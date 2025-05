Nadia Álvarez y Víctor Aliste, una unión visceral para una noche entre estrellas

Sandra Santos León Domingo, 18 de mayo 2025, 09:12 Comenta Compartir

«Yo tengo una, pero es que no sé el título, seguro que tú te la sabes. Hay una traducción en español…» duda Nadia Álvarez (León, 1988) mientras mira a Víctor Aliste (Zamora, 1985), sentado a su lado en un sofá en un pequeño estudio de una casa en Carbajal de la Legua. Su indecisión, recomendar una canción en la que el órgano Hammond esté presente. «Con su blanca palidez» contesta Aliste, y añade: «de Procol, es muy bonita». Aliste, rápidamente se la roba y Álvarez, en un acto de generosidad y compañerismo, decide compartirla con él. «Lazy de Deep Purple siempre me ha gustado muchísimo» reconoce también Aliste.

Con esta inmediata conexión nadie diría que se acaban de conocer, pero Nadia Álvarez y Víctor Aliste eran, apenas hace unos días, unos perfectos desconocidos. Hoy, en uno de sus primeros ensayos para el concierto que van a ofrecer en la clausura del festival FAMOL, su química es intachable.

Ella con su guitarra y él a los teclados se subirán el próximo viernes 23 de mayo al escenario del Auditorio Ciudad de León en 'Noche de Hammond y estrellas', un concierto que podrá el broche de oro a la cuarta edición del Festival Abierto de Música de Órgano de León.

«Es una iniciativa muy interesante para una ciudad como León porque es una población muy pequeña, algo muy concreto y tan magnífico como es el instrumento Hammond y eso es muy interesante para cualquier público», reflexiona Álvarez sobre esta iniciativa. Aliste, por su parte, reconoce que se le debería dar más relevancia: «Todos los organistas quieren venir a tocar al Festival tanto por el público como por el nivel de los intérpretes».

Pero Nadia Álvarez y Víctor Aliste no van a estar solos sobre las tablas del escenario leonés. Luis Miguel Maestro a la batería y David Nieto al bajo estarán acompañando a esta pareja con un repertorio propio de Álvarez. «Va a ser un formato un poquito más especial, diferente a otras cosas que se han podido escuchar en directo aquí en León o en otras ciudades porque, precisamente, va a cobrar mucha importancia la figura del Hammond y estamos trabajando para que tenga un hueco especial y un foco encima todo el rato», comenta la intérprete leonesa.

Un instrumento, que la noche del 23 de mayo, cobrará un lugar especial gracias a su característico sonido basado en los principios del electromagnetismo y de la amplificación a través de altavoces individuales y que, durante las décadas de 1960 y 1970, tuvo su gran apogeo destacando en el jazz, el rock, el soul, el gospel o la música ligera.

«A mí me costó identificar que eso que estaba sonando y que tanto me gustaba, porque es verdad que tiene un sonido muy particular y muy especial, y recuerdo escucharlo sin saber lo que era», comenta Nadia Álvarez. Pero para Víctor, el sonido del Hammond siempre ha estado presente en su vida desde que era un niño: «En mi casa siempre se ha escuchado muy buena música y mi padre siempre me ha puesto discos de Pink Floyd, que tienen un montón de teclados» y también, a través de su parte más clásica, «la idea de entrar en una catedral o en iglesias y ver esos instrumentos».

Y es que es precisamente en las catedrales o en las iglesias donde este sonido ha cobrado un gran valor pero son muchos los grupos de música que tienen en los teclados la base de toda su esencia: «Hay grupos que si les quitas toda la parte de órganos y teclados te quedas sin banda, pero a veces desde la sombra el trabajo es muy grande» comenta Aliste y pone de ejemplo a Deep Purple o The Doors en el que el órgano cobra un papel fundamental: «Sin el órgano te quedas sin banda», añade.

Unidos por un mismo sonido

Una iniciativa conjunta que supone un reto para ambos y en las que las horas de ensayo son fundamentales para que todo salga a la perfección: «Estamos entendiéndonos de una manera muy sencilla, muy natural y creo que va a ser muy especial porque en directo no he tenido la suerte siempre de poder acompañar las canciones con teclados, entonces en este caso, que sea con un órgano Hammond pues lo hace todavía más especial», reconoce Nadia Álvarez.

Una unión que para Aliste supone una bonita experiencia ya que las canciones de Álvarez «dan mucho juego y mucho pie a poder expresar lo que dicen las letras».

Nadia y Víctor abrirán una noche en la que también se subirán al escenario del Auditorio Ciudad de León el excomponente de Tequila y Los Rodríguez, Ariel Rot junto al organista Luca Frasca y la cantante Aurora García junto a Luis Pinel.

Una puesta en valor a un instrumento, a un sonido y a unos intérpretes -cantantes y organistas- que harán de esta unión visceral, una perfecta noche de estrellas.