrontar la fase final.
Es muy habilidoso
7
FRANQUEO DEL LISTÓN
Esta es la única fase sin el apoyo de la pértiga
En este salto roza el listón con los muslos al subir pero sin llegar a derribarlo.
Extiende los brazos para librar el listón y equilibrar la fase de caída libre.
6,30
Armand Duplantis (SUECIA)
6,30 m
El dominador de la especialidad
El récord de Bubka, el primero capaz de franquear la barrera de los seis metros, permaneció sin ser batido durante 20 años, hasta que Renaud Lavillenie lo superó en 2014. Poco duraría la plusmarca del francés. 'Mondo' Duplantis elevó el listón en 2020 hasta los 6,17 metros y desde entonces solo el sueco ha superado las marcas que él ha ido fijando año a año.
Como hijo de un pertiguista estadounidense y una heptatleta sueca el atletismo forma parte de su vida desde niño, cuando ya saltaba. Empezó a practicar atletismo de forma reglada los seis años, pero ya antes saltaba con pértigas en casa. En 2015 ya fue campeón mundial juvenil, con lo que acumula ya una década de experiencia competitiva al máximo nivel, algo básico para una disciplina tan técnica como la pértiga.
La pregunta que queda en el aire, muy arriba, es cuánto margen tiene aún en una plusmarca que administra con un ritmo controlado, y que parece poder elevar cada vez que quiere.
