España domina y Mariona perdona el primero

Nations League Femenina Final M02/12 · Árbitro: Silvia Gasperotti
España
18:30h.
0
-
0
Alemania
Min. 45
ESP
GER
Tarjeta amarilla Min 12'
Maria Pilar León Cebrián ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 32'
Giulia Gwinn ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 2 de diciembre 2025, 18:19
45'
Remate fallado por Vicky López (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
41'
Remate fallado por Clàudia Pina (España) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.
40'
Clàudia Pina (España) ha recibido una falta en campo contrario.
40'
Falta de Janina Minge (Alemania).
39'
Remate fallado por Vicky López (España) remate con la izquierda desde fuera del área.
38'
Remate fallado por Mariona Caldentey (España) remate con la derecha desde el centro del área.
35'
Remate fallado por Esther González (España) remate con la izquierda desde fuera del área.
33'
Giulia Gwinn (Alemania) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
33'
Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.
33'
Falta de Giulia Gwinn (Alemania).
30'
Remate parado. Jule Brand (Alemania) remate con la derecha desde fuera del área.
28'
Fuera de juego, España. Irene Paredes intentó un pase en profundidad pero Clàudia Pina estaba en posición de fuera de juego.
26'
Fuera de juego, Alemania. Giulia Gwinn intentó un pase en profundidad pero Rebecca Knaak estaba en posición de fuera de juego.
25'
Sjoeke Nüsken (Alemania) ha recibido una falta en campo contrario.
25'
Falta de Clàudia Pina (España).
22'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Esther González (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mariona Caldentey con un centro al área.
21'
Laia Aleixandri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Sjoeke Nüsken (Alemania).
18'
Falta de Esther González (España).
18'
Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la banda derecha.
16'
Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Jule Brand (Alemania).
15'
Remate parado. Franziska Kett (Alemania) remate con la derecha desde fuera del área.
13'
Mapi León (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
13'
Falta de Mapi León (España).
13'
Nicole Anyomi (Alemania) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Corner,España. Corner cometido por Janina Minge.
10'
Fuera de juego, España. Mariona Caldentey intentó un pase en profundidad pero Vicky López estaba en posición de fuera de juego.
8'
Laia Aleixandri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Nicole Anyomi (Alemania).
7'
Irene Paredes (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Falta de Nicole Anyomi (Alemania).
6'
Corner,Alemania. Corner cometido por Irene Paredes.
5'
Remate parado por bajo a la izquierda. Alexia Putellas (España) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Mariona Caldentey con un centro al área.
5'
Remate fallado por Esther González (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
1'
Falta de Clàudia Pina (España).
1'
Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-3-3
Cata Coll
portero
Ona Batlle
defensa
Irene Paredes
defensa
Maria Pilar León Cebrián
defensa
Olga Carmona
defensa
Vicky López
centrocampista
Laia Aleixandri
centrocampista
Alexia Putellas
centrocampista
Mariona Caldentey
Delantero
Esther González
Delantero
Clàudia Pina
Delantero
Christian Wück
4-2-3-1
Ann-Katrin Berger
portero
Giulia Gwinn
defensa
Janina Minge
defensa
Rebecca Knaak
defensa
Franziska Kett
defensa
Elisa Senss
centrocampista
Sjoeke Nüsken
centrocampista
Selina Cerci
centrocampista
Jule Brand
centrocampista
Klara Bühl
centrocampista
Nicole Anyomi
Delantero
55,9%
ESP
44,1%
GER
|0
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|2
|6
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|2
|4
|Faltas cometidas
|6
|
