Escudo España

España

20:30h.

2

-

4

Bosnia Herzegovina

Escudo Bosnia Herzegovina
Eurobasket

Directo | España - Bosnia

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:30

Icono2 - 4

Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Jusuf Nurkic

Icono2 - 4

Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre

Icono1 - 4

Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre

Icono0 - 4

1ª Falta personal de Amar Alibegović [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

Icono0 - 4

Amar Alibegović [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono0 - 4

Edin Atic [1] roba el balón a Santiago Yusta

Icono0 - 4

Bandeja de Amar Alibegović [1] tras un contraataque

Icono0 - 2

Santiago Yusta [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Lazic.

Icono0 - 2

Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.

Icono0 - 2

Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

Icono0 - 2

Amar Begic [1] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea

Icono0 - 2

Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono0 - 2

Joel Parra [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

Icono0 - 2

Bandeja de Amar Begic [1]

Icono0 - 0

Jaime Pradilla [1] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono0 - 0

Primera falta personal de Amar Begic [1] sobre Joel Parra

Icono0 - 0

Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra

Icono0 - 0

El balón sale fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

España

España

Bosnia Herzegovina

Bosnia Herzegovina

Tiros de 3

nan%

nan%

Tiros de 2

0.0%

100.0%

Tiros libres

100.0%

0.0%

Rebotes

57.1%

42.9%

Jaime Pradilla GayánEspaña2
Amar GegicBosnia Herzegovina2
Sergio de LarreaEspaña0
Adin VrabacBosnia Herzegovina0
Miralem HalilovicBosnia Herzegovina0
Sergio de LarreaEspaña0
Guillermo HernangómezEspaña0
Adin VrabacBosnia Herzegovina0
Miralem HalilovicBosnia Herzegovina0
John RobersonBosnia Herzegovina0
Amar GegicBosnia Herzegovina2
Sergio de LarreaEspaña0
Guillermo HernangómezEspaña0
Adin VrabacBosnia Herzegovina0
Miralem HalilovicBosnia Herzegovina0
Joel ParraEspaña1
Sergio de LarreaEspaña0
Yankuba Sima FattyEspaña0
Adin VrabacBosnia Herzegovina0
Miralem HalilovicBosnia Herzegovina0
Joel ParraEspaña2
Jusuf NurkicBosnia Herzegovina2
Santiago Yusta GarcíaEspaña1
Sergio de LarreaEspaña0
Yankuba Sima FattyEspaña0

