Efecto Mariposa vuela hasta León

Efecto Mariposa actúa este viernes, 26 de abril, en León dentro de su gira 'Vuela Cerca', patrocinada por Unicaja Banco.

Susana Alva y Frasco Ridgway, componentes del grupo, estarán en la mítica sala de conciertos de El Gran Café, a partir de las 22.00 horas, presentado 'Vuela', su octavo trabajo discográfico y séptimo de estudio. Además, repasarán sus grandes éxitos aquellos que han marcado una época dentro de la música española de la última década.

Tras su trabajo 'Comienzo' (2014) y un paréntesis de cuatro años, la consolidada banda de pop, que sigue demostrando una extraordinaria capacidad para mantenerse a la vanguardia, regresando, en 2018, a la actualidad musical.

Efecto Mariposa Día: viernes, 25 de abril Hora.: 22.00 horas Lugar: El Gran Café Venta de entradas: Ticketea y El Gran Café Precio: Entrada anticipada 15€ en Taquilla 18€

Este dúo malagueño, que desde sus inicios ha ofrecido más de 800 conciertos, grabó su primer álbum en 2001, aunque sus principales éxitos llegaron unos años después con discos como 'Metamorfosis II' y su versión del clásico 'El mundo', del italiano Jimmy Fontana; 'Complejidad', con temas como 'No me crees', o '40:04' , con 'Por quererte'.

Efecto mariposa vuela hasta la capital leonesa para ofrecer una actuación en la que el público también será participe de este espectáculo. Antes de que todo esto ocurra, Susana Alva se reúne con leonoticias, para recorrer sus casi veinte años de carrera musical.

Viene a león con la gira de teatros de vuestro álbum Vuela, ¿Qué rumbo está teniendo?

Lo estamos pasando super bien, es una gira que teníamos muchísimas ganas de hacerla, porque mezclamos los conciertos grandes con banda con la parte más íntima. Vamos desnudando las canciones hasta quedarnos básicamente desenchufados. Un concierto muy íntimo y muy cercano.

¿Las pequeñas salas es lugar donde os sentís más cómodos?

Totalmente, si por mí fuera no hacía falta ni el escenario (risas). Somos gente muy cercana, sencilla que valoramos la conexión que se produce en estos sitios con el público. Me gusta mucho más eso que estar en un escenario lejos del público.

¿Pesa el nombre a la hora de sacra nuevos temas?

Siempre intentamos dar el máximo de nosotros mismos. Es cierto que por ejemplo en los conciertos nos cuesta elegir el repertorio, por eso le damos muchas vueltas con el fin de ofrecer lo mejor y que la gente se lo pase bien con nosotros, que se lleve un buen recuerdo.

20 años de carrera en la que ha habido muchos cambios en lo musical, ¿es algo buscado o esporádico?

Ha sido una evolución natural, la banda ha pasado por varias etapas. Es difícil componer pensando en lo que va a funcionar porque nadie tiene el secreto, lo que hay que ser fieles a nosotros mismos.

¿Cuesta más componer ahora?

Las historias son siempre las mismas, a todos nos pasan las mismas cosas y tenemos los mismos sentimientos, lo que varía es la forma de contarlo, y ahí es donde nos comemos mucho la cabeza. En todas las canciones hay verdad, si no te ha pasado a ti, lo has visto en un amigo y te has fijado.

¿Cómo se hace para mantenerse en el tiempo?

Para nosotros es lo que tiene más mérito, a día de hoy poder seguir viviendo de lo que nos hace más felices para nosotros es lo que tiene más mérito.

¿Les ha constado adaptarse a las exigencias actuales del panorama musical?

Si, las nuevas generaciones ya vienen con eso de serie, nosotros nos hemos tenido que poner las pilas con las redes sociales. Es algo que nos cuesta porque nosotros somos músicos lo que sabemos hacer es ir a los bares y ponernos a tocar, componer, grabar, etc.

¿Cómo es la sensación de escucharte cuando suena la radio?

Pues ya nos vamos acostumbrando, pero al principio era un subidón de alegría e ilusión. No deja de ser una canción a la que le has puesto mucho cariño y trabajo. Sobre todo cuando más tengo ese sentimiento de euforia es en los directos al ver a la gente cantar la canción

Vuestro single 'Qué me está pasando' que ha cosechado un gran éxito, ¿eso es algo que ya se recibe con normalidad o sigue sorprendiendo?

Cada disco nuevo es una nueva aventura y una nueva incertidumbre. Nunca te acostumbras a los éxitos, hasta que no pasa el tiempo y ves que suena en la radio y que ha gustado a tus seguidores no estás tranquilo. Nunca hay que acomodarse.

Ya está cerca el 20 aniversario del grupo, ¿habrá que celebrarlo?

Sí, hay ganas de hacer una celebración por todo lo alto. La idea es hacer una segunda parte de vivo en vivo en directo. Tenemos muchas ganas de celebrarlo.