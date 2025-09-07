leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 6 D07/09 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Türkiye

Turquía

20:45h.

0

-

3

España

Escudo Spain

Min. 48

  • Pedri (5')

  • Mikel Merino (21')

  • Mikel Merino (45')

[ALTERNATIVE TEXT]

TUR

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 5'

Gol de Pedri

Gol! Min 21'

Gol de Mikel Merino

Gol! Min 45'

Gol de Mikel Merino

Mundial | Fase de clasificación

Nico Williams se marcha lesionado antes del descanso

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:25

Icono45'+1'

¡Gooooool! Turquía 0, España 3. Mikel Merino (España) remate con la derecha desde el centro del área.

45'+1'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Cambio en España, entra al campo Ferran Torres sustituyendo a Nico Williams debido a una lesión.

44'

Se reanuda el partido.

43'

El juego está detenido debido a una lesión Nico Williams (España).

Icono42'

Remate rechazado de Kenan Yildiz (Turquía) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono41'

Falta de Mikel Merino (España).

Icono41'

Abdülkerim Bardakci (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono39'

Falta de Mikel Oyarzabal (España).

Icono39'

Ismail Yüksek (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Remate fallado por Nico Williams (España) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono35'

Martín Zubimendi (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono35'

Falta de Ismail Yüksek (Turquía).

Icono34'

Pedri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono34'

Falta de Merih Demiral (Turquía).

Icono33'

Lamine Yamal (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono33'

Falta de Ismail Yüksek (Turquía).

Icono31'

Remate fallado por Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el centro del área tras un contraataque.

Icono30'

Corner,Turquía. Corner cometido por Dean Huijsen.

Icono30'

Remate rechazado de Arda Güler (Turquía) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kerem Aktürkoglu.

Icono28'

Falta de Marc Cucurella (España).

Icono28'

Yunus Akgün (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Remate rechazado de Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Martín Zubimendi.

Icono27'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico Williams (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.

Icono26'

Corner,Turquía. Corner cometido por Unai Simón.

Icono26'

Remate parado por bajo a la izquierda. Kenan Yildiz (Turquía) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.

Icono26'

Fuera de juego, Turquía. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kenan Yildiz estaba en posición de fuera de juego.

Icono24'

Remate fallado por Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono24'

Corner,Turquía. Corner cometido por Unai Simón.

Icono24'

Remate parado a la escuadra izquierda. Kenan Yildiz (Turquía) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.

Icono22'

¡Gooooool! Turquía 0, España 2. Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono21'

Fuera de juego, Turquía. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kerem Aktürkoglu estaba en posición de fuera de juego.

Icono16'

Fuera de juego, Turquía. Kerem Aktürkoglu intentó un pase en profundidad pero Kenan Yildiz estaba en posición de fuera de juego.

Icono14'

Remate parado. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono12'

Remate parado por bajo a la izquierda. Robin Le Normand (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mikel Merino.

Icono11'

Corner,España. Corner cometido por Mert Müldür.

Icono8'

Fuera de juego, Turquía. Kenan Yildiz intentó un pase en profundidad pero Eren Elmali estaba en posición de fuera de juego.

Icono8'

Arda Güler (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Marc Cucurella (España).

Icono6'

¡Gooooool! Turquía 0, España 1. Pedri (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono5'

Remate parado. Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono5'

Corner,España. Corner cometido por Ugurcan Çakir.

Icono5'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico Williams (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono4'

Remate rechazado de Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono2'

Remate parado. Hakan Çalhanoglu (Turquía) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono1'

Falta de Pedro Porro (España).

Icono1'

Kenan Yildiz (Turquía) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Vincenzo Montella

4-2-3-1

Alineación

Ugurcan Çakir

portero

Mert Müldür

defensa

Merih Demiral

defensa

Abdülkerim Bardakci

defensa

Eren Elmali

defensa

Ismail Yüksek

centrocampista

Hakan Çalhanoglu

centrocampista

Yunus Akgün

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Kenan Yildiz

centrocampista

Kerem Aktürkoglu

Delantero

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dean Huijsen

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Ferran Torres

Sustituto

Estadísticas

44,4%

ESP

TUR

55,6%

ESP

ESP

0 Goles 3
2 Remates a puerta 8
0 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 12
3 Faltas cometidas 5

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Nico Williams se marcha lesionado antes del descanso

Nico Williams se marcha lesionado antes del descanso