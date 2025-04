¿Telebasura en la televisión pública?

Yolanda Veiga Sábado, 12 de abril 2025, 00:15 | Actualizado 00:38h. Comenta Compartir

Belén, ¿a dónde vas con el bolso? En esta casa nadie roba». «Pues es que con tanta gente he perdido a mi marido y no sabía a quién dejárselo, que llevo el móvil y todas mis cosas...». Subió Belén Esteban con el bolso al escenario del teatro donde TVE presentó hace unos días 'La familia de la tele', su nueva apuesta para las tardes de La 1. La cadena pública ha contratado a la 'troupe' de 'Sálvame' con la condición de que no hagan 'Sálvame'. Pero la rueda de prensa, con guiños nostálgicos a la Ruperta y la Bruja Avería, se asemejó bastante a lo que vimos durante 14 años en Telecinco: contó María Patiño que estaba allí de milagro porque se había levantado con la cara deformada (había ido al dentista el día antes), pero que Belén le había recomendado no sé qué medicamento y le había ido estupendamente.

La propia Esteban tuvo que arrearse «una valeriana fuerte» porque hasta la que fuera 'la princesa del pueblo' se pone nerviosa en los estrenos («es todo secreto, no sé ni a qué hora entro a trabajar»), aunque para fuerte... «su Chelo» (García Cortés), a la que «¡ya no le duele la cadera!». Kiko Matamoros, sin embargo, pasó de la alfombra roja del sarao al hospital, ingresado de urgencia. «Está bien, seguro que sale súper». El parte médico lo daba su pareja, la modelo Marta López Álamo, vía selfie en Instagram. Esto, sin guion.

Por el evento que montó TVE para promocionar sus nuevas tardes «familiares» desfilaron los presentadores (Inés Hernand, María Patiño y Aitor Albizua), los colaboradores (Belén Esteban, Lydia Lozano, Víctor Sándoval, un científico, una adiestradora de mascotas, un entrenador personal, un jardinero, un médico...) y los ideólogos. El director de TVE, Sergio Calderón, explicó que con este programa quieren «recuperar una tradición muy nacional: la merienda en familia». Pero nada de pan con chocolate, «delirio, esperpento y surrealismo pop». En esta misma línea, los productores prometieron «un programa loco, disparatado, valiente, libre». No hubo tiempo para más adjetivos porque el regidor les indicó algo por gestos. No se enteraba de qué pasaba Inés Hernand: «¿Se le ve el coño a alguien?». No, el regidor solo quería que le cambiaran el micrófono a Belén...

Desde TVE reconocen que esperan «con expectación» el estreno del programa el próximo 22 de abril

Visto este 'aperitivo', y hasta conocer el menú completo el próximo martes 22 de abril, solo queda esperar... y especular, hacer vaticinios. Y preguntas. La primera, ¿qué encajen tienen los ex de 'Sálvame' en una cadena de televisión pública? «Ha causado extrañeza, sí, porque ni 'Sálvame' es el target ni la audiencia de TVE ni debe ser el caladero en el que tenemos que pescar», reconoce una fuente veterana (y anónima) de RTVE. Asegura que todo en torno a 'La familia de la tele' es «top secret», que todos los detalles «los conocerán tres», pero da una garantía: «No se va a parecer a 'Sálvame', aunque todo el mundo intentará sacarle enseguida un parecido».

- ¿Hay preocupación dentro de TVE por la llegada de Belén Esteban y compañía?

- Hay expectación, pero no hay ni preocupación intensa ni oposición. Aunque el ambiente se está calentando mediáticamente, aquí solo estamos expectantes. Si este programa tuviera tintes de telebasura nos opondríamos, los trabajadores se levantarían en armas porque son gente muy concienzada en la defensa del servicio público.

«No hay que vetarlo»

Preguntamos cómo casa el concepto de servicio publico con unos personajes televisivos como los que hacían 'Sálvame' a Diego de la Viuda, periodista audiovisual y experto en castings. «¿Qué es lo público? Porque este programa tendrá información, hará compañía y será un producto cercano. Entiendo que los eruditos querrían un programa con tintes culturales pero RTVE ya tiene una amplia oferta cultural. Una cadena pública debe, además, entretener. No entiendo las reticencias».

Sí las entiende, en parte, Juan Francisco Lozano, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. «Lo que preocupa es que los contenidos ser ajusten al mandato marco de TVE. Al ser un programa diario y de actualidad van a tener que abordar la información y en ese abordaje es donde puede haber un mayor peligro. Es una apuesta de riesgo, pero yo no tendría miedo, solo prevención. Y, ni mucho menos, vetaría el programa de antemano».

«Es cierto que Belén y compañía han estado señalados, pero ellos no hacían telebasura, eso es un término en desuso» Juan Francisco Lozano Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga

Tampoco están en esas desde iCmedia (Federación de asociaciones para la calidad de los medios). «De primeras, es cierto que, por el carácter de servicio público que tiene TVE, no parece que tenga encaje, teniendo en cuenta lo que estas personas hacían en televisión anteriormente. Pero antes de entrar a hacer valoraciones queremos esperar a que se estrene», señala Marta Pellico, directora ejecutiva de la plataforma.

- Cuesta imaginar a Belén Esteban haciendo otra cosa que la que hacía en 'Sálvame'.

Juan Francisco Lozano: Es cierto que han estado muy señalados, pero hablar de 'Sálvame' en términos de telebasura no es real, es un término ya en desuso. Algunos contenidos de la etapa final de 'Crónicas Marcianas' o algunas tertulias actuales donde falta la ética y la pluralidad tienen que ver más con la telebasura. Estirar una tontería por puro entretenimiento, como hacían en 'Sálvame', no es telebasura. Se les podía achacar sensacionalismo en el tratamiento de los sucesos y de lo rosa, pero también se les ha reconocido que rompieron muchos clichés en cuanto a lenguaje televisivo. Ese saltarse la cuarta pared, hablar con el público de manera distendida, mostrar los engranajes... Esa es una narrativa que inventaron ellos y otros programas han copiado.

No sabemos (ni sabremos) lo que se embolsará personalmente Belén Esteban con el programa de tarde, pero TVE ha pagado 5.310.414 euros por 65 emisiones de 'La familia de la tele' (tres meses de emisión, la campaña de primavera), así que cada día le sale por 81.692 euros (se emitirá de cinco a ocho y media). ¿Mucho, poco? Dinero público. «Hay más preocupación por el contenido que por el coste», reconocen desde TVE. Y coinciden los demás expertos consultados en que «no es una cantidad desorbitada», sino «que está en los estándares del mercado». «Si pones a unos tertulianos a meterse entre ellos y no aportas nada, obviamente es un despilfarro, pero si hay secciones de deporte, jardinería, nutrición, invitados... no es un dinero para nada exagerado. Hay programas, como 'Masterchef', que cuestan una barbaridad» -más de 700.000 euros por entrega, según los números publicados en la web de RTVE-.

Un 10% de 'share'

'Cuadradas' las cuentas en euros, ahora tienen que cuadrar las otras cifras, las de la audiencia. Y en esto la ambición que tienen en TVE es la justa. «Un 10% para empezar podría ser un buen dato», reconocen desde la cadena pública. Es lo que hacen hoy en La 1, que mantiene una audiencia media del 10,3% y 860.000 espectadores, según datos facilitados por Barlovento Comunicación. Le ganan a Sonsoles Ónega en Antena 3 (840.000 seguidores) y a Jorge Javier Vázquez, que sigue oficiando en Telecinco (731.000) por las tardes. A partir del 22 de abril, se enfrentará a sus ex pupilos, lo que añade una dosis extra de expectación.

Haciendo un cálculo a ojo, tienen margen para ganarle, ya que en sus mejores años 'Sálvame' rozó los dos millones de espectadores. Era 2011 y no había la oferta a la carta que hay hoy, pero el dato da una referencia del éxito que alcanzó el programa, que Telecinco canceló hace dos años. Se fueron de Mediaset, pero este tiempo Belén y familia han seguido haciendo lo que hacían. Primero, con un docu-reality en Netflix y, hasta hace unos días, con su espacio diario 'Ni que fuéramos Shhh', que se emitía en TEN, una cadena pequeña en abierto que lograba cada tarde con ellos un 2% y 163.000 espectadores. «Era una tertulia más amable, menos alocada que 'Sálvame', así que ya han hecho una pequeña transición, se han suavizado», valora Lozano.

65 Programas Ha encargado TVE. Cada uno costará 81.000 euros

Una línea más acorde con lo que se espera ver en TVE. Pero La 1 no es TEN, «aquí van a estar mirados con lupa», advierte Diego de La Viuda, quien les augura «un buen futuro» en la pública. «Durante catorce años contaron en la tele su vida, se entregaron. Acumularon mucho cariño e hicieron compañía a mucha gente mayor que desde que se fueron de Telecinco no sabía cómo llegar a ellos. Ahora es probable que se reencuentren».

Aunque no es ese, precisamente, el perfil que quieren ganar en la pública. «Tenemos un espectador mayor de 60 años, pero aspiramos a conquistar al de 35, queremos rejuvenecer la parrilla», señalan en TVE. ¿Y los más jóvenes? «A esos ya les hemos ganado con Broncano». Hubo con él una expectación similar a la que hay ahora, pero con Broncano funcionó, así que, ¿por qué no con Belén?. «La gente decía: 'Oh, Broncano no va a encajar'. Y, resulta que, además de entretener, aborda cuestiones de ciencia, de solidaridad o de discapacidad de una forma efectiva, cercana y propia de una cadena pública». ¿Podría ocurrir algo parecido con 'La famila de la tele'? «Podría».

«No ha sido un calentón, es algo muy pensado» Si el próximo 22 de abril hay que echar culpas (o poner medallas) va a estar la cosa muy repartida. «La idea de este programa está parida por varios frentes. No ha sido un calentón de nadie, sino algo muy pensado y muy elaborado. Las cosas en TVE están mucho más pensadas de lo que pudiera parecer», asegura una fuente del ente público. No solo está pensado, dice, sino «avalado por el propio presidente de RTVE, que es el primero que ha puesto la cara y ha asumido el proyecto». Ahora falta que «la valentía» se vea recompensada: «¿Va a haber información del corazón en las tardes de La 1? Sí. Pero es obvio que no se puede hacer como lo hacían en 'Sálvame'». Porque están en otro sitio. Y parece que los nuevos 'inquilinos' ya han hecho suyo el hogar. «¡Como en casa, en ningún sitio!», hacían un guiño al 'Mago de Oz' en el vídeo de presentación del programa Belén Esteban y María Patiño. Y luego se preguntaban: «¿Nos pondrán algún rombo?».