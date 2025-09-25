Cómo aguantar 5.025 días en un banquillo de Primera: Simeone ya es el entrenador más longevo

En el fútbol actual con entrenadores de usar y tirar y que habitan en los banquillos durante pocos años o meses, Diego Pablo Simeone es un 'rara avis'. «Lo más normal con los entrenadores es cambiar pero me ha tocado lo anormal», reconocía hace unos días. Si hay una imagen que ya se ha convertido en icónica en el Atlético de Madrid es ver a Diego Pablo Simeone en la banda delante del banquillo de su equipo corriendo, gritando, corrigiendo, desesperado, eufórico… 5.025 días al frente del Atlético desde que aquel 23 de diciembre de 2011 aceptara un reto que se presentaba mayúsculo y que se ha convertido en una preciosa historia de amor.

Desde aquel 'sí quiero', Simeone se ha convertido en el entrenador que más tiempo ha permanecido en un equipo español superando a Miguel Múñoz, que estuvo desde el 13 de abril de 1960 al 15 de enero de 1974 como técnico del Real Madrid. Estos 14 años y 9 meses de 'cholismo' han llevado a las vitrinas rojiblancas 8 títulos. Dos Ligas (2013-14, 2020-21), una Copa del Rey (2012/13), dos Europa League (2011-12, 2017-18), dos Supercopas de Europa (2012, 2018) y una Supercopa de España (2014).

Además, ha conseguido que el equipo sume 14 participaciones seguidas en Champions, de las que ha jugado -y perdido- dos finales, y ha conseguido hacer un equipo de autor. El récord de longevidad, eso sí, llega en uno de los peores momentos del Cholo al frente del banquillo rojiblanco.

2011/12 | El inicio de todo El 23 de diciembre de 2011 Simeone llegó en sustitución de Gregorio Manzano. El equipo estaba décimo en la Liga y con muchas dudas. Su impacto fue inmediato. El Atlético comenzó a escalar posiciones, pero la verdadera transformación se vio en Europa. Ganó la final de la Europa League (3-0) al Athletic con doblete de Falcao y un tanto de Diego Ribas. Aquel título fue la primera piedra. 2012/13 | La Copa en el Bernabéu La primera temporada completa comenzó con otro título. Ganó la Supercopa de Europa (4-1) al Chelsea con un 'hat-trick' de Falcao. En Liga fue tercero clasificándose para la Champions, pero el gran éxito llegó en la Copa del Rey. El Atlético alzó el título en el Santiago Bernabéu y frente al Real Madrid tras ganar en la prórroga con un gol de Miranda (2-1). La victoria rompió una racha de 14 años sin ganar al eterno rival. 2013/14 | La Liga y Lisboa Quedará grabada en la memoria de los rojiblancos como una de las más gloriosas. Simeone logró que su equipo rompiera la hegemonía de Real Madrid y Barça, conquistando la Liga después de 18 años. Una semana después de ganar la Liga, perdió la final de Champions de Lisboa, la primera del club desde 1974, en la prórroga (4-1) frente al Real Madrid.

Jorge 'Koke' Resurrección es el jugador fetiche de Diego Pablo Simeone. Es el que más ha utilizado desde que lleva en el banquillo del Atlético y el actual capitán. Ha disputado 652 partidos con Simeone como entrenador en los que ha jugado la friolera de 51.105 minutos. Aunque debutó con el primer equipo el 19 de septiembre de 2009 bajo las órdenes de Abel Resino, la llegada de Simeone marcó un cambio decisivo.

Es el jugador con más partidos oficiales en la historia del Atlético 690 hasta la fecha y el que más ha jugado en Liga 490. Su palmarés con el Atlético incluye ocho títulos: dos Ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España. Los mismos que Simeone y salvo sorpresa colgará las botas vistiendo de rojiblanco para convertirse en un 'one club man'.

2014/15 | Supercopa de España Pese a las bajas de varias estrellas, Simeone rearmó al equipo y mantuvo el espíritu competitivo. El primer éxito llegó en agosto, al ganar la Supercopa de España al Madrid. Tras empatar 1-1 en el Bernabéu, los rojiblancos vencieron 1-0 en el Vicente Calderón con un gol de Mario Mandžukić. En Liga quedó tercero y en la Champions volvió a cruzarse con el Madrid, esta vez en los cuartos. 2015/16 | Otra Champions amarga El Atlético peleó de tú a tú contra Barça y Madrid y terminó tercero, a tan solo tres puntos del campeón. En la Champions, firmó un camino épico hasta la final de Milán, que volvió a toparse con el Madrid, esta vez por penaltis. Era la segunda final de Champions perdida ante el eterno rival en tres años, un golpe durísimo que a punto estuvo de acabar con la 'era Simeone'. 2016/17 | Despedida del Calderón La temporada no dejó títulos, pero sí el adiós al Vicente Calderón. En Liga quedó tercero y en la Copa llegó a semis, donde fue eliminado por el Barcelona. En la Champions, se cruzó de nuevo con el Madrid en semifinales. Tras el 3-0 de la ida, el Atleti llegó a ponerse 2-0 a los 15 minutos en la vuelta, pero un gol del Madrid acabó con el sueño. Fue la última gran noche europea en el viejo estadio. 2017/18 | Segunda Europa League El Atlético estrenó el Metropolitano y llevó al extremo el 'unocerismo' esa temporada, al ganar 13 partidos por 1-0. En Liga, realizó una campaña sólida, finalizando segundo tras el Barça. En Europa, tras ser eliminado en la fase de grupos de la Champions llegó a la final de la Europa League que ganó al Olympique de Marsella por 3-0. Griezmann, autor de dos goles, fue la gran figura.

Antoine Griezmann es pieza clave en el Atlético de Simeone y el tercer futbolista más utilizado a pesar de que el delantero francés pasó dos campañas en el Barcelona. En las 10 temporadas que lleva de rojiblanco ha jugado 451 partidos y 34.216 minutos. Ha firmado 198 goles, lo que permiten ser el máximo artillero histórico del club. En Liga, su escenario predilecto, ha celebrado 136 tantos en 321 encuentros, siendo clave en la regularidad del equipo.

En la Copa del Rey, 'el principito' suma 16 goles en 32 partidos. Su impacto en Europa también es notable: 44 dianas en 93 compromisos de Champions y Europa League. A ello añade dos goles en competiciones como la Supercopa, completando un registro impecable. Con estos números, Griezmann no solo es historia viva del Atlético, sino también un referente de la élite mundial.

2018/19 | Otra Supercopa El curso comenzó de la mejor manera: conquistó la Supercopa de Europa en Tallin ante el Madrid (4-2) en la prórroga. Fue el primer triunfo en competición europea contra el eterno rival. En Liga fue segundo, de nuevo tras el Barcelona. El golpe más duro llegó en Champions, donde quedó eliminado en octavos a manos de la Juventus de Cristiano Ronaldo, tras un 2-0 en el Metropolitano. 2019/20 Remontada en Anfield Fue un periodo de transición con la salida de Antoine Griezmann y la llegada João Félix. En Liga finalizó en la tercera posición, pero sin luchar por el título. En la Champions, firmó una remontada memorable ante el Liverpool en Anfield -con doblete de Marcos Llorente- en el último partido antes de que se 'cerrara' el fútbol por el covid. 2020/21 | La Liga de la pandemia El Atlético se coronó campeón de Liga por undécima vez en su historia. El título se aseguró en la última jornada con una victoria por 1-2 ante el Valladolid, con goles de Correa y Luis Suárez y con buena parte de la afición en los exteriores del José Zorrilla. En la Champions fue eliminado en los octavos de final por el Chelsea. 2021/22 | Regreso de Griezmann La temporada comenzó con el regreso de Antoine Griezmann, el tercer futbolista más utilizado por Simeone como entrenador del Atlético, tras dos años en el Barcelona. En la Liga volvió a quedar en tercera posición, mientras que en la Champions fue eliminado en los cuartos de final por el Manchester City. En la Copa, el equipo cayó en octavos ante la Real Sociedad. 2022/23 | Decepción europea La temporada estuvo marcada por la tempranera eliminación del equipo en la Champions. Quedó último detrás de Brujas, Leverkusen y Oporto. Eso marcó el resto de competiciones. En Liga fue tercero, pero a once puntos del campeón, el Barcelona. En la Copa, fue eliminado en los cuartos de final por el Madrid.

Jan Oblak lleva 12 temporadas en el Atlético y es el segundo futbolista más utilizado por Simeone. El portero esloveno ha jugado 502 partidos defendiendo la portería rojiblanca, en los que ha acumulado la friolera de 45.389 minutos. Oblak llegó al Atlético en 2014 procedente del Benfica a cambio de 16 millones de euros, lo que le convirtió entonces en el portero más caro de la Liga. Para entender la dimensión del portero colchonero sólo hay que ver sus datos. Ha jugado 375 partidos con la rojiblanca en Liga y en 176 ha dejado su portería inmaculada.

Oblak llegó al Atlético para seis temporadas y ya lleva seis Zamora: 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2025. Unos números que le acreditan como el mejor portero de la historia del Atleti y de la Liga. Un sexto Zamora que logró encajando 30 goles en 36 partidos, con un promedio de 0,833, y con el que superó a dos leyendas de la portería como Antoni Ramallets y Víctor Valdés, ambos con cinco galardones. Con Simeone el Atlético ha ganado ocho trofeos Zamora, los dos que logró Thibaut Courtois en 2013 y 2014.

2023/24 |Griezman, goleador La temporada quedará en el recuerdo porque Antoine Griezmann superó a Luis Aragonés como el máximo goleador histórico del Atlético el 10 de enero de 2024 tras marcar el 2-2 contra el Madrid en la semifinal de la Supercopa. En la Liga, decepcionó quedando cuarto, mientras que en la Champions alcanzó los cuartos, siendo eliminado por el Dortmund. En la Copa, llegó a semis pero se topó con el Athletic, que ganó en el Metropolitano y en San Mamés. 2024/25 | Oblak, 6º Zamora El Atlético quedó tercero en Liga y permitió que Jan Oblak ganara su sexto trofeo Zamora, siendo el único portero que lo ha logrado en seis ocasiones (2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2025). En la Champions, cayeron en cuartos de final ante el Madrid tras el controvertido penalti anulado a Julián Álvarez y en Copa llegaron a semis, pero fueron elminados por el Barça. 2025/26 | El peor arranque liguero Con nueve puntos de 18 posibles en Liga, el Atlético está a 9 puntos del líder. Es la mayor distancia con el primero tras seis jornadas de la 'era Simeone'.

Con Diego Pablo Simeone en el banquillo, el Atleti ha perdido el 19% de los partidos jugados, mientras que antes de la 'era Cholo', el equipo rojiblanco perdía el 32%. Con este nuevo récord, Simeone pasa de ser historia del Atlético a ser leyenda. En mayúsculas. Desde hace tiempo se escuchan cantos de sirena que le colcan fuera del Atlético, pero se irá cuando crea que su labor en el club haya terminado y no exista crecimiento. De momento tiene contrato hasta 2027.