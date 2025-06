De San Román a Santiago: El Camino de siete amigos en tractor

Paula Hernández León Viernes, 20 de junio 2025, 14:20 Comenta Compartir

«Un día, comentándolo con los amigos, surgió la idea. Llevábamos más de cuatro o cinco años con las ganas de hacerlo«, comenta Jesús Pérez Fernández, uno de los siete componentes de la «cuadrilla» del municipio de San Román de los Caballeros que recorrerá el Camino de Santiago con espíritu peregrino, aunque de una manera verdaderamente curiosa y peculiar: en tractor. Poco menos de 300 kilómetros separan San Román de los Caballeros, perteneciente al municipio de Llamas de la Ribera, de Santiago de Compostela. Siete tractores y una grúa. Lo último: «Por lo que pudiera pasar». Con diversidad, cuatro rojos, dos amarillos y uno verde. También en las marcas, tres Barreiros, dos Internacionales y un John Deere.

Son apasionados, por oficio y vocación, de los camiones y de los tractores, que tanto ayudan en las heras agrícolas. Y de los motores. Bueno, no de todo tipo de tractores, no. De los clásicos. Con solera. Tractores que cuentan 57 y 58 años en el caso de los más veteranos, rozando los 40 años los otros. Con alto valor sentimental. «Cuántos recuerdos». De ahí el apego. Estos siete amigos leoneses y un almeriense, que se les unirá por el camino, comenzarán el próximo viernes, 20 de junio, su singular peregrinación a Santiago de Compostela.

«El propósito del viaje es pasarlo bien»

El grupo está integrado, además del citado Jesús Pérez Fernández, por José Antonio Arias Sánchez, Rafael Rodríguez González, Luis Manuel García García, José Antonio Sevilla García, Agustín Martínez, Felipe Sutil y Fran, el compañero andaluz. Peregrinarán a Santiago, donde reposan los restos del apóstol evangelizador, en cuatro etapas. De viernes a martes. En ruta, de primera hora de la mañana a media tarde, más allá del pan y del vino, porque «también hay que sacar el jamón» (guardado en un arcón que lleva uno de los tractores), buena fuente de proteínas, inmejorable para el estrés, «aunque también hay que disfrutar de la gastronomía de allá donde se va». El estómago lo agradece. Dos de ellos repiten la experiencia: Jesús Pérez y Rafael Rodríguez. El primero lo hizo en un Seat 500 y el segundo en un camión, que «no superaba los 100 por hora. Imagínate en las zonas de montaña», exponía entre risas.

Ampliar Los siete amigos tractoristas son apasionados del mundo del motor. Sandra Santos

De San Román de los Caballeros a Santiago de Compostela, pasando por tierras de Astorga, Camponaraya, Samos y Arzúa. La ruta lleva a la capital de Galicia. Y si todo sale bien, como esperan, repetirán. Sin duda. «¡La siguiente vez, desde Roncesvalles!», en Navarra, en la ruta francesa, comenta Rafael Rodríguez.

«El propósito del viaje es pasarlo bien», expone Jesús Pérez. «Si no lo hacíamos ahora», añade, «lo íbamos a seguir posponiendo. Era el momento». Sus mujeres también forman parte del equipo. Otro tipo de cuadrilla: la de apoyo, tan necesaria. Ellas saldrán un día más tarde, y se unirán a ellos el sábado por la mañana. Les aprovisionarán ropa y comida, pero también aportarán ánimo y sostenimiento moral.

Ampliar Los peregrinos se denominan «Amigos del Tractor» debido a su gran pasión por los motores. Sandra Santos

Las etapas son duras. Los siete amigos lo reconocen: peregrinar con tractores de características tan especiales y que, si bien restaurados, requieren un menor uso y un mayor cuidado, dificulta la situación. «Los tractores no van más rápido de 18 o 20 kIlómetros por hora, como mucho 25 kilómetros por hora, por lo que no podemos acelerar ni pidiéndole a la maquinaria algo que no puede realizar, que es ir rápido», comenta José Antonio Arias. Se trata de tractores que «pueden realizar el Camino de Santiago y luego pasar dos meses sin usarlos. Tenemos muy en cuenta que no podemos presionar la maquinaria», expone Jesús Pérez.

«De pedir, salud»

Y al llegar a la plaza del Obradoiro, donde se asienta la catedral compostelana, ¿qué pedirán al Santo? «Al Apóstol, salud», comenta Jesús Pérez, y después, entre risas, añade: «Y dinero, pero siempre salud, que es lo más importante». Alguno, tímidamente, señala el «volver a Santiago» de otra manera (a pie, caminando, en coche…), pero volver. Tal vez como decía aquella canción de la época de los tractores: «Como un peregrino / por el camino de la ilusión». Jesús Pérez y Rafael Rodríguez son buenos repetidores de la andadura. El primero lo hizo en un Seat 500 y el segundo con un camión. «No superaba los 100 por hora. Imagínate en las zonas de montaña», exponía entre risas.

Ampliar Los tractoristas comienzan la aventura el viernes y finalizarán el martes en la plaza del Obradoiro. Sandra Santos

El camino en compañía se hace más ameno. Las conversaciones y las vivencias marcan a aquellas personas que se aventuran hacia la Compostela del apóstol, discípulo de Jesús y hermano de Juan el Evangelista, por distintos motivos. No hay que confesarlos. Los siete de San Román de los Caballeros lo hacen por su pasión por los tractores y por la fuerte amistad que les une. Una historia de verdad. No son más de 300 kilómetros los que separan el municipio leonés de Santiago de Compostela. Para algunos, sin embargo, será (la sensación) mucha menos distancia. La ilusión no se mide en kilómetros. Ya se sabe: No se anda, se vive. «Buen Camino» a los peregrinos tractoristas de León.