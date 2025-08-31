leonoticias - Noticias de León y provincia

17:15h.

41

-

17

Chipre

Escudo Chipre
Eurobasket

Directo | España - Chipre

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 31 de agosto 2025, 16:56

Icono41 - 17

Fin del segundo cuarto. Descanso

Icono41 - 17

Xabi López-Arostegui [1] falla el triple

Icono41 - 17

Tiempo de posesión agotado

Icono41 - 17

Willy Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre

Icono40 - 17

Willy Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre

Icono40 - 17

1ª Falta personal de Aeneas Jung [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.

Icono40 - 17

Christos Loizides [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono40 - 17

Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Joel Parra

Icono37 - 17

Filippos Tigkas [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono37 - 17

Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono34 - 17

Christos Loizides [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono34 - 17

Xabi López-Arostegui [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Antreas Christodoulou.

Icono34 - 17

Xabi López-Arostegui [1] roba el balón a Nikolaos Stylianou

Icono34 - 17

Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Antreas Christodoulou.

Icono34 - 17

Nikolaos Stylianou [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.

Icono34 - 17

Sergio de Larrea [1] encesta el segundo tiro libre

Icono33 - 17

Sergio de Larrea [1] falla el 1º tiro libre

Icono33 - 17

2ª Falta personal de Stefanos Iliadis [1] sobre Sergio de Larrea en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono33 - 17

Darral Willis [1] falla el triple

Icono33 - 17

Triple de Santiago Yusta [1] con asistencia de Santi Aldama

Icono30 - 17

Stefanos Iliadis [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono30 - 17

Tiempo muerto

Icono30 - 17

El balón sale fuera tras un mal pase de Juancho Hernangomez [1]

Icono30 - 17

Yankuba Sima [1] corta el pase a Stefanos Iliadis

Icono30 - 17

Mate de Yankuba Sima [1] con asistencia de Santiago Yusta

Icono28 - 17

Canasta de Darral Willis [1]

Icono28 - 15

Primera falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Stefanos Iliadis

Icono28 - 15

1ª Falta personal de Yankuba Sima [1] sobre Michalis Koumis en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono28 - 15

Yankuba Sima [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Michalis Koumis.

Icono28 - 15

Primera falta personal de Stefanos Iliadis [1] sobre Yankuba Sima

Icono28 - 15

Canasta de Stefanos Iliadis [1]

Icono28 - 13

El balón sale fuera.

Icono28 - 13

Nikolaos Stylianou [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.

Icono28 - 13

Juancho Hernangomez [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Darral Willis

Icono28 - 13

Juancho Hernangomez [1] encesta el primer tiro libre

Icono27 - 13

1ª Falta personal de Michalis Koumis [1] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de dos.

Icono27 - 13

Santi Aldama [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez

Icono27 - 13

Filippos Tigkas [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

Icono27 - 13

Juancho Hernangomez [1] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono27 - 13

Canasta de Filippos Tigkas [1] con asistencia de Konstantinos Simitzis

Icono27 - 11

Triple de Juancho Hernangomez [1] con asistencia de Santiago Yusta

Icono24 - 11

Ioannis Giannaras [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

Icono24 - 11

Triple de Juancho Hernangomez [1] con asistencia de Mario Saint-Supery

Icono21 - 11

Konstantinos Simitzis [1] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla

Icono21 - 11

Jaime Pradilla [1] roba el balón a Konstantinos Simitzis

Icono21 - 11

Ioannis Giannaras [1] corta el pase a Juancho Hernangomez

Icono21 - 11

Josep Puerto [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez

Icono21 - 11

Juancho Hernangomez [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla

Icono21 - 11

Canasta de Darral Willis [1]

Icono21 - 9

Juancho Hernangomez [1] encesta el tercer tiro libre

Icono20 - 9

Juancho Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre

Icono19 - 9

Juancho Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre

Icono19 - 9

1ª Falta personal de Darral Willis [1] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de tres.

Icono19 - 9

Konstantinos Simitzis [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Saint-Supery.

Icono19 - 9

Inicio del segundo cuarto

Icono19 - 9

Fin del primer cuarto

Icono19 - 9

Darral Willis [1] corta el pase a Sergio de Larrea

Icono19 - 9

Primera falta personal de Simon Michail [1] sobre Jaime Pradilla

Icono19 - 9

Juancho Hernangomez [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla

Icono19 - 9

Filippos Tigkas [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.

Icono19 - 9

Jaime Pradilla [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darral Willis.

Icono19 - 9

Primera falta personal de Ioannis Giannaras [1] sobre Jaime Pradilla

Icono19 - 9

Simon Michail [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono19 - 9

Tiempo de posesión agotado

Icono19 - 9

Simon Michail [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.

Icono19 - 9

Mate de Sergio de Larrea [1] tras un contraataque

Icono17 - 9

Sergio de Larrea [1] corta el pase a Aeneas Jung

Icono17 - 9

Tiempo muerto

Icono17 - 9

Primera falta personal de Sergio de Larrea [1] sobre Darral Willis

Icono17 - 9

Santi Aldama [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Darral Willis.

Icono17 - 9

Simon Michail [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono17 - 9

Triple de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Darío Brizuela

Icono14 - 9

Simon Michail [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono14 - 9

Canasta de Darío Brizuela [1]

Icono12 - 9

Gancho de Ioannis Pasiali [1] con asistencia de Simon Michail

Icono12 - 7

Gancho de Willy Hernangomez [1]

Icono10 - 7

Canasta de Nikolaos Stylianou [1]

Icono10 - 5

Willy Hernangomez [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Darral Willis

Icono10 - 5

Willy Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre

Icono10 - 5

Primera falta personal de Ioannis Pasiali [1] sobre Willy Hernangomez

Icono10 - 5

Primera falta personal de Konstantinos Simitzis [1] sobre Xabi López-Arostegui

Icono10 - 5

Konstantinos Simitzis [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono10 - 5

El árbitro pita pasos de Santi Aldama [1]

Icono10 - 5

Filippos Tigkas [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono10 - 5

Xabi López-Arostegui [1] falla la bomba, pero Willy Hernangomez realiza un palmeo y consigue anotar.

Icono8 - 5

Michalis Koumis [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono8 - 5

Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Willy Hernangomez

Icono5 - 5

Joel Parra [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez

Icono5 - 5

Mario Saint-Supery [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez

Icono5 - 5

Darral Willis [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.

Icono5 - 5

Mario Saint-Supery [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Konstantinos Simitzis.

Icono5 - 5

Triple de Darral Willis [1] con asistencia de Konstantinos Simitzis

Icono5 - 2

Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Konstantinos Simitzis.

Icono5 - 2

Konstantinos Simitzis [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono5 - 2

Triple de Santi Aldama [1]

Icono2 - 2

Canasta de Darral Willis [1] con asistencia de Michalis Koumis

Icono2 - 0

Mate de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Joel Parra

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

España

España

Chipre

Chipre

Tiros de 3

88.9%

11.1%

Tiros de 2

46.2%

53.8%

Tiros libres

100.0%

0.0%

Rebotes

73.5%

26.5%

Guillermo HernangómezEspaña10
Juan HernangomezEspaña9
Darío BrizuelaEspaña8
Mario Saint-Supery FernandezEspaña3
Santi AldamaEspaña3
Joel ParraEspaña2
Santiago Yusta GarcíaEspaña2
Mario Saint-Supery FernandezEspaña1
Santi AldamaEspaña1
Guillermo HernangómezEspaña1
Mario Saint-Supery FernandezEspaña1
Sergio de LarreaEspaña1
Yankuba Sima FattyEspaña1
Xabier López-ArosteguiEspaña0
Joel ParraEspaña0
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Guillermo HernangómezEspaña2
Juan HernangomezEspaña2
Mario Saint-Supery FernandezEspaña0
Xabier López-ArosteguiEspaña0
Santi AldamaEspaña5
Guillermo HernangómezEspaña4
Xabier López-ArosteguiEspaña2
Juan HernangomezEspaña2
Antreas ChristodoulouChipre2

