El mesón de León que ofrece cocodrilo, canguro, eland y bisonte en su carta

Lucía Gutiérrez León Viernes, 7 de marzo 2025, 08:17 Comenta Compartir

En León, los platos tradicionales como el solomillo de cerdo, el lechazo o el filete de ternera son un clásico en cualquier restaurante. Sin embargo, hay un lugar que ha decidido romper con lo convencional y apostar por una oferta gastronómica única en la provincia. Se trata del Mesón El Yugo, ubicado en Valverde de la Virgen, donde los comensales pueden degustar carnes exóticas como cocodrilo, canguro, bisonte o eland.

Javier Alonso Muñoz, propietario del restaurante, lleva más de dos décadas innovando en su cocina. Su apuesta por lo diferente surgió casi por casualidad, cuando su mujer, movida por la curiosidad, propuso introducir carnes poco habituales en su carta. «Queríamos hacer algo distinto, no fue una decisión planeada», explica.

Desde entonces, su restaurante se ha convertido en un referente para los más atrevidos que buscan sabores nuevos. «Muchos clientes llegan sin saber que tenemos estas opciones y se sorprenden al ver cocodrilo en el menú», comenta entre risas. No es raro que alguien le pregunte si realmente se trata de carne de cocodrilo o simplemente es un nombre llamativo para el plato.

Cocodrilo a la plancha y canguro con salsa de boletus

La preparación de estas carnes no requiere elaboraciones complejas. «Van a la plancha, sin procesos extravagantes, porque lo importante es respetar su sabor natural», explica Javier. Aun así, los platos cuentan con salsas caseras que realzan su esencia. El eland, por ejemplo, se sirve con salsa de dátiles al cava, mientras que el bisonte se acompaña con frutos rojos. El canguro se presenta con salsa de boletus y el cocodrilo, con alioli de ajo negro y jengibre.

«La gente suele repetir» Javier Alonso Muñoz Mesón El Yugo

A pesar de la rareza de estos productos en la gastronomía leonesa, Javier destaca que en otras ciudades como Madrid o Barcelona es más habitual encontrar restaurantes especializados en carnes exóticas. «Aquí somos pocos los que lo hacemos, pero la gente suele repetir, sobre todo con el cocodrilo, que es el que más llama la atención», asegura.

¿Cómo se consiguen estas carnes en España?

Traer estos productos a la carta no siempre ha sido sencillo. Algunas carnes, como la de canguro, llevan más de 20 años en el menú del Mesón El Yugo, pero otras, como la de cocodrilo, tardaron más en llegar porque en España no estaba permitida para el consumo humano hasta hace una década.

Ampliar Imagen de Javier Alonso Muñoz, dueño del establecimiento. Sandra Santos.

«Hoy en día es más fácil acceder a cualquier producto, pero hay que conocer bien a los proveedores y asegurarse de que cumplen con los estándares de calidad», explica Javier. En el caso del cocodrilo, por ejemplo, procede de granjas especializadas. «No es que alguien vaya por ahí a cazarlo con una lanza», bromea.

«Por más que quieras incluirlo en la carta, hay factores que lo hacen complicado» Javier Alonso Muñoz Mesón El Yugo

Sin embargo, no todas las carnes exóticas pueden conseguirse con facilidad. El reno es un caso especial: su caza depende de la decisión de una tribu, que controla su población y determina cuándo puede venderse. «Por más que quieras incluirlo en la carta, hay factores que lo hacen complicado», comenta el propietario del restaurante.

Carnes saludables y «libres de grasa»

Más allá de la curiosidad, estas carnes tienen una característica en común: son muy saludables. «El canguro, por ejemplo, no tiene nada de grasa y es una de las carnes más sanas que existen», señala Javier. Pero al no ser productos habituales en la gastronomía española, muchos clientes desconocen cómo deben cocinarse.

Ampliar Imagen de dos de los platos preparados.

«La gente suele pedirlas más hechas, porque no saben cómo se deben consumir. Nosotros siempre recomendamos que no se cocinen en exceso, porque al no tener grasa, si se pasan demasiado, se quedan duras», explica.

Tras 25 años con las puertas abiertas, Javier sigue con la misma filosofía: sorprender a los clientes con sabores nuevos sin perder la esencia de su cocina.