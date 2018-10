Las mil y unas maneras del arroz

Al escuchar arroz, muchos piensan en un risotto, en una paella o en un arroz con bogavante. Pero este cereal, cada vez más consumido, no se limita a estas recetas y, con mentes originales y buenas manos en la cocina, puede sorprender y crear platos verdaderamente sabrosos e inesperados.

Así lo ha comprobado este miércoles la ciudad de León, que ha acogido durante toda la mañana la final del concurso Mejores Arroces de España en el Palacín, donde los reputados chefs Kiko Moya, y Antonio Arrabal elegirán las mejores recetas del país en el Día Internacional del Arroz.

César Rodríguez, de Barcelona, Catalina Pons de Mallorca, Miguel Ángel Rodríguez de Jaen, Gabriel Camacho de Madrid, Alberto Lamano de Navarra y José Antonio Casado, de Tenerife, han sido los finalistas de este concurso.

Con distintos platos, como el arroz de carbonero, arroz trufado, arroz caldoso con carrillera, risotto de hongos con jamón, arroz mixto a la paella o un arroz con hongos, conejo y castañas, los concursantes han tratado de conquistar el paladar de los miembros del jurado.

No solo se valora el sabor

No solo se valoraba el sabor, también la originalidad, la textura o el emplatado de cada una de las creaciones de los seis cocineros, que presentaron sus platos ante la atenta mirada, no solo del jurado, si no de un poblado público.

Presentado por el conocido Ramón Arangüena, humorista y presentador, el concurso fue todo un éxito y en torno a las 13:30 horas se conoció al ganador.

La mallorquina Catalina Pons fue la vencedora de este certamen y su arroz de carbonero es el mejor arroz de España en este año 2018. Esta receta, utilizada por los pastores y ganadores de Mallorca, continue arroz, carne, verdura, patata y coliflor y se ha coronado en este certamen.

Gracias a este primer puesto, la mallorquina recibió un trofeo al Mejor Arroz del año 2018, un lote de productos UFS, un cheque regalo, un espacio destacado en el libro Mejores Arroces 2018, un equipo Rational, una campaña digital, un publireportaje en la revista AlPunto, un espacio dedicado en la web UFS.com, la nominación al premio Embajador Facyre y un lote de productos BRA.

En segundo lugar resultó José Antonio Casado Navarro, del restaurante Gula de Adeje (Tenerife) con un arroz con hongos, conejo y castañas. Tras él, en tercer puesto quedó César Rodríguez Valverde, del restaurante Solraig de Castelldefels (Barcelona), que presentó un arroz trufado con gamba roja, setas y piparra vasca.

El cuarto clasificado fue Miguel Ángel Rodríguez Morales del restaurante La Victoria de Jaén, con su arroz caldoso con carrillera ibérica, foie y membrillo. Tras él, el quinto puesto recayó en Alberto Lamana Milagro, del restaurante Bardenas de Arguedas (Navarra), que presentó un risotto de hongos con jamón. Finalmente, el sexto clasificado fue Gabriel Camacho Cabrera, del restaurante El Trato Gastrobar de Madrid, que realizó un arroz mixto a la paella.