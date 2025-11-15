Oyarzabal adelanta a España de penalti

Secciones
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 9 S15/11 · Árbitro: Benoît Bastien
Georgia
18:00h.
0
-
1
España
Min. 11
Oyarzabal (10')
GEO
ESP
Gol! Min 10'
Gol de Oyarzabal
Colpisa
Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:30
11'
¡Gooooool! Georgia 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) convirtió el penalti remate con la izquierda.
9'
Decisión del VAR: Penalti España.
8'
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Ferran Torres.
7'
Remate rechazado de Ferran Torres (España) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
7'
Penalti cometido por Giorgi Gocholeishvili (Georgia) con una mano dentro del área.
6'
Falta de Mikel Merino (España).
6'
Giorgi Gocholeishvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Corner,España. Corner cometido por Anzor Mekvabishvili.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Willy Sagnol
4-1-4-1
Giorgi Mamardashvili
portero
Vladimer Mamuchashvili
defensa
Saba Goglichidze
defensa
Luka Lochoshvili
defensa
Giorgi Gocholeishvili
defensa
Anzor Mekvabishvili
centrocampista
Iuri Tabatadze
centrocampista
Zuriko Davitashvili
centrocampista
Otar Kiteishvili
centrocampista
Khvicha Kvaratskhelia
centrocampista
Budu Zivzivadze
Delantero
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Fabián Ruiz
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Álex Baena
Delantero
13,8%
GEO
86,2%
ESP
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|1
|
