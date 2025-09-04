leonoticias - Noticias de León y provincia

20:30h.

50

-

56

Grecia

Escudo Grecia
Eurobasket

Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:14

Icono50 - 56

2ª Falta personal en ataque de Kostas Papanikolaou [Grecia] sobre Sergio de Larrea

Icono50 - 56

Bandeja de Sergio de Larrea [España]

Icono48 - 56

Alley-Hoop de Giannis Antetokounmpo [Grecia] con asistencia de Tyler Dorsey

Icono48 - 54

Primera falta personal de Joel Parra [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono48 - 54

Bandeja de Sergio de Larrea [España]

Icono46 - 54

Bandeja de Giannis Antetokounmpo [Grecia]

Icono46 - 52

Canasta de Santiago Yusta [España]

Icono44 - 52

Canasta de Giannis Antetokounmpo [Grecia]

Icono44 - 50

Giannis Antetokounmpo [Grecia] falla la canasta por un tapón de Joel Parra

Icono44 - 50

Santiago Yusta [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.

Icono44 - 50

Kostas Sloukas [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono44 - 50

Santiago Yusta [España] encesta el segundo tiro libre

Icono43 - 50

Santiago Yusta [España] falla el 1º tiro libre

Icono43 - 50

3ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Santiago Yusta cuando lanzaba de dos.

Icono43 - 50

Sergio de Larrea [España] corta el pase a Kostas Sloukas

Icono43 - 50

Canasta de Santiago Yusta [España]

Icono41 - 50

Santi Aldama [España] encesta el primer tiro libre

Icono40 - 50

Técnica del ayudante del entrenador [Grecia]

Icono40 - 50

3ª Falta personal en ataque de Giannis Antetokounmpo [Grecia] sobre Santi Aldama

Icono40 - 50

Sergio de Larrea [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.

Icono40 - 50

Kostas Sloukas [Grecia] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla

Icono40 - 50

Giannis Antetokounmpo [Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono40 - 50

Canasta de Jaime Pradilla [España] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea

Icono38 - 50

Tyler Dorsey [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono38 - 50

Triple de Jaime Pradilla [España] con asistencia de Joel Parra

Icono35 - 50

Inicio del tercer cuarto

Icono35 - 51

Fin del segundo cuarto. Descanso

Icono35 - 51

Santi Aldama [España] falla el triple

Icono35 - 51

Triple de Dinos Mitoglou [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono35 - 48

Tiempo muerto

Icono35 - 48

Willy Hernangomez [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.

Icono35 - 48

Kostas Papanikolaou [Grecia] falla la canasta

Icono35 - 48

Kostas Sloukas [Grecia] roba el balón a Santi Aldama

Icono35 - 48

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.

Icono35 - 48

Willy Hernangomez [España] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Kostas Papanikolaou

Icono35 - 48

Willy Hernangomez [España] falla el 1º tiro libre

Icono35 - 48

1ª Falta personal de Kostas Papanikolaou [Grecia] sobre Willy Hernangomez en la lucha por un rebote defensivo.

Icono35 - 48

Santi Aldama [España] falla la bomba

Icono35 - 48

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.

Icono35 - 48

Kostas Sloukas [Grecia] encesta el primer tiro libre

Icono35 - 47

Técnica de Juancho Hernangomez [España]

Icono35 - 47

Xabi López-Arostegui [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.

Icono35 - 47

Giannis Antetokounmpo [Grecia] encesta el tiro libre adicional

Icono35 - 46

1ª falta personal de Santi Aldama [España] sobre Giannis Antetokounmpo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono35 - 46

Canasta de Giannis Antetokounmpo [Grecia] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Santi Aldama

Icono35 - 44

Gancho de Juancho Hernangomez [España]

Icono33 - 44

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] tras un contraataque, con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono33 - 41

Darío Brizuela [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para Panagiotis Kalaitzakis.

Icono33 - 41

Giannis Antetokounmpo [Grecia] encesta el segundo tiro libre

Icono33 - 40

Giannis Antetokounmpo [Grecia] falla el 1º tiro libre

Icono33 - 40

Tiempo muerto

Icono33 - 40

1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [España] sobre Giannis Antetokounmpo cuando lanzaba de dos.

Icono33 - 40

Sergio de Larrea [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Giannis Antetokounmpo.

Icono33 - 40

1ª Falta personal de Tyler Dorsey [Grecia] sobre Xabi López-Arostegui en la lucha por un rebote defensivo.

Icono33 - 40

Santi Aldama [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Xabi López-Arostegui

Icono33 - 40

Mate de Giannis Antetokounmpo [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas

Icono33 - 38

Juancho Hernangomez [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.

Icono33 - 38

El balón sale fuera.

Icono33 - 38

Kostas Papanikolaou [Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Giannis Antetokounmpo

Icono33 - 38

Santi Aldama [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.

Icono33 - 38

Kostas Papanikolaou [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono33 - 38

Canasta de Xabi López-Arostegui [España]

Icono31 - 38

Giannis Antetokounmpo [Grecia] comete su segunda falta personal sobre Xabi López-Arostegui

Icono31 - 38

Giannis Antetokounmpo [Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono31 - 38

Tiempo muerto

Icono31 - 38

Triple de Xabi López-Arostegui [España] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono28 - 38

El balón sale fuera tras un mal pase de Panagiotis Kalaitzakis [Grecia]

Icono28 - 38

Tercera falta personal de Yankuba Sima [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono28 - 38

Triple de Xabi López-Arostegui [España] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono25 - 38

Giannis Antetokounmpo [Grecia] falla el tiro libre adicional, Xabi López-Arostegui coge el rebote

Icono25 - 38

1ª falta personal de Sergio de Larrea [España] sobre Giannis Antetokounmpo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono25 - 38

Canasta de Giannis Antetokounmpo [Grecia] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Sergio de Larrea

Icono25 - 36

Mate de Santi Aldama [España] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono23 - 36

Giannis Antetokounmpo [Grecia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Xabi López-Arostegui

Icono23 - 36

Giannis Antetokounmpo [Grecia] encesta el primer tiro libre

Icono23 - 35

2ª Falta personal de Yankuba Sima [España] sobre Giannis Antetokounmpo cuando lanzaba de dos.

Icono23 - 35

Panagiotis Kalaitzakis [Grecia] roba el balón a Santi Aldama

Icono23 - 35

Primera falta personal de Vassilis Toliopoulos [Grecia] sobre Santi Aldama

Icono23 - 35

Vassilis Toliopoulos [Grecia] falla el triple por un tapón de Santi Aldama.

Icono23 - 35

Primera falta personal de Yankuba Sima [España] sobre Vassilis Toliopoulos

Icono23 - 35

Triple de Santi Aldama [España]

Icono20 - 35

1ª Falta personal de Giannoulis Larentzakis [Grecia] sobre Xabi López-Arostegui en la lucha por un rebote defensivo.

Icono20 - 35

Willy Hernangomez [España] falla el gancho

Icono20 - 35

Dinos Mitoglou [Grecia] falla la canasta, pero Kostas Antetokounmpo realiza un palmeo y consigue anotar.

Icono20 - 33

El balón sale fuera tras un mal pase de Xabi López-Arostegui [España]

Icono20 - 33

Mate de Kostas Antetokounmpo [Grecia]

Icono20 - 31

Inicio del segundo cuarto

Icono20 - 31

Fin del primer cuarto

Icono20 - 31

Gancho de Josep Puerto [España]

Icono20 - 31

Canasta de Josep Puerto [España]

Icono18 - 31

Mario Saint-Supery [España] falla el mate por un tapón de Kostas Antetokounmpo

Icono18 - 31

1ª Falta personal en ataque de Kostas Sloukas [Grecia] sobre Juancho Hernangomez

Icono18 - 31

Willy Hernangomez [España] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Thanasis Antetokounmpo

Icono18 - 31

Willy Hernangomez [España] falla el 1º tiro libre

Icono18 - 31

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] comete su segunda falta personal sobre Willy Hernangomez

Icono18 - 31

Willy Hernangomez [España] corta el pase a Tyler Dorsey

Icono18 - 31

Willy Hernangomez [España] encesta el segundo tiro libre

Icono17 - 31

Willy Hernangomez [España] encesta el primer tiro libre

Icono16 - 31

1ª Falta personal de Dinos Mitoglou [Grecia] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.

Icono16 - 31

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] encesta el segundo tiro libre

Icono16 - 30

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] falla el 1º tiro libre

Icono16 - 30

Darío Brizuela [España] comete su segunda falta personal sobre Thanasis Antetokounmpo

Icono16 - 30

Darío Brizuela [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Antetokounmpo.

Icono16 - 30

Primera falta personal de Thanasis Antetokounmpo [Grecia] sobre Darío Brizuela

Icono16 - 30

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono16 - 30

Bandeja de Mario Saint-Supery [España]

Icono14 - 30

Triple de Vassilis Toliopoulos [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 27

El balón sale fuera tras un mal pase de Josep Puerto [España]

Icono14 - 27

Tyler Dorsey [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

Icono14 - 27

Primera falta personal de Mario Saint-Supery [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 27

Primera falta personal de Mario Saint-Supery [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 27

Mario Saint-Supery [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.

Icono14 - 27

Darío Brizuela [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.

Icono14 - 27

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas

Icono14 - 24

Mario Saint-Supery [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.

Icono14 - 24

Tiempo muerto

Icono14 - 24

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] tras un contraataque, con asistencia de Kostas Sloukas

Icono14 - 21

Santi Aldama [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.

Icono14 - 21

Canasta de Giannis Antetokounmpo [Grecia]

Icono14 - 19

Primera falta personal de Darío Brizuela [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 19

Santi Aldama [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para Giannis Antetokounmpo.

Icono14 - 19

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 16

Santiago Yusta [España] encesta el tercer tiro libre

Icono13 - 16

Santiago Yusta [España] falla el 2º tiro libre

Icono13 - 16

Santiago Yusta [España] falla el 1º tiro libre

Icono13 - 16

2ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Santiago Yusta cuando lanzaba de tres.

Icono13 - 16

Kostas Papanikolaou [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono13 - 16

Sergio de Larrea [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.

Icono13 - 16

Triple de Dimitrios Katsivelis [Grecia] con asistencia de Tyler Dorsey

Icono13 - 13

Santi Aldama [España] falla el tercer tiro libre, Giannis Antetokounmpo coge el rebote

Icono13 - 13

Santi Aldama [España] encesta el segundo tiro libre

Icono12 - 13

Santi Aldama [España] encesta el primer tiro libre

Icono11 - 13

1ª Falta personal de Giannis Antetokounmpo [Grecia] sobre Santi Aldama cuando lanzaba de tres.

Icono11 - 13

Triple de Kostas Papanikolaou [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Jaime Pradilla [España] comete su segunda falta personal sobre Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Primera falta personal de Jaime Pradilla [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Canasta de Jaime Pradilla [España]

Icono9 - 10

Bandeja de Kostas Papanikolaou [Grecia]

Icono9 - 8

Jaime Pradilla [España] encesta el segundo tiro libre

Icono8 - 8

Jaime Pradilla [España] encesta el primer tiro libre

Icono7 - 8

1ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

Icono7 - 8

Canasta de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas

Icono7 - 6

Canasta de Sergio de Larrea [España] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono5 - 6

Triple de Kostas Sloukas [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono5 - 3

Triple de Santiago Yusta [España]

Icono2 - 3

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Papanikolaou

Icono2 - 0

Bomba de Joel Parra [España]

Icono0 - 0

El balón sale fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

España

España

Grecia

Grecia

Tiros de 3

33.3%

66.7%

Tiros de 2

54.2%

45.8%

Tiros libres

64.3%

35.7%

Rebotes

41.9%

58.1%

Giannis AntetokounmpoGrecia17
Tyler Quincy DorseyGrecia17
Jaime Pradilla GayánEspaña9
Santiago Yusta GarcíaEspaña9
Santi AldamaEspaña8
Giannis AntetokounmpoGrecia6
Sergio de LarreaEspaña4
Konstantinos SloukasGrecia4
Tyler Quincy DorseyGrecia2
Kostas PapanikolaouGrecia1
Giannis AntetokounmpoGrecia3
Dimitrios KatsivelisGrecia3
Yankuba Sima FattyEspaña3
Konstantinos SloukasGrecia2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Xabier López-ArosteguiEspaña1
Giannis AntetokounmpoGrecia1
Sergio de LarreaEspaña0
Tyler Quincy DorseyGrecia0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Xabier López-ArosteguiEspaña4
Kostas PapanikolaouGrecia4
Santi AldamaEspaña4
Giannis AntetokounmpoGrecia3
Tyler Quincy DorseyGrecia3

