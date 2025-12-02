Directo | Barcelona - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 19 M02/12 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
FC Barcelona
21:00h.
Atlético
BAR
ATM
Colpisa
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:34
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Alejandro Balde
defensa
Pedro González López
centrocampista
Eric García
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Raphael Dias Belloli
Delantero
Diego Simeone
4-2-3-1
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
José María Giménez
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Johnny Cardoso
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Giuliano Simeone
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
0%
BAR
0%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
