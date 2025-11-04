Directo | Julián Álvarez adelanta al Atlético

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: Espen Eskås
Atlético
21:00h.
1
-
0
Union SG
Julián Alvarez (38')
Min. 45
ATM
STG
Gol! Min 38'
Gol de Julián Alvarez
Colpisa
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39
45'
Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
42'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
42'
Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
39'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
37'
Falta de Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).
37'
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).
36'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Fuera de juego, Union Saint-Gilloise. Adem Zorgane intentó un pase en profundidad pero Anouar Ait El Hadj estaba en posición de fuera de juego.
34'
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
34'
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área tras un saque de esquina.
31'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Anan Khalaili.
29'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
29'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
29'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José María Giménez sustituyendo a Robin Le Normand debido a una lesión.
24'
Se reanuda el partido.
24'
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
23'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
23'
Remate parado. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
21'
Se reanuda el partido.
21'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
17'
Remate fallado por Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho tras un contraataque.
12'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Falta de Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).
8'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
8'
Falta de Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).
6'
Se reanuda el partido.
6'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
2'
Remate fallado por Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) remate con la izquierda desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
José María Giménez
Sustituto
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
David Hubert
3-5-1-1
Kjell Scherpen
portero
Kevin Mac Allister
defensa
Christian Burgess
defensa
Ross Sykes
defensa
Anan Khalaili
centrocampista
Adem Zorgane
centrocampista
Kamiel Van de Perre
centrocampista
Rob Schoofs
centrocampista
Ousseynou Niang
centrocampista
Anouar Ait El Hadj
Delantero
Kevin Rodríguez
Delantero
64%
ATM
36%
STG
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|2
|4
|Faltas cometidas
|6
|
