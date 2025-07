La provincia en la que «nunca hay nada» y trajo a C. Tangana cuando no era nadie La exposición de los diez años de la Guía Go! reúne las cien portadas que han documentado el ocio y la cultura de la provincia durante esta década

La Guía Go! de León cumple 10 años y lo celebra desmontando, con ironía, uno de los tópicos más repetidos sobre la ciudad. Bajo el título 'En León no hay nada', la publicación lanza una exposición conmemorativa en el Claustro de los Capuchinos, abierta hasta el 30 de julio, que reúne las cien portadas publicadas desde su nacimiento en 2015.

«Creo que están muy equivocados los que dicen que en León no hay nada. A veces, lo difícil es elegir entre todo lo que hay», afirma Alejandro Barrio, director y alma de la Guía Go! en León.

La muestra está abierta de lunes a sábados de 18:00 a 20:00 y los domingos de 12:00 a 14:00. A través de sus portadas, la exposición propone un recorrido visual por diez años de cultura, música, gastronomía y vida nocturna en León y provincia. Barrio no descarta que la exposición viaje a otras localidades: «Parece que está gustando, así que, si nos lo ofrecen, la llevaremos a más sitios».

Una década de esfuerzo y papel

La Guía Go! nació casi por casualidad. Barrio, periodista de formación, se cruzó con los responsables de la edición de Burgos justo cuando buscaban expandirse en Castilla y León por la llegada del AVE. «Tomando un vino me propusieron traerla a León. Nadie esperaba llegar a los diez años», recuerda.

Durante esta década, la publicación ha repartido más de 500.000 ejemplares gratuitos -5.000 cada mes-, gracias a un modelo basado en la publicidad. Primero con pequeños negocios y hosteleros locales, y después también con apoyo institucional. «Estoy eternamente agradecido al cliente pequeño», reconoce Barrio, «aunque ahora también colaboramos con administraciones, la ULE o museos».

La profesionalización ha sido clave, tanto para la propia revista como para el entorno que la rodea. «Ahora todo está más estructurado: los plazos, las rutinas. La pandemia también fue un punto de inflexión en la digitalización del ocio en León», apunta.

Una guía que es mucho más que papel

Aunque tiene un grupo editorial, la edición leonesa de la Guía Go! es esencialmente un proyecto unipersonal. «Yo me lo guiso y yo me lo como», afirma Barrio. Él edita, gestiona la publicidad, reparte los ejemplares y mantiene el contacto con los anunciantes. «En León como tal estoy yo solo, aunque tengo apoyo con la maquetación e imprenta».

Entre las portadas más especiales, destaca las del festival Come y Calle, con el que la guía ha crecido en paralelo. «Hay gente que eran clientes y ahora son amigos. Recuerdo cuando trajeron a C. Tangana en 2017 y estábamos apenas 20 personas. Hoy sería impensable». Curiosamente, en 2017, el mismo año en el que actuó en la Sala Studio 54, C. Tangana concedió una entrevista a este medio, dejando constancia de un momento irrepetible antes de su salto a los más grandes escenarios.

Pero no todo han sido luces. En 2022, una enfermedad grave de su pareja complicó el funcionamiento de la revista. «Fue el año más difícil. Incluso más que la pandemia», confiesa. En la exposición, las portadas de aquellos años aparecen en blanco y negro: «Fue un periodo nublado, y queríamos que también quedara reflejado visualmente».

Hacer provincia desde la ciudad

Aunque el 80% de su contenido gira en torno a la ciudad de León, la Guía Go! ha tratado siempre de mirar más allá del centro urbano. Este mes, por ejemplo, la portada está dedicada a Cubillas de los Oteros y la contraportada a Astorga. «La guía nació y vive por hacer provincia», resume su director.

Diez años después, con cientos de artistas, eventos y locales retratados en sus páginas, la Guía Go! se ha convertido en un altavoz esencial para el ocio y la cultura leonesa. Una labor que ahora se reivindica con una exposición que, bajo la pregunta provocadora, da una respuesta clara: sí, en León sí hay mucho.