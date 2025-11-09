leonoticias - Noticias de León y provincia

LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Javier Alberola Rojas

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

1

-

1

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

  • Sergio Carreira (10')

Min. 15

  • Lewandowski (9')

CEL

BAR

Gol! Min 10'

Gol de Sergio Carreira

Gol! Min 9'

Gol de Lewandowski

Jornada 12

Carreira empata en un inicio loco en Balaídos

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:41

Icono13'

Remate fallado por Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.

Icono11'

¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Barcelona 1. Sergio Carreira (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono11'

Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono10'

¡Gooooool! Celta de Vigo 0, Barcelona 1. Robert Lewandowski (Barcelona) convirtió el penalti remate con la derecha.

9'

Revisión del VAR: Barcelona Penalti.

Icono7'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Marcos Alonso.

7'

Penalti cometido por Marcos Alonso (Celta de Vigo) con una mano dentro del área.

Icono7'

Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono5'

Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).

Icono5'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Fuera de juego, Celta de Vigo. Ilaix Moriba intentó un pase en profundidad pero Pablo Durán estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

Remate parado a la escuadra izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono4'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.

Icono3'

Falta de Óscar Mingueza (Celta de Vigo).

Icono3'

Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono2'

Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).

Icono2'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono1'

Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Manu Fernández

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Óscar Mingueza

centrocampista

Hugo Sotelo

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Eric García

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Estadísticas

33,3%

BAR

CEL

66,7%

BAR

BAR

1 Goles 1
1 Remates a puerta 3
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 1
5 Faltas cometidas 0

